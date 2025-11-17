名家論壇》膝關節／終極戰士開創系列新格局

▲《終極戰士：殺戮星球》本月初上映。（圖／迪士尼提供）

[NOWnews今日新聞] 前一回由丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）執導的《終極戰士：獸獵者》（Prey）獲得大量好評。當時片名把過去系列中的「Predator」拿掉，從Predator掠奪者/掠食者，變成獵物Prey，當Predator來到18世紀美洲最擅長設陷阱作戰的原住民部落時，誰才是獵物Prey？

《終極戰士：獸獵者》把立場切換，原住民少女居然能撂倒高大外星戰士，讓這系列粉絲眼睛為之一亮。想不到這套被拍爛的作品，似乎有了全新創意起點。

受到好評的導演丹崔克坦伯格，之後又做了動畫版《終極戰士：時空獵襲者》（Predator：Killer of Killers）。

透過三段終極戰士穿梭不同人類文明時空中，找來三位剽悍戰士。分別是一位北歐維京海盜母親、日本武士、以及二戰時期的不起眼飛行員，他們都有著出奇制勝的逆襲作戰智慧，因此被帶到外星球上要與大魔王一決死戰。

雖然說這樣的設定坐實了這民族的窮兵黷武性格，但邏輯上實在有點荒謬，不過這動畫版本的血腥尺度異常地「恣意妄為」，開腸剖肚早就司空見慣，各類冷兵器的過招更是創意十足，給粉絲尖叫分貝才是正經事。觀眾畢竟還是希望看到終極戰士嗅出血肉模糊的斬殺技，這套動畫完全以粉絲立場為出發點。

到了《終極戰士：殺戮星球》（Predator：Badlands），丹崔克坦伯格把這個狂殺外星人終極戰士給予新的包裝定義。原來他們是「尤特加」民族，有著特定溝通語言，有別於過往我們聽到古怪聲響而已。而且還加入原本在《異形》（Aline）宇宙中的霸氣邪惡資方威蘭湯谷集團（Weyland Yutani）的生化人角色，由艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演的希亞成了本片落難男主角終極戰士戴克的戰鬥夥伴。

丹崔克坦伯格經手這三部Predator作品，重新改造這個看似只熱愛殺戮的戰鬥民族，給予新的血肉視角，不管是首部《終極戰士：獸獵者》的立場互換，這回其實延續這種概念，讓全身高科技戰鬥機器的殺手，到一個新天地狩獵，卻發現這裡的動植物都能簡單秒殺他，進而合理化他需要與生化人希亞並肩作戰。

這個劇本編織甚至混入了小人物挑戰大蝦米的公式，戴克與希亞的相愛相殺，類似公路電影、夥伴電影，完全把過去《終極戰士》一味追求爽快通殺的情節加入真正的靈魂拷問。包括他們到底如何進食？這種惡趣味還真是讓粉絲哭笑不得，也算問了一個存在超過快30多年的問題。

而且在融入《異形》世界觀之後，導演丹崔克坦伯格真的很懂這系列粉絲要的是什麼？刻意在故事裡安置一段致敬《異形2》的情節，眼尖的影迷肯定會喜出望外。

這系列的王道精神就是要設立陷阱捕捉，戴克把這個星球上種種曾經對他不利的動植物，全變成精心佈置的陷阱，讓故事最後半段每一段都是精華！而且戴克這個被家族瞧不起的被家暴受虐者，最後唯有揮別家族血緣才能邁向真正的自由，這又與許多神話中的『弒父』元素交疊，而原本到了外星球征戰的獵殺怪獸，卻在最後關鍵時刻給了觀眾另一個驚喜設計，必須說這部片真的不斷地「換位思考」，給觀眾一層又一層的腎上腺素加速呢！

