名家論壇》膝關節／2025關鍵影視詞彙大體檢

▲TWICE高雄演唱會合照，官方暖心寫下：「在子瑜家鄉最特別。」（圖／＠twicetagram IG）

[NOWnews今日新聞] 2025年就要結束了，今年度到底有哪些影視關鍵詞彙，堪稱是現象等級的傳播速度與影響整個影視製作圈？以下讓我們來盤點，到底哪些人、事、物值得大家重新梳理呢？

十：王家衛《繁花》編劇爆發壓榨與抨擊共產黨事件

王家衛在華人影視圈的江湖地位崇高，是首位拿下坎城影展最佳導演獎的華人導演，金馬獎也拿過兩次最佳導演，每部作品都堪稱經典。2023年製播的電視劇《繁花》也得到好評，沒想到隨後接連爆發幾起幕後爭論。

屬名為「古二」程駿年自認是編劇之一，控訴王家衛應該讓他列名編劇卻沒有，被點名的「事主」王家衛也冷處理沒發言。最後劇組發布聲明，認為古二就是前期協助田野調查的工作人員，並非完成本案的編劇。

本以為這事情就這樣告一段落，畢竟影視作品中，協力編劇的人員確實很多，能否得到對等工作尊嚴酬勞與屬名也是碰運氣了，因為在王家衛出道的當時香港電影環境，就是如此。豈料接下來古二放出多段王家衛與工作人員的對話錄音檔，內容則更直白地抨擊，中國共產黨處理疫情不具人性..等等。自然也被外界貼上王家衛觸犯黨的紅線。

這些幕後爭議，撕開了華語頂級製作長期被浪漫化的一面。王家衛一貫的作者光環，使高強度工作模式被合理化，而編劇指控不只挑戰創作倫理，也觸及政治言論的紅線。

事件迅速從勞動權益，升級為言論自由與意識形態衝突，反映華語影視創作在中國市場下的結構性矛盾。這不只是單一劇組的問題，而是整個產業必須面對的提問：當藝術、權力與政治糾纏時，創作者還能否保有基本尊嚴與發聲空間？至於古二釋放出來的錄音檔案也牽動日後影視工作者的討論自由度，或是日後劇組成員上任何爆料公社、論壇大放厥詞，幕後的爭議或許比幕前的作品還熱鬧了。

▲由王家衛執導的中國劇《繁花》，以示清白。圖中為演員之一胡歌。（圖／澤東電影＆MyVideo提供）

九：韓女團TWICE出道10年首度來台

2015年底，韓團TWICE 中台灣成員周子瑜，在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，因此被貼上政治標籤，搞到周子瑜拍道歉影片，引發台灣集體憤慨。為何一個藝人需要為自己的出身國家而被矮化、標籤化？

加上接下來中國祭出限韓令(因為南韓境內佈署薩德反導彈系統)，中國封殺韓國影視，展現「泱泱大國」的氣度，卻也意外推促韓國影視音樂加速全球化腳步。

TWICE 十週年首度來台，被視為 K-pop 與台灣粉絲關係的重要「補課」。因為過往因政治與市場因素造成的空白，在此刻轉化為高度情感濃縮的集體經驗。

加上高雄整座城市為其演唱會包裝出完美的城市行銷：捷運TWICE聲、愛河燈光秀。再再都讓這場演唱會，已經不是單純的演唱會，更是一段被延宕多年的情感兌現，是台灣女兒經過十年總算回家的感性包裝。TWICE事件證明「政治歸政治，藝術歸藝術」是一句經不起檢驗的阿Q式自我陶醉。整個高雄讓政治與藝術二合一，真正的護台愛女兒疼惜粉絲大作戰。

