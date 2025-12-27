名家論壇》膝關節／2025影視詞彙大體檢下篇
[NOWnews今日新聞] 繼上篇之後，下篇精選的這五個影視詞彙影響力，與社群討論度自然更具擴散效果，來看看你對哪一個最有感？
五：范冰冰
她這回能靠金馬獎奪下最佳女主角引起熱議，也算是本屆金馬獎最受到鄉民討論的話題。
話題一：她是靠馬來西亞片《地母》封后，片中她飾演以民俗巫術協助鄉里的農婦，洗盡鉛華學方言、曬黑到讓你完全認不出來，畢竟，過去的她，可是氣焰氣勢極高的「國際范」！
無奈，因為2018年「陰陽合同」風暴，讓她從巔峰墜谷，被罰8.8億人民幣，演藝事業凍結7年，成「劣跡藝人」標籤。使得她本來演出的電影《大轟炸》取消中國上映。《爵跡2》原定2018年7月6日上映，結果最後也被取消，甚至更名《冷血狂宴》直接上線騰訊串流。她的名字還無法存在宣傳海報和演職員表。黨要封殺劣跡藝人，自然是全面到位。即便許多在中國發展的藝人也都是「陰陽合同」，但范冰冰就是被殺雞儆猴了。
話題二：過去與金馬獎的「風」波。
金馬獎吹風機事件，雖然不是范冰冰本人所為。而是由她經紀公司的經紀人穆曉光所為。當時穆曉光陪著旗下藝人王學圻，到台灣出席金馬頒獎。當時王學圻以電影《十月圍城》入圍最佳男配角，豈料接近典禮前夕都還不告知官方是否出席？
最後抵達台灣之後，金馬工作人員才知道王學圻根本無法參加典禮。當時已經讓主辦單位傷透腦筋，而王學圻入住大會安排給王學圻的貴賓房間也就算了，結果還拿走飯店內的吹風機，飯店視為偷竊，追到機場去。連續兩個劣跡讓人不敢領教范爺家的經濟代表，結果范爺後來在公司年終活動還力挺員工，直呼年終要犒賞每個辛苦的工作人員一台「最貴的吹風機」，讓這起吹風機事件「餘波蕩漾」。
自然也讓外界對於金馬是否會因為場外風波影響場內提名表現？最後證明，金馬評委們根本不因為這些花絮事件影響判斷力。凸顯金馬包容，范冰冰憑專業翻身，成2025華語影壇勵志傳奇。
范冰冰的復出之路，被視為華語影壇對「贖罪、原諒與藝術價值」的試金石。
陰陽合同事件後，她長期處於半封殺與灰色地帶，而金馬獎的肯定，象徵某種程度的文化鬆動。這不只是個人翻身故事，而是影展是否能將藝術成就與道德爭議分開評價的關鍵時刻。支持者認為，表演應被單獨審視；反對者則質疑這是否為權力與資本鋪路的回歸。范冰冰的案例，讓 2025 年的華語影壇再次面對一個老問題：我們究竟是在獎勵作品，還是在替過往洗白？
四：濱崎步
年度精選十個重點影視詞彙，好幾個都跟中國有關。實在太離譜，簡直活久見，中國式的政治干預藝術，鴨霸到讓人匪夷所思。
與《鬼滅之刃》電影場次縮減緣由相仿，都是因為日本首相高市早苗的「台灣有事論」點燃中國當權的愛國引信，結果2025年11月，日本天后濱崎步上海演唱會成國際奇聞：原定29日浦東體育館開唱，門票售罄，卻於28日突以「不可抗力」取消，200名中日工作人員5天搭建舞台成泡影。
29日，濱崎步堅持在1.4萬空椅前獨唱完整場，從開唱到安可，社群PO照稱「最難忘演出」，感受全球粉絲愛意。
豈料，中國官媒稱僅「彩排偷拍」，引發工作人員道歉，但濱崎步證實正式表演，還標註官方攝影師，意思就是這絕對不是什麼彩排偷拍。這起風波，讓本來就略顯緊繃的中日政治氣氛格外詭異。
濱崎步在沒有觀眾的場域仍然堅持開唱，展現日本藝人尊重合約精神，也要為努力辦活動的主辦方設立停損點，留下演唱會影像檔案，以利未來還有機會以線上收看的機制彌補購票觀眾。否則觀眾退票，絕對讓主辦方賠到昏迷。
這場空唱意外成濱崎步生涯另類亮點，也暴露中國娛樂審查的荒謬，引全球反思「不可抗力」背後。大家要忍受中國式的政治伸入每個產業，天朝磕頭文化無遠弗屆，沒有標準也沒有底線。
三：Andy老師 VS.家寧
2025年YouTube情侶檔「眾量級CROWD」分手內鬥成華語網紅最大的一顆瓜。這場分手擂台，意外延伸出了「仇女戰場」，與許多男性長年被當成工具人的情緒宣洩場。
Andy老師（王崇睿）與家寧（張家寧）分手後，Andy於3月PO長片控訴家寧一家8大惡行：奪頻道管理權、帳目不透明、僅給固定薪資無分紅，甚至涉嫌逃漏稅。
Andy稱10年心血建起227萬訂閱，卻被家寧媽曾淑惠主導的群海娛樂公司「吃人夠夠」，表示十年來頻道收入預估超過一億元，多年來他只拿695萬。
反觀家寧一家人吃香喝辣，本來打算以結婚為前提，也就吃虧當作佔便宜，沒想到這個虧一路都是他在吃，頻道是他在扛創作精神，後來看到家寧自己做的頻道水準，與Andy老師天差地遠，就明白這差距有多大。
最終，Andy獲贊助商支持，更創下有史以來頻道增長速度（據悉大約 32 小時 就突破百萬訂閱。成為台灣 YouTube 訂閱成長最快的百萬 YouTuber），也算是遲來的正義。家寧神隱，此案凸顯網紅經濟的股權漏洞與情感糾葛，成2025年社群公關災難。
這起事件能迅速引爆輿論，正是因為踩中了 2025 年台灣社會對「網紅經濟」與「道德期待」的集體焦慮。而且當YouTuber與粉絲之間信任破裂時，社群的清算速度與強度，遠比傳統演藝圈來得猛烈。這句話是說給「家寧們」聽的，台語俗諺稱：「人情留一線，日後好相看」。分手擂台千萬不要變成這麼難看，會成為日後茶餘飯後的八卦談資。
二：網飛（Netflix）收購華納探索集團（WBD），派拉蒙中途攔轎搶親（尚未落幕）
這齣年底大戲引發傳統影院派與新興串流的矛盾之戰。
