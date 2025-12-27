名家論壇》膝關節／2025影視詞彙大體檢下篇

▲濱崎步在社群曬出上海0人演唱會的照片，吐露無奈心聲。（圖／＠a.you IG）

[NOWnews今日新聞] 繼上篇之後，下篇精選的這五個影視詞彙影響力，與社群討論度自然更具擴散效果，來看看你對哪一個最有感？

五：范冰冰

她這回能靠金馬獎奪下最佳女主角引起熱議，也算是本屆金馬獎最受到鄉民討論的話題。

話題一：她是靠馬來西亞片《地母》封后，片中她飾演以民俗巫術協助鄉里的農婦，洗盡鉛華學方言、曬黑到讓你完全認不出來，畢竟，過去的她，可是氣焰氣勢極高的「國際范」！

無奈，因為2018年「陰陽合同」風暴，讓她從巔峰墜谷，被罰8.8億人民幣，演藝事業凍結7年，成「劣跡藝人」標籤。使得她本來演出的電影《大轟炸》取消中國上映。《爵跡2》原定2018年7月6日上映，結果最後也被取消，甚至更名《冷血狂宴》直接上線騰訊串流。她的名字還無法存在宣傳海報和演職員表。黨要封殺劣跡藝人，自然是全面到位。即便許多在中國發展的藝人也都是「陰陽合同」，但范冰冰就是被殺雞儆猴了。

廣告 廣告

▲范冰冰在《地母》飾演馬來西亞農婦，從造型到語言幾乎都和過去大不相同，成功拿下金馬影后榮銜。（圖／海鵬提供）

話題二：過去與金馬獎的「風」波。

金馬獎吹風機事件，雖然不是范冰冰本人所為。而是由她經紀公司的經紀人穆曉光所為。當時穆曉光陪著旗下藝人王學圻，到台灣出席金馬頒獎。當時王學圻以電影《十月圍城》入圍最佳男配角，豈料接近典禮前夕都還不告知官方是否出席？

最後抵達台灣之後，金馬工作人員才知道王學圻根本無法參加典禮。當時已經讓主辦單位傷透腦筋，而王學圻入住大會安排給王學圻的貴賓房間也就算了，結果還拿走飯店內的吹風機，飯店視為偷竊，追到機場去。連續兩個劣跡讓人不敢領教范爺家的經濟代表，結果范爺後來在公司年終活動還力挺員工，直呼年終要犒賞每個辛苦的工作人員一台「最貴的吹風機」，讓這起吹風機事件「餘波蕩漾」。

自然也讓外界對於金馬是否會因為場外風波影響場內提名表現？最後證明，金馬評委們根本不因為這些花絮事件影響判斷力。凸顯金馬包容，范冰冰憑專業翻身，成2025華語影壇勵志傳奇。

范冰冰的復出之路，被視為華語影壇對「贖罪、原諒與藝術價值」的試金石。

陰陽合同事件後，她長期處於半封殺與灰色地帶，而金馬獎的肯定，象徵某種程度的文化鬆動。這不只是個人翻身故事，而是影展是否能將藝術成就與道德爭議分開評價的關鍵時刻。支持者認為，表演應被單獨審視；反對者則質疑這是否為權力與資本鋪路的回歸。范冰冰的案例，讓 2025 年的華語影壇再次面對一個老問題：我們究竟是在獎勵作品，還是在替過往洗白？

▲范冰冰奪金馬影后！後台視訊簽收獎座爆哭 激動到說不出話狂擦淚。（圖／Threads@goldenhorsefilmfestival）

四：濱崎步

年度精選十個重點影視詞彙，好幾個都跟中國有關。實在太離譜，簡直活久見，中國式的政治干預藝術，鴨霸到讓人匪夷所思。

與《鬼滅之刃》電影場次縮減緣由相仿，都是因為日本首相高市早苗的「台灣有事論」點燃中國當權的愛國引信，結果2025年11月，日本天后濱崎步上海演唱會成國際奇聞：原定29日浦東體育館開唱，門票售罄，卻於28日突以「不可抗力」取消，200名中日工作人員5天搭建舞台成泡影。

