名家論壇》賈程年／中華民國憲法名存實亡

[NOWnews今日新聞] 近日圍繞《財政收支劃分法》的憲政攻防，讓台灣社會再次看清一個殘酷現實：民進黨口口聲聲捍衛「中華民國憲法」，實際上卻將憲法當成政治操作的擋箭牌，「選擇性遵守、工具化運用」，最終消耗的不是哪一條法案，而是整個憲政秩序的正當性。

立法院依法三讀通過修法，行政院提出覆議，覆議遭否決，這本是民主制度下再清楚不過的憲政流程。但行政院長隨即改以「不副署」作為政治反制，宣稱此舉是為了「停止惡法」、「捍衛憲政」。問題在於，當民意機關已完成所有法定程序，行政權卻以技術性權力癱瘓法律生效。

離譜的是，這理由是「守住憲政制度底線」，行政院長卓榮泰更批判代表民意的立法院長，嗆聲不爽可以來「倒閣」，這究竟是憲法制衡，還是對民主結果的否定？

更荒謬的是，民進黨一面高喊在野黨「違憲」、「擴權」、甚至講出「在野獨裁」，另一面卻親手示範，什麼叫做行政權不服輸就翻桌。若立法院的最終決定，可以因行政院不滿就被凍結，那麼民意代表存在的意義何在？憲法在此不再是權力的界線，而成了執政者手中的可伸縮橡皮筋。

同樣的矛盾，也體現在民進黨對「中華民國」的態度上。總統賴清德對外強調以「中華民國」為國號有助團結社會，對內卻始終不敢面對黨綱中仍存在的台獨主張；需要安撫中間選民時，就搬出憲法與國號，需要動員基本盤時，則放任「台灣國主人」的激情語言四處流竄。憲法在民進黨手中，從來不是穩定的國家共識，而是視政治溫度決定是否啟用的道具。

更令人警惕的，是民進黨長期以「憲法」二字進行情緒勒索。凡質疑修法內容者，立刻被扣上「反改革」的帽子；凡對行政作為提出憲政疑問者，就被指控「破壞民主」。這不僅壓迫在野黨的監督權，更讓公共討論徹底遠離理性與制度，只剩下立場對立與道德綁架。

憲法的功能，本應是限制權力，而不是替權力背書。當執政者一再用憲法作為政治盾牌，卻拒絕承擔制度輸贏的後果，真正被掏空的，正是《中華民國憲法》本身的威信以及這國家賴以生存的基本大法。

既然民進黨一方面高喊憲政危機，另一方面又不斷挑戰憲政底線，那麼在野黨也不該只被動挨打。若執政者動輒以「倒閣」、「不信任案」作為政治威脅，國民黨大可依法提出「正、副總統罷免案」作為對等反制。

要談責任政治，就不該只清算行政院長；要談民主選擇，就應該讓整個政權一起接受人民檢驗，「要重選，就全部重選。」

否則，所謂的憲法、所謂的民主，不過是執政者用來壓制對手的口號。可憐啊，中華民國憲法，正是在這樣的雙重標準與權力算計中，一步步走向名存實亡。

