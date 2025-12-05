名家論壇》賈程年／從淡江大橋看中央與地方

▲淡江大橋本該是北台灣交通建設的重要里程碑，也是中央與地方多年合作的成果。（圖／記者徐銘穗攝,2025.11.23）

[NOWnews今日新聞] 淡江大橋，本該是北台灣交通建設的重要里程碑，也是中央與地方多年合作的成果。然而近期圍繞這座大橋的幾起事件，卻讓人看清中央政府赤裸裸的「好大喜功文化」。不僅要搶政績、搶鏡頭，還要把地方的努力消失在畫面之外，把公共建設變成政治舞台，完全不顧在地居民的參與與尊嚴。

公路局先是向智慧財產局申請「淡江大橋」商標，企圖把橋名及外觀意象完全握在中央手中。理由是「防止搶註」，然而工程經費三分之一由新北市負擔，橋梁是公共財，理應屬於人民與地方。中央的這種做法，不只是搶先邀功、壟斷地標，而是把地方的努力與貢獻踩在腳下。

通車前的路跑與自行車活動，同樣成了中央的「獨角戲」。7000個名額5分鐘秒殺，地方居民和在地立委洪孟楷幾乎沒有優先報名機會。居民忍受十年施工不便，卻連自己家門口的慶祝活動都無法參加。中央把地方排除在外，把公共建設變成個人舞台，這種「一手策畫、一手邀功」的作法，赤裸裸地暴露了好大喜功的本性。

淡江大橋工程初期屢屢流標，中央態度一度是「地方自己想辦法」，不過問、不協助。等到工程進入尾聲，中央卻把自己塑造成「最大功臣」，高調舉辦合龍典禮。工程單位甚至掛出「馬屁紅布條」，大拍賴清德馬屁，把公共建設徹底政治化。這正是賴政府自上而下的政治文化：逢迎拍馬、好大喜功、把公共工程說成「總統的政績」，彷彿地方政府、技術團隊、監督民代都不存在。

最讓人反感的，就是之前合龍典禮現場的政治人物配置。公路局作為主辦單位，竟廣邀綠營立委赴會，遠在屏東的立委鍾佳濱也被請來，前屏東縣長潘孟安也到場助陣。整個現場綠油油，彷彿淡江大橋就在民進黨自己的選區，而在地努力多年的立委洪孟楷及地方仕紳，全被排在後面。

合龍當天，賴清德致詞時，更是把「選擇性感謝」做得淋漓盡致。他特別點名卓榮泰（當時為行政院秘書長）、呂孫綾、蘇巧慧、林淑芬等綠營立委，稱讚他們在工程屢次流標時「努力找方法」。然而，真正扛起民眾壓力、協調工程、奔走行政院的洪孟楷，卻被完全無視。

整場活動最荒謬的戲碼，發生在結束前的合照時間。本該安排中央與地方共同入鏡，但公路局只安排賴清德與四組團體合照，其中包含綠營官員。新北市府團隊、在地議員以及辛苦的里長們，全被晾在原地。四組合照完成，賴清德便頭也不回地離開。留下的，是滿心期待與總統合照卻被忽略的地方民代與里長，徒呼負負。

這一系列操作，不只是政治傲慢，更是一種文化象徵：地方努力被系統性抹除，公共建設被政治化，民眾參與感被剝奪。淡江大橋不應只是中央政府的「政績道具」，而是地方居民共同的資產。可惜在賴政府眼中，公共工程的存在價值，只在於如何「拍好照片」、「做漂亮政績」，而不是解決問題、服務民眾。

淡江大橋的商標爭議、路跑排他、合龍典禮政治化，以及馬屁紅布條、拍照排除地方的荒謬，形成一條清晰脈絡：「民進黨中央政府喜歡逢迎拍馬、好大喜功、邀功搶政績、完全無視地方與在地民意。」

這種操作或許能在媒體上營造亮眼畫面，但長期來看，這將破壞中央與地方合作的信任基礎，也會讓人民逐漸看清誰是真正為地方努力的人，誰只是在搶鏡頭。淡江大橋，本應是人民的橋、地方的橋，卻被中央政府變成自家政治表演舞台。

當好大喜功凌駕於公共責任之上，本該象徵合作、專業與榮耀的大橋，就被奪走了她應有的功能及光榮。

●作者：賈程年／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