29日，濱崎步堅持在1.4萬空椅前獨唱完整場，從開唱到安可，社群PO照稱「最難忘演出」，感受全球粉絲愛意。

豈料，中國官媒稱僅「彩排偷拍」，引發工作人員道歉，但濱崎步證實正式表演，還標註官方攝影師，意思就是這絕對不是什麼彩排偷拍。這起風波，讓本來就略顯緊繃的中日政治氣氛格外詭異。

濱崎步在沒有觀眾的場域仍然堅持開唱，展現日本藝人尊重合約精神，也要為努力辦活動的主辦方設立停損點，留下演唱會影像檔案，以利未來還有機會以線上收看的機制彌補購票觀眾。否則觀眾退票，絕對讓主辦方賠到昏迷。

這場空唱意外成濱崎步生涯另類亮點，也暴露中國娛樂審查的荒謬，引全球反思「不可抗力」背後。大家要忍受中國式的政治伸入每個產業，天朝磕頭文化無遠弗屆，沒有標準也沒有底線。

▲上海濱崎步咖啡館的濱崎步照片牆突被移除，引發議論。（圖／翻攝自X）

三：Andy老師 VS.家寧

2025年YouTube情侶檔「眾量級CROWD」分手內鬥成華語網紅最大的一顆瓜。這場分手擂台，意外延伸出了「仇女戰場」，與許多男性長年被當成工具人的情緒宣洩場。

Andy老師（王崇睿）與家寧（張家寧）分手後，Andy於3月PO長片控訴家寧一家8大惡行：奪頻道管理權、帳目不透明、僅給固定薪資無分紅，甚至涉嫌逃漏稅。

Andy稱10年心血建起227萬訂閱，卻被家寧媽曾淑惠主導的群海娛樂公司「吃人夠夠」，表示十年來頻道收入預估超過一億元，多年來他只拿695萬。

反觀家寧一家人吃香喝辣，本來打算以結婚為前提，也就吃虧當作佔便宜，沒想到這個虧一路都是他在吃，頻道是他在扛創作精神，後來看到家寧自己做的頻道水準，與Andy老師天差地遠，就明白這差距有多大。

最終，Andy獲贊助商支持，更創下有史以來頻道增長速度（據悉大約 32 小時 就突破百萬訂閱。成為台灣 YouTube 訂閱成長最快的百萬 YouTuber），也算是遲來的正義。家寧神隱，此案凸顯網紅經濟的股權漏洞與情感糾葛，成2025年社群公關災難。

這起事件能迅速引爆輿論，正是因為踩中了 2025 年台灣社會對「網紅經濟」與「道德期待」的集體焦慮。而且當YouTuber與粉絲之間信任破裂時，社群的清算速度與強度，遠比傳統演藝圈來得猛烈。這句話是說給「家寧們」聽的，台語俗諺稱：「人情留一線，日後好相看」。分手擂台千萬不要變成這麼難看，會成為日後茶餘飯後的八卦談資。

▲已分手的網紅家寧（左）、Andy（右）在12月16日新北地院調解庭上，將分別以家寧媽侵占頻道收益的「被害人」與「告訴人」身分現身。（圖／記者劉松霖攝）

二：網飛（Netflix）收購華納探索集團（WBD），派拉蒙中途攔轎搶親（尚未落幕）

這齣年底大戲引發傳統影院派與新興串流的矛盾之戰。

2025年好萊塢掀起世紀併購戰，Netflix（以下以股票代號NFLX簡稱）以720億美元收購華納兄弟探索（WBD，以下以股票代號WBD簡稱）旗下製片廠與HBO Max串流業務，旨在壯大內容帝國，整合《權力遊戲》、《哈利波特》等IP對抗迪士尼。

但交易剛公布，派拉蒙天舞（Paramount Skydance，以下以股票代號PSKY簡稱）即於12月8日發動敵意收購，開出每股30美元全現金要約，總值1084億美元，直接訴諸WBD股東，試圖攔截NFLX。

