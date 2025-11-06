名家論壇》秋末生／被中國偷走了一頭象？
[NOWnews今日新聞] 最近，中國新棒球聯賽「CPB」橫空出世，也引起了台灣社會的譁然，因其中一隊的隊名與隊徽，與台灣職棒人氣球隊「中信兄弟」幾乎如出一轍。而當「上海兄弟」的LOGO與中信兄弟幾乎如影相疊，象鼻的弧度、球帽的角度、字體的銳利都幾乎一模一樣，其實這早已不只是單純設計侵權，更是無聲統戰的一環。
這個「上海兄弟」的出現，並非偶然的巧合，而是中國長期以來在文化、體育、教育等軟性領域滲透的又一章。當政治的觸角伸向運動場，當比賽成為敘事的舞台，當符號被挪用、被改造、被重新命名時，我們看到的，不僅是視覺上的雷同，而是一場有系統、有策略的文化掠奪。
在中共的語彙體系裡，沒有任何領域能置身政治之外，體育從不只是體育，而是一種「敘事工具」，是權力的延伸、國族宣傳的儀式。從中國職棒CPB的命名、到上海兄弟的隊徽，這整場安排的劇本，意圖讓世界相信，台灣的棒球是屬於中國的棒球。
回顧歷史，中共在每一次國際體育場合都把「主權」擺在比賽之前。從「一中原則」壓迫我方代表團使用「Chinese Taipei」名稱，到阻撓選手穿著具有國家象徵的服飾上場，再到如今透過市場化的聯盟企圖重塑敘事主權，一條清晰的脈絡顯示，對於中共而言，運動競技的背後是主權脅迫的戰場。
而這次的「上海兄弟」，表面上只是隊名雷同，但更深層的訊號在於「兄弟」二字，那是台灣棒球史上最具情感重量的符號，是無數球迷青春與榮耀的記憶。當中國直接複製這個名字，他們的行為意在奪取、在重構歷史，這種無聲的統戰，比赤裸裸的併吞更危險，因為它柔軟、溫馴、充滿娛樂包裝，讓人誤以為「只是比賽」，卻在潛移默化中稀釋了主權的意識。
對於許多台灣老棒球迷而言，這次的事件也不只是單純LOGO跟隊名被偷而已，更是整段歷史通通被竊取，那些屬於黃衫軍的榮耀、屬於球迷的記憶、屬於象迷一路歷經連敗、假球、轉賣、連亞匍匐走過來的集體情感。
在那個年代，兄弟象不只是一支球隊，更是一種情感的寄託，都是球迷生命裡的共同回憶。當年假球風暴席捲全台，是球迷、選手與企業共同撐過低谷，才重建信任，讓中職再度屹立，而這樣的堅持，也是民主社會最珍貴的力量，需要任何黨國機器、不需要任何行銷宣傳，單純靠著民眾的熱情來做為推進的原動力。但如今，這份歷史被另一個政權挪用成「中華棒球復興」的故事，無疑成為一種精神上的掠奪。
除此之外，這個新聯賽還明定「台港澳球員不得少於十人」。在中國的盤算裡，透過資金與舞台挖角台灣球員、教練，將他們納入中國棒球敘事，或許是最有效的統戰工程，而當兄弟兩字出現在中國球衣上，當台灣球員被包裝為華族棒球代表，他們要塑造的，正是一種歷史本就合流的假象。
這種操作非常典型，先用市場吸納，再用文化整合，就如同過去多年中國對於台灣演藝圈統戰的手法，初期可能只能吸收到被釋出或已過職業黃金階段的二、三線球員，但後續當中國給出台灣球員更高薪資、更大曝光平台，恐怕成為一股更為強力的磁吸效應。這不再只是單純的運動市場競爭，而是系統性地對身份的消解，最終，他們想讓「台灣棒球」成為「中國棒球」的一個分支，讓「中華職棒」在語意上被模糊、被取代，這正是認知作戰最深層的策略：「讓被統戰者自己說出統戰者想要的話」。
當這些以文化模仿消解主權的手法存在，而我們又自欺欺人地說「體育歸體育、政治歸政治」，等於是拱手讓出了底線與邊界。
「體育歸體育」這句話，在自由社會的語境中，本該象徵公平與競技精神，但當面對一個將運動視為政治延伸的政權時，這樣的中立立場其實是一種逃避。體育可以是友誼的橋樑，但在極權體系裡，它是權力的工具、展示國威的舞台、控制話語的武器，若我們仍以單純娛樂的心態看待這場「上海兄弟」事件，就形同對於統戰的門戶洞開。
台灣職棒的存在，是自由社會的象徵，這三十多年的歷史，是一代代球迷、企業、選手與土地共同築起的榮光，若甘於屈服這種掠奪，當我們讓別人偷走一頭象，他們接著就會偷走整片森林，整段歷史。
我們必須意識到，台灣的每一個運動品牌、每一項賽事名稱，都是文化主權的延伸，就像國旗、國歌、語言一樣，它們承載的是一個社會的價值與記憶，若不在文化與制度上建立防線，今日是棒球，明日可能是籃球、電競，乃至於整個體育敘事的歸屬。
因此，這場「偷象事件」，不只是花邊新聞，更是國安議題，職棒聯盟及政府應該有更積極的作為，完善智慧財產權與商標保護，並主動與國際體育組織溝通，防止中國利用假聯賽與模仿品牌進行認知滲透；同時，運動部也應將體育視為國家文化安全的一環，強化選手的國際法律輔導，避免人才成為統戰工具。
體育可以無國界，但認同絕不能模糊。
●作者：秋末生／體育、政治工作者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