八：《零日攻擊》提升統戰焦慮還是社群對罵談資？

既然討論到政治了，那就不能不說台灣首部把兩岸統一戰爭的論點搬到檯面上的電視劇：《零日攻擊》。

自從8月上架後，這齣聚焦中共認知戰：恐怖攻擊、媒體滲透、黑道內亂、網紅操控等10集視角，投資2.6億獲國際50家媒體報導，如CNN讚「直面焦慮一槍」。 社群Threads熱議「像烏克蘭對照」，但遭「帶狀攻擊」：藍營酸「軍教片洗腦」，紅媒造謠「趕羚羊」，就收視表現與作品分列為各自平行的故事，評價確實未盡人意，但社群輿論卻在政治對立衝突中大爆炸。

雖然完結篇守大膽島激勵人心，也許過於熱觀浪漫化戰事收尾做法。但全劇對於不同族群切入兩岸統戰視角，確實也有其可觀之處。更直球對決，也許統戰早在你我身邊進行中，但大眾卻掉以輕心。

《零日攻擊》的爆紅，因為精準踩中 2025 年台灣社會的集體焦慮：資安、戰爭邊緣感與資訊不對稱。討論度的爆炸，也反映出台灣影視作品逐漸具備「公共議題引導力」，開始進入更成熟的文化角色。

▲「零日攻擊」。（圖／翻攝臉書）

七：兩部大賣座動畫：《哪吒2》VS.《鬼滅之刃》兩樣情

《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今年成為大爆款票房，台灣奪下8億多票房，中國上映首周就進帳3.73億元人民幣，本來期許是幫中國影院年底前能有收官好成績，因為除了年初的《哪吒2》上映賣座之外，其他作品今年中國都表現平平。由於中國再度因為高市早苗力挺台灣一事，引發政治後座力導致《鬼滅之刃》場次急速縮水。

換個角度來說，《哪吒2》上映153天全球票房累積159億人民幣，中國票房達到155億，海外4億，創下全球影史第五。其實《哪吒2》受惠於黨的動員，天時地利人和，整個賀歲節就這部賺錢，其他都表現中等到慘賠。

兩齣動畫片全球賣座數字都好，也凸顯疫情後的動畫片核心粉絲是最忠實，最能帶動觀影穩定度的一群人。

▲《哪吒2》。（圖／微博）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在中國地區尚未上映，部分住在福建的粉絲透過小三通坐船到金門看首映，塞爆了當地電影院。（圖／木棉花）

六：《白雪公主》引發史上最大公關災難，迪士尼重新修正政治正確製作方向

今年另一個關鍵轉折，就是政治正確的反思了。從川普上任後，重新思考這些年民主黨陣營主打的多元平等，DEI這詞幾乎快要成為「政治正確疲勞」，新版《白雪公主》成了這場爭議中的絕佳祭品。

2025年迪士尼真人版《白雪公主》是公司史上最大公關災難，IMDB評分墜谷底，票房慘敗，源於過度政治正確。

拉丁裔Rachel Zegler飾「白雪」引種族爭議，改「肌白如雪」為「倖存者」；刪王子愛情線，推女性獨立，魔鏡評「內在美」失王后動機；CGI矮人避「消費殘障」，遭侏儒演員抗議失業。

Zegler私下批原版「落後」、咒川普支持者，引保守派抵制，加上Zegler與故事中的後母Gal Gadot在「以色列 VS.巴勒斯坦」上恰好成了政治光譜的對決，Gadot是以色列人，Zegler則是支持左派力挺巴勒斯坦。戲裡的母女政治不合到場外也無法融洽相處，Zegler自走砲性格無視Disney警告，讓這部片惹來無限爭議。

迪士尼高層反思，宣布修正「政治正確」策略，未來翻拍注重經典平衡多元，避免「蝴蝶效應」症候。也象徵好萊塢整體進入反思期：多元與包容若淪為口號，最終會反噬創作本身。

▲瑞秋曾格勒（中）為慶祝《白雪公主》真人版正式上映，在社群網站上發布了一堆幕後花絮照，卻都沒有蓋兒加朵在裡面。（圖／摘自IG）