2025年好萊塢掀起世紀併購戰，Netflix（以下以股票代號NFLX簡稱）以720億美元收購華納兄弟探索（WBD，以下以股票代號WBD簡稱）旗下製片廠與HBO Max串流業務，旨在壯大內容帝國，整合《權力遊戲》、《哈利波特》等IP對抗迪士尼。
但交易剛公布，派拉蒙天舞（Paramount Skydance，以下以股票代號PSKY簡稱）即於12月8日發動敵意收購，開出每股30美元全現金要約，總值1084億美元，直接訴諸WBD股東，試圖攔截NFLX。
PSKY批NFLX方案「複雜且充滿監管風險」，強調全現金簡潔，並承諾保留CNN、TNT等傳統資產，打造與亞馬遜、NFLX抗衡的媒體巨頭。老實說，整包買WBD集團對WBD股東確實比較好交代，但WBD還是比較想賣給只願意買部分業務的NFLX。
就因為PSKY背後金主艾里森家族與川普關係密切，川普甚至公開威脅介入本收購案，恐引反壟斷調查。截稿前夕（12/17夜間）傳來WBD董事會正式致函股東，要求拒絕PSKY的收購案，並稱該提案價值不足且潛在風險成本高於NFLX競爭案。PSKY股價應聲下跌4.77%，WBD由跌準備轉燈震幅達1.2%，NFLX則小幅上揚2.78%。
Netflix強調「全球最大串流平台合併」，派拉蒙則推「1+3=無敵」。這場「搶親」不僅重塑好萊塢版圖，還暴露串流時代的權力遊戲，台灣用戶憂訂閱費漲、內容壟斷。
這場尚未塵埃落定的併購角力（就算NFLX能獲得WBD董事會屬意下嫁，可能也還會受限監管審查需要一段時間才能確定買賣），被視為 2025 年全球影視產業權力重組的縮影。
Netflix 若成功吃下 WBD，將同時掌握串流技術、好萊塢內容庫與新聞媒體資源，形塑前所未見的「內容帝國」。派拉蒙的中途攔轎，則顯示傳統片廠並未甘於被邊緣化，而是試圖以合縱連橫抵抗串流霸權。
此事件引發的最大爭議，不只是反壟斷問題，還有戲院與串流之間的窗口期是否縮短？
好萊塢現階段不成文的規定，就是下片後45天即可以登陸串流，但NFLX主導的作品日後可能縮短到30天，過去戲院串流窗口期少說一年半載，疫情後縮水到45天已經是下策中的下策了，傳統影院派的焦慮這六年來沒有一天得到安寧。
一：王大陸
王大陸如果會開特斯拉車門就不會爆發一整串逃兵門事件？
2025年最大的影視人物，如果王大陸說他是第二的話，那沒人可以稱自己是第一。因為他一個人幾乎團滅掉許多演藝圈當紅男性從業人員。
從因為不會開特斯拉車門，引發教唆打人、兵役體檢資料造假，結果還意外串起演藝圈許多男藝人多年前的體檢資料集體造假，導致形成巨大輿論漩渦，明星形象、兵役制度、階級特權與社群時代的放大效應。
王大陸過往建立的是陽光、直率、帶點草根氣息的公眾形象，卻在事件中被重新解讀為「享受資源卻逃避責任」的象徵。
這事件不再只是個人爭議，而被拉升成對「為什麼某些人總能例外」的集體質問。這也反映出台灣社會對兵役公平性的高度敏感，以及對藝人「示範責任」的期待，在社群時代被無限放大。
新北地檢署調查時，從王大陸手機挖出更多黑料：偽造心臟病證明逃兵、合夥高利貸、找人行兇等。合計牽連出十多位男藝人閃兵、逃兵等，也有人最後自己投案說明。
網友戲稱「若會開特斯拉門，就不會開一串潘朵拉盒子」。
這起事件不僅毀王大陸星途，還凸顯特斯拉極簡設計的尷尬，引發全網吐槽「特斯拉門怎麼開？」王大陸保釋後低調，演藝圈視為警示，提醒藝人在進帳豐厚收入的同時，也必須承擔起合乎公眾觀感的社會責任。
●作者：膝關節／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》膝關節／誰影響力最大？2025影視詞彙大體檢(上篇)
名家論壇》膝關節／從獵殺變成被獵殺 終極戰士開創系列新格局
名家論壇》膝關節／生一個小孩，需要多少奇蹟？
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 492
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 26
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 18 小時前 ・ 7
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 17 小時前 ・ 12
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 138
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 25
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 217
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 63
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 69
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 8
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 30
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 94
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 23
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 281