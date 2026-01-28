名家論壇》賈程年／賈董會變成賈市長？

▲台北101董事長賈永婕找來攀岩傳奇霍諾德徒手攀登台北101，成為熱門話題人物。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

[NOWnews今日新聞] 哈哈，最近姓賈的很出名！

台北101董事長賈永婕，近來成為熱門話題人物。這一切的起點，並非來自政黨操作或選舉動員，而是一場成功吸引全球目光的跨界事件—美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101。這不只是一次極限運動的展演，更是一場高度成功的城市行銷，也讓外界重新評估賈永婕在公共舞台上的影響力。

根據入口網站民調顯示，霍諾德攀登台北101當天，有超過五成民眾曾透過電視或網路收看相關畫面，其中約8%的人甚至到現場觀看。當被問到此活動對提升台灣國際知名度的幫助程度時，4成民眾認為「非常有幫助」、3成認為「還算有幫助」，合計超過7成給予正面評價。

若以城市行銷或公共溝通的標準來衡量，這都是一次難得的成功案例，而賈永婕，無疑是這場行動最核心的策劃者。從活動前的引子、到活動中的籌備，再到活動結束的餘韻，賈永婕始終抓緊，帶動討論，也就是這點引起民進黨內人士的注意，動起要她選台北市的念頭。

賈永婕有三項特質，讓她比起黨內其他政治人物，更適合參戰台北市長。

第一，賈永婕本身就是一位「非典型政治人物」，甚至一開始就不被視為政治人物。

當民進黨決定由她出任台北101董事長時，外界多半不看好，質疑她是否僅是花瓶形象、話題包裝。演藝背景、缺乏公部門歷練、也非黨內派系出身，這些都讓當初的人事安排被貼上問號。然而實際表現證明，她確實替101帶來與過往截然不同的能見度與討論度。她不循傳統官僚路線，而是將101視為一個可以說故事、可以被世界看見的舞台，逐步消弭外界最初的質疑。

第二，她所採取的並非傳統政治人物「從基層紮根」的路線，而是以議題搭台、創造聲量的方式切入公共視野。

過去政治人物往往透過地方服務、組織動員，一步步累積政治能量；但賈永婕的能見度，來自一次次具畫面感、可被社群快速擴散的公共事件。霍諾德徒手攀登101，並非政見發表，卻成功將「台北」、「台灣」與「勇敢、突破、世界級」的意象連結在一起。對年輕世代而言，這種溝通方式遠比制式政治語言更具吸引力，也更符合當代媒體環境的運作邏輯。

第三，是她豐沛的人脈整合能力與創意執行力，讓她在相對老舊的政治氛圍中，樹立了鮮明個人風格。

邀請霍諾德來台，並非單靠名氣即可完成，從國際溝通、活動企劃到安全風險控管，處處考驗協調與信任。這樣的整合能力，放眼目前民進黨內，確實並不多見。當多數政治人物仍受限於既有論述框架時，賈永婕已展現出跨界思維與行動力，這也是她迅速被列入政壇討論名單的關鍵原因。

試想，2026年的台北市長選戰若是蔣萬安對上賈永婕，一位是形象清新、作風穩健的現任市長，一位是話題十足、風格鮮明的101董事長；帥哥對上美女，本身就已極具吸睛效果。這不只是外型或性別的對比，而是兩種政治語言與治理想像的正面交鋒，「制度內的穩健治理，對上跨界而來的創意突破」。

這樣的組合，勢必讓原本冷感的選戰快速升溫，也讓更多原本不關心政治的年輕族群願意抬頭觀看。從媒體操作與選戰可看性來看，這樣的對決，怎麼可能不讓人著迷？

當然，賈永婕已表態無參選意願，但政治現實往往不只取決於個人意志。她突如其來的行動、直率的發言，以及屢屢帶來意想不到結果的風格，本身就符合當下社會對「不一樣政治人物」的期待。大膽嘗試、不受框架束縛，正是這個時代所欣賞的特質。

賈永婕，或許正是民進黨眼中的那枚奇兵。她未必一定走向選舉，但她的出現，已經改變了政治想像的邊界。至於「賈董會不會變成賈市長？」即便答案仍未揭曉，可以確定的是，這個問題，已不再只是玩笑。

