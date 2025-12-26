名家論壇》秋末生／高雄才是巨蛋潮唯一解？

▲現有的高雄巨蛋僅有15,000人的容量。（圖／高雄巨蛋臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 台北大巨蛋啟用後，不僅成為棒球迷的朝聖地，更被歌手視為攻頂演藝生涯的指標，帶來了驚人的經濟效益。加上去年台灣勇奪棒球12強世界冠軍，「要不要再蓋一顆蛋」的浪潮隨即席捲全台。從新北市、台中市到彰化縣，許多首長不約而同拋出興建構想。然而，這股熱潮也不免讓人擔憂：盲目的「孵蛋計畫」是否會重演當年的蛋塔效應？在未經審慎評估下，是否會製造出大型蚊子館，甚至稀釋既有的經濟紅利？在一片跟風的喧囂與質疑聲中，若回歸理性的市場與環境評估，全台灣其實有一座城市最具備興建大巨蛋的條件與底氣，正是坐落南台灣的高雄市。



為什麼是高雄？這必須從城市的結構性轉型談起。這座曾經以重工業、港口物流為經濟命脈的南方大城，在過去二十年間經歷了台灣都市發展史上最為劇烈的結構性轉型，從早期的「文化沙漠」標籤，到駁二藝術特區的崛起，再到亞洲新灣區的成型，高雄的城市發展戰略已清晰地轉向「體驗經濟」與「服務經濟」，大型展演活動、國際體育賽事與會展產業成為了驅動城市行銷與觀光消費的核心引擎。



然而，隨著城市競爭的維度不斷升級，單純擁有「舉辦活動」的能力已不足以維持領先優勢。全球一線城市，從東京、首爾到新加坡，無不競相透過升級硬體設施來爭奪國際頂級IP，如世界級巡迴演唱會、國際職棒賽事及大型電競決賽。這類活動具有極高的排他性與群聚效應，往往優先選擇基礎設施最完善、氣候風險最低、商業效益最大化的城市落腳。



高雄目前的雙場館配置為高雄世運主場館與高雄巨蛋，雖在這幾年奠定了高雄「演唱會之都」的基礎，但面對未來的競爭格局，其侷限性已日益凸顯，例如世運主場館雖擁有龐大容量，但其露天屬性使其極度受制於南台灣的熱帶季風氣候；高雄巨蛋雖為室內場館，但有容量天花板，也限制了其承接超大型室內活動的獲利潛力。



特別是隨著台北大巨蛋啟用後展現出強大的磁吸效應，若高雄無法在硬體上進行對等升級，不僅既有的「演唱會經濟」紅利可能流失，更將在爭取如世界棒球經典賽、國際頂級藝人巡演等具備「全天候」需求的活動中遭到邊緣化。



世運主場館：極限容量與極端氣候的博弈



世運主場館是目前台灣唯一可容納50,000人以上的大型場館，這使其成為許多國際天團的首選，然而，「開放式」設計在南台灣的氣候條件下，成為了一把雙面刃。南台灣屬於熱帶氣候，夏季長且伴隨強烈的西南氣流與颱風威脅，對於依賴精密電子設備、大型舞台機關的現代化演唱會而言，降雨是最大的天敵。此外，高雄夏季日間氣溫常態性超過33度，高溫與高濕度使得戶外場館在白天的利用率極低，這導致世運主場館幾乎只能運作「夜間經濟」，無法承接需要全天候運作的展覽、會議或日間體育賽事，大幅限制了場館的資產周轉率。再從細節來看，其開闊的空間結構導致聲波易於逸散，缺乏室內場館的混響控制能力，這對於強調音質細膩度的流行音樂、古典跨界演出或室內體育賽事（如籃球、電競）而言，是無法克服的物理缺陷。



高雄巨蛋：成功的典範與容量的瓶頸



位於左營的高雄巨蛋則是目前高雄運作最成功的BOT案之一，然而其15,000人的容量設定，在面對當今國際演藝市場「大者恆大」的趨勢時，已顯得力有未逮。



綜觀來看，高雄正缺乏一個介於1.5萬人至5.5萬人之間，且具備全天候營運能力的場館，這個「缺失的中階」正是大巨蛋所要填補的市場空缺：一個35,000至40,000席的室內巨蛋，既能滿足絕大多數國際一線藝人的票房需求，又能提供免受風雨干擾的高品質觀賞環境，並具備承辦國際頂級室內體育賽事的規格。



再來談台北大巨蛋的虹吸效應，隨著台北大巨蛋啟用，台灣展演經濟進入了「雙核競爭」但「北強南弱」的新階段。首先是活動排擠效應，國際主辦方在評估台灣站點時，若只能選擇一站，台北大巨蛋憑藉其首都圈的人口基數（700萬人）及不受天氣影響的穩定性，將成為優選，高雄若無同等級硬體，將面臨被「略過」的風險，進而影響過去南下高雄觀賞大型演唱會的北部觀眾，可能因台北已有場地而減少南下頻率，導致高雄飯店、餐飲業的「演唱會紅利」縮水。



