名家論壇》沈怡昕／《魔法壞女巫：第二部》

▲改編自百老匯音樂劇《女巫前傳》的《魔法壞女巫：第二部》上映後，票房表現亮眼。（圖／翻攝自IMDB）

[NOWnews今日新聞] 《魔法壞女巫：第二部》改編自百老匯音樂劇《女巫前傳》，由台裔導演朱浩偉（Jon Chu）執導，本片為《魔法壞女巫》續集，《魔法壞女巫》於全球賣座七億六千萬美金，更獲含最佳影片在內的十項奧斯卡獎提名。下集《魔法壞女巫：第二部》目前賣座近五億美金，略遜上集，卻是2025下半年好萊塢慘淡的票房市場，相對漂亮的秋季電影。相比上集兩小時四十分鐘的片長，下集「僅有」兩小時十分鐘，上下部的篇幅差異，也呼應了原版舞台劇上下兩幕的設計；實際上，「魔法壞女巫二部曲」也是同時一起拍攝的。

廣告 廣告

在《魔法壞女巫》的影評中，筆者曾經提及了一種「賭注」；一年過去，「下集」隔年上映，高度忠於「原著」，「票房魔法」確實還在，但自然沒有「上集」燦爛。畢竟，最傳唱、洗腦的歌，「上集」都唱光了；下半場的歌本來就比較沈重，也乘載更多細膩情緒轉折。《魔法壞女巫：第二部》劇情圍繞一場被破壞的「婚禮」，「西方壞女巫」試圖揭發奧茲帝國「沒有魔法」的邪惡陰謀。這顯然是歌舞劇原作者史蒂芬施瓦茨（Stefan Schwartz）精心策劃，收束小說原作者格萊葛利馬奎爾（Gregory Maguire）《女巫前傳》（Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West）龐雜枝節的改編結果。朱浩偉（Jon Chu）似乎對這樣結構沒有做出太多更動，也造成不熟悉原歌舞劇的質疑，引起觀眾與影評對歌舞劇搬上舞台後「人物邏輯」漏洞太多的抱怨。

時隔一年，朱浩偉在此系列上集的「意外」高飛，才凸顯了這個看似平凡的片廠商業利益考量下的操作，這種「上下集分映」的「賭注」究竟在哪。畢竟，許多影評人、業界人士皺眉詢問，即便看過上集，即便下集增加許多特效、美術、動作，讓兩個半小時的舞台劇，膨脹兩倍至近六小時，卻「原汁原味」，到下集仍沒有大膽改動、改編，真的合宜嗎？觀眾能乖乖上鉤，掉進這場由一場政治「婚禮」，衍生而出的時代精神辯證？

「續集」電影通常就是要比前面集數好操作，更何況本片在美國「Z世代」引起炫風般的社群效應，頂著本世紀最成功音樂劇的高飛光環，朱浩偉自然在本片拍攝前就需要考量，更何況是奧斯卡十項提名後，是否「加戲」、是否「前情提要」，下集該用什麼樣的「媒體宣傳策略」，如果天真無邪的堅持「原汁原味」，是否有點不食人間煙火，反而讓片廠的回本風險更高？

票房數字就是事實證明，朱浩偉承擔的不只是純真的歌舞劇「本格派」價值，訪談中他曾提到，上集上映後，他給環球看過下集初剪，用力遊說本片若要照原先計劃中，隔一年十月上映，要按照原本計畫的版本。漂亮的票房表現，讓他贏得「定剪權」。

▲亞莉安娜（左）與辛西婭艾利沃在《魔法壞女巫：第二部》仍有許多精彩的對手戲。（圖／UIP提供）

上篇《魔法壞女巫》影評中，我提到美國亞裔導演的「過度」美學，面對美國好萊塢「過度膨脹」、「急需重生」的內部商業白爆。我寫道：「這是一部關於拯救觀眾缺乏觀影『慾望』的作品。」《魔法壞女巫》上集凸顯的兩種女巫形象，在史蒂芬施瓦茨原版舞台劇的設計下，為了簡化、凸顯、強化小說中「背叛」童話的概念，將故事上集鋪陳的所有線索，呼應《綠野仙蹤》的顛覆，全部都要塞在篇幅更短的下半場。電影下集自然就少了上集介紹「世界觀」華麗歡唱。多的，卻是更多本來就在樂曲、歌詞中，對「For Good」這首歌中，歌詞「good」的重新定義。

朱浩偉在這個意義上，確實是音樂劇「本格派」，他必須要替音樂劇歌詞中這些文字遊戲，這些當年為了呼應「後911」時代的美國，那個共和黨總統小布希重新執政的紐約百老匯氛圍。站在2024年，然後我們走過2025年，世界走過疫情、AI崛起、好萊塢罷工、票房危機、川普貿易戰，我們面對的世界早已不善良，要怎麼用下集的「沉重」去回應上集的「歡快」，一切幾乎都只剩下半場一首重頭戲「西方壞女巫」、「好女巫葛琳達」對唱「For good」。

但別忘記，《魔法壞女巫：第二部》，舞台劇的下半場，通過重唱、變奏上半場的歌「I'm Not That Girl」、「Thank Goodness/I Couldn't Be Happier」要傳達的「虛無」與「犬儒」氛圍，這些對時代與民主的質疑，對價值的堅信，對「正義」的手段的虛無，都滲透進「西方壞女巫」的獨唱「No Place Like Home」、「No Good Deed」，以及好女巫的歌「The Girl in the Bubble」。尤其是本段前面兩首歌，你會聽到歌舞劇主旋律，配合劇情，讓原先歡欣鼓舞的情緒，成為沉重「進步」奧茲帝國假象的「包袱」。