PSKY批NFLX方案「複雜且充滿監管風險」，強調全現金簡潔，並承諾保留CNN、TNT等傳統資產，打造與亞馬遜、NFLX抗衡的媒體巨頭。老實說，整包買WBD集團對WBD股東確實比較好交代，但WBD還是比較想賣給只願意買部分業務的NFLX。

就因為PSKY背後金主艾里森家族與川普關係密切，川普甚至公開威脅介入本收購案，恐引反壟斷調查。截稿前夕（12/17夜間）傳來WBD董事會正式致函股東，要求拒絕PSKY的收購案，並稱該提案價值不足且潛在風險成本高於NFLX競爭案。PSKY股價應聲下跌4.77%，WBD由跌準備轉燈震幅達1.2%，NFLX則小幅上揚2.78%。

Netflix強調「全球最大串流平台合併」，派拉蒙則推「1+3=無敵」。這場「搶親」不僅重塑好萊塢版圖，還暴露串流時代的權力遊戲，台灣用戶憂訂閱費漲、內容壟斷。

這場尚未塵埃落定的併購角力（就算NFLX能獲得WBD董事會屬意下嫁，可能也還會受限監管審查需要一段時間才能確定買賣），被視為 2025 年全球影視產業權力重組的縮影。

Netflix 若成功吃下 WBD，將同時掌握串流技術、好萊塢內容庫與新聞媒體資源，形塑前所未見的「內容帝國」。派拉蒙的中途攔轎，則顯示傳統片廠並未甘於被邊緣化，而是試圖以合縱連橫抵抗串流霸權。

此事件引發的最大爭議，不只是反壟斷問題，還有戲院與串流之間的窗口期是否縮短？

好萊塢現階段不成文的規定，就是下片後45天即可以登陸串流，但NFLX主導的作品日後可能縮短到30天，過去戲院串流窗口期少說一年半載，疫情後縮水到45天已經是下策中的下策了，傳統影院派的焦慮這六年來沒有一天得到安寧。

▲影音串流平台龍頭Netflix宣布，以約720億美元（約新台幣2.25兆元）的價格收購華納兄弟探索（WBD），引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

一：王大陸

王大陸如果會開特斯拉車門就不會爆發一整串逃兵門事件？

2025年最大的影視人物，如果王大陸說他是第二的話，那沒人可以稱自己是第一。因為他一個人幾乎團滅掉許多演藝圈當紅男性從業人員。

從因為不會開特斯拉車門，引發教唆打人、兵役體檢資料造假，結果還意外串起演藝圈許多男藝人多年前的體檢資料集體造假，導致形成巨大輿論漩渦，明星形象、兵役制度、階級特權與社群時代的放大效應。

王大陸過往建立的是陽光、直率、帶點草根氣息的公眾形象，卻在事件中被重新解讀為「享受資源卻逃避責任」的象徵。

這事件不再只是個人爭議，而被拉升成對「為什麼某些人總能例外」的集體質問。這也反映出台灣社會對兵役公平性的高度敏感，以及對藝人「示範責任」的期待，在社群時代被無限放大。

新北地檢署調查時，從王大陸手機挖出更多黑料：偽造心臟病證明逃兵、合夥高利貸、找人行兇等。合計牽連出十多位男藝人閃兵、逃兵等，也有人最後自己投案說明。

網友戲稱「若會開特斯拉門，就不會開一串潘朵拉盒子」。

這起事件不僅毀王大陸星途，還凸顯特斯拉極簡設計的尷尬，引發全網吐槽「特斯拉門怎麼開？」王大陸保釋後低調，演藝圈視為警示，提醒藝人在進帳豐厚收入的同時，也必須承擔起合乎公眾觀感的社會責任。

▲藝人王大陸爆出涉嫌閃兵後，接著擴大查出有更多藝人涉案。（圖／記者葉政勳攝 ）

●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》膝關節／誰影響力最大？2025影視詞彙大體檢(上篇)

名家論壇》膝關節／從獵殺變成被獵殺 終極戰士開創系列新格局

名家論壇》膝關節／生一個小孩，需要多少奇蹟？