雖然演唱會經濟帶動了高雄市粗估33億的產值，但台北大巨蛋單一場館預估的百億產值，顯示出「巨蛋級」設施的經濟乘數效應遠高於傳統場館，若不跟進，高雄在展演經濟的市佔率將面臨結構性下滑。



針對大巨蛋的選址，高雄有市長候選人提出了頗具戰略眼光的方案，期望將其大巨蛋納入「亞洲新灣區3.0」計畫，並選址於剛完成整治與轉型的205兵工廠原址，這一主張顯現了城市功能重組的可能性。



兵工廠區位優勢



205兵工廠位於高雄市前鎮區，是亞洲新灣區最後一塊大型完整拼圖，在此興建大巨蛋具有許多無可比擬的優勢。首先是坐落交通樞紐的匯聚點，緊鄰直達高雄火車站與高鐵左營站的捷運紅線(凱旋站及前鎮高中站)，亦能透過環狀輕軌貫穿亞洲新灣區，連接駁二、高流中心與夢時代商圈，便於觀光客流的水平移動，更別說該地塊鄰近中山高速公路末端及小港國際機場，對於搭機來訪的國際旅客或自行開車的南部縣市觀眾極為便利。



其次，亞洲新灣區3.0的戰略定位為「國際新入口、台灣雙核心」及「5G AIoT創新園區」，試想大巨蛋若座落於此，將不只是體育館，更是高科技產業的「大型實驗場域」，例如結合5G AIoT技術，應用人流大數據分析、沉浸式VR/AR觀賽體驗、智慧安防系統，成為高雄科技實力的展示櫥窗；而鑑於鄰近的高雄展覽館空間有限，大巨蛋的室內大跨距空間將可作為超大型國際會議的主會場，形成「會展+展演」的雙引擎。



此外，205兵工廠規劃了15公頃的亞灣森林公園，若大巨蛋置於公園之中，可借鑒東京明治神宮外苑或倫敦奧林匹克公園的模式，打造「公園中的巨蛋」，這不僅能緩解大型量體建築對都市景觀的壓迫感，大面積的綠地亦可作為活動散場的緩衝區與滯洪池，強化城市的氣候韌性。



至於財源部分，早前高雄市長陳其邁對於興建大巨蛋持審慎態度，指出「以現有財政狀況，須有民間投資意願才具可行」，並強調「生蛋容易養蛋難」，筆者認為這是負責任的財政觀點，巨蛋的維護成本極高，若由政府全資興建並營運，極易成為財政負擔。



目前看下來唯一的解方是透過BOT模式，且必須是「改良型」的BOT。參考台北大巨蛋的爭議與高雄漢神巨蛋的成功經驗，高雄大巨蛋的財務模型應包含「附屬商業設施交叉補貼」「浮動權利金機制」等核心要素。



漢神巨蛋之所以成功，是因為其購物中心營收驚人，足以支撐體育館的營運成本，新的大巨蛋BOT案必須釋出足夠的商業樓地板面積，並允許開發商興建如國際級飯店、娛樂零售綜合體、Ａ級商辦等設施，並透過「浮動權利金機制」，設定保底抽成確保政府在項目獲利後的公平收益，並強制規定每年的運動賽事辦理天數及其他公益使用天數，以確保巨蛋的公共性。



棒球運動的在地化扎根與廊道成形



回到棒球運動本質，若能作為職棒台鋼雄鷹的主場，大巨蛋將催生真正的「屬地主義」經濟，首先是每年60場主場賽事，即便平均入場人數為1.5萬人，也能創造穩定的平日夜間人流，而參考日本東京巨蛋或北海道ES CON FIELD，球場內的特色餐飲與VIP包廂也將成為高利潤來源。其次，亦能帶動現有的澄清湖棒球場及立德棒球場的重盤規劃，諸如作為二軍農場或國內外球團春訓基地租用，又或是打造三級棒球的全新聖地，種種都將強化高雄市五級棒球運動的發展，透過軟硬體的交輝結合，再串聯嘉義縣市棒球場、台南亞太棒球場及屏東棒球場，築構成南台灣棒球廊道，翻轉近年棒球運動南北失衡的趨勢。



綜上所述，興建高雄大巨蛋已非單純的「想要」，而是城市發展的「需要」，面對台北大巨蛋的強力磁吸與極端氣候的常態化挑戰，高雄若固守現有設施，無異於在軍備競賽中自動繳械。透過205兵工廠的釋出，為高雄提供了一個千載難逢的機會，將交通優勢、產業轉型與娛樂經濟完美結合，並藉BOT模式引入民間資金與經營效率，可有效化解財政疑慮，實現政府、企業與市民的三贏。



高雄大巨蛋的誕生，不僅將扭轉台灣長期重北輕南的展演失衡，更補足了亞洲新灣區的最後一塊拼圖，讓高雄真正具備與東京、首爾、新加坡並駕齊驅的硬體實力，更能展現成為「亞洲娛樂重鎮」的決心。畢竟機會稍縱即逝，城市的競爭更是不進則退，面對未來，我們不該再問「高雄養得起巨蛋嗎？」，而應該反問：「若沒有巨蛋，高雄該如何贏得下一個二十年？」這，才是我們必須面對的真實課題。

●作者：秋末生／體育、政治工作者