▲《魔法壞女巫：第二部》透過歌曲呈現出劇情氛圍轉折。（圖／翻攝自IMDB）

這也是，《魔法壞女巫：第二部》核心的焦點，如何帶著「包袱」，背負「罪名」，找到面向下一個世代的「重生魔法」？沒有魔法的「好女巫葛琳達」要怎麼在沒有魔法的世界，找到「施法」的信心？

或許答案就藏在，舞台劇的下半場唯一一首對唱大歌「For good」。若我們細究，「For good」在英文語意中是「永遠」。若永遠是「forever」，便是談「再見」，談的是「因緣」與「際遇」。在《魔法壞女巫：第二部》的「永遠」，是一時的「婚禮」，一時的「永別」，「西方壞女巫」與「好女巫」的區別卻僅只是一人的魔力來自內在魔法天賦，另一人卻因為際遇「油然而生」的魔性。

「永遠」（for good）的歌詞談的是因為相遇，而改變，因為改變而獲得魔法。因此，電影裡，被破壞的婚禮沒有真正的婚姻成真，婚禮外，好女巫與壞女巫的結盟也不可能僅只是粉絲歪讀的女同志情誼。酷兒情感，自然是「Z世代」觀眾關心的、上鉤的原因，上集「我輩酷兒」上鉤後，我們通過一場婚變，面對世界的背叛，就像歌舞劇創作的時代，比爾柯林頓背負醜聞下台，美國正開始面對「反恐危機」的黑暗時代，下半場歌舞劇，《魔法壞女巫：第二部》的困難、混亂，就是從千禧年初，一路種下的苦果，時至今日，我們仍在加速、壓縮、受苦的全球化時代。更甚者，是川普時代瘋狂政治人物提出「反全球化」保守派倒退思想抬頭。

或許，在如此困難的時代，我們確實需要魔法才能讓對立的、不相愛的兩端結婚。就像結婚誓詞的言語，言語代表著堅信。相信改變的力量，這種堅信，才能換來魔法。

又或者，反過來看，「結婚」本身就是魔法。《魔法壞女巫：第二部》乃至於整個「魔法壞女巫」宇宙給我們的啟示是：古書施展的魔法不能逆轉，但人的思想、人的七情六慾可以迴轉。「婚姻」或許靠的是責任和牽絆，是細水長流的承諾，卻更是靠著在魔咒「不能逆轉」的前提下，人性光輝的寬容與度量，讓不可能的事物可以迴轉。

《魔法壞女巫：第二部》電影結尾，王子與兩位女巫的終局，究竟是誰與誰廝守終生，「永遠」走向故事結局已然不重要。重點是，誰願意留在哪個罪名裡，誰又離不開哪個戰局。

▲喬納森拜利（左）與亞莉安娜（右）在《魔法壞女巫：第二部》中一度步入禮堂。（圖／摘自 IMDb）

結婚是魔法，但「婚姻」不是。就像是一句中國古老智慧的話語「修身齊家治國平天下」，婚姻之路的金黃色磚路，往前是私人修養，往後是國家大事。在這個意義上，無論是西方或東方的智慧，永遠，都有一些事比自己更大，也比自己更小。到頭來，女巫的婚禮電影，只是一種手段，談的是光中有影，黑暗中有光明的混沌潛能。

1939年，維多佛萊明（Victor Fleming）的《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）與原著童話有一些令人無法不在意的差距。這顯然是佛萊明為了隱藏李曼法蘭克鮑姆（Lyman Frank Baum，1900）撰寫原著一系列童話故事時昭然若揭的政治意圖，而做的蓄意變奏。1939年電影版《綠》裡，綠色是如今美鈔，與黃色的磚路，是電影溫和呈現李曼法蘭克鮑姆對「1896年白銀派」敗選的激情紀錄。電影中的「紅寶石鞋」，在小說中其實是「銀鞋」。如今，《魔法壞女巫：第二部》在色彩上延續電影《綠野仙蹤》的視覺系統，但主角置換，桃樂絲畢竟只是一介鄉愿草民，故事補完了「真相」，沒有「腦」的稻草人其實原本是王子，沒有「勇氣」的獅子其實是被奧茲帝國迫害卻毫無自覺的動物居民，沒有「心」的錫樵夫，其實在初見沒有魔法的好女巫時就一見傾心。故事各有緣由，各自曲折，解決方法卻不是原本故事一相情願的「找回某種價值」而已。

這也讓「西方壞女巫」艾法芭，為這個自己從來沒有真正歸屬感的「奧斯王國」最後的努力，與她最後的流放、與王子的終局，更顯歌舞劇作者的弦外之音。而電影導演朱浩偉，用這種過分固執的美麗鋪張，重新在2020年代最荒唐的時局，演活了一齣帶有重生動能的魔法大戲。看來，我們時不時就需要犧牲、放逐一個女巫，人們才能換來短暫的安平。反派故事的真相固然荒涼，是不是每個反派都需要被翻案，我不知道。

不過，故事的道理應該在此：每個人的童話故事，都有另外一種看事情的角度。女巫的故事告訴我們，「反派」翻案故事的真相永遠是，我們都不只是自己故事的主角，在另一個版本中，我們可能根本不是主角。而因此，更要擁抱故事背後，更大世界的變化，勇於面對自我改變的潛能，才是真正與善良信念「結婚」的魔法。

●作者：沈怡昕／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》沈怡昕／《國寶》：雕鴞的報恩

名家論壇》沈怡昕／《一戰再戰》：無政府主義家庭幻影

名家論壇》沈怡昕／《96分鐘》：台版《黑暗騎士》？