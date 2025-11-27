名家論壇》賈程年／選新北，黃國昌OUT

▲民眾黨主席黃國昌認為，「只要他宣布參選，新北就必須讓位」，對於新北市長選舉似乎有十足的把握。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 最新新北市長民調曝光，民眾黨主席黃國昌在三黨對決中落居第三，即使國民黨不是派出最強的李四川、而是改派劉和然，他的支持度仍只有23.1%，比劉和然的24.6%還低。若單看劉和然與黃國昌民調，劉和然支持度大贏黃國昌19%。已經排到老四的黃國昌，到底還有什麼底氣在談「藍白合民調比拚」？

這份民調出來後，幾已確定黃國昌選新北無望。解讀這份民調，也可以發現新北不同於其他縣市，確實有其獨特性及在地性，黃國昌想要競逐全台人口最多的直轄市，真的不是這麼容易。

一、沒有基層、不跑地方，一張嘴就想空降最大直轄市？

民眾黨內人士透露，黃國昌把「唯一有政治意義的戰場」押在新北市，陸續開服務處、部署議員人選，企圖扮演「母雞」。但新北不是靠開幾間服務處就能空降拿下的城市。

新北404萬人口、行政幅員全台最大，地方派系、社團網絡密集。新北地方政治實力講的是「組織力度」而不是「聲量」。更關鍵的是，新北選戰一向吃「在地性」，了不了解地方、認不認識里長，是能不能獲得選民信任的基本門檻。

黃國昌一沒有地方派系、二沒有沒有議會黨團、三沒有在地服務紀錄，民眾黨地方基層根基薄弱，不是只靠辦活動時發發扇子、遞遞文宣，然後派助理跟大家打打招呼就可以蒙混過關的。

民眾黨要藍營禮讓這樣的候選人？政治上沒有理由，實務上更不可能。

二、柯文哲蟄伏時期，黃國昌帶動了什麼？

黃國昌在柯文哲羈押期間，確實撐起了民眾黨，維持政治能量；但這跟能否經營地方、打贏選戰，不是同一件事。現實的狀況是民眾黨正處於柯文哲遭遇司法、輿論雙重壓力的低潮期，以至於黃國昌得以調兵遣將，發號施令。

但民眾黨主體還是在柯文哲身上，黃國昌試圖在此時「取而代之」當母雞，卻又難帶出跳脫柯文哲的新氣象，反倒是深陷狗仔事件，搞得一頭灰。黃國昌陷入又想有曝光又不能被批評的矛盾局面，有意參選的白營新人很難有所發揮，因為光環、聲量全都要給黃國昌。

三、白營發言邏輯錯亂、毫無現實感

民眾黨立院黨團主任陳智菡近日聲稱：侯友宜在新北市長時間滿意度五成，卻在總統大選「很快黃金交叉、被柯文哲追過」，所以「黃國昌現在民調低不重要」，最後結論是：國民黨應主動和民眾黨談合作。

陳智菡的這段話本身存在三大邏輯謬誤：其一是把「總統大選民調」拿來解讀「新北市長選舉」，侯友宜民調下滑，是因為承擔國民黨全國火力，加上藍白合遲遲沒有進展，而非新北市政不受支持。把總統民調當市長民調分析，根本邏輯錯誤。

其二是黃國昌民調低，不是被攻擊，而是從頭到尾都低！這不是反彈，是沒有地基。

其三是民眾黨若真有信心，怎麼會天天喊「比民調、願賭服輸」？實際上是「硬選贏不了」，只能靠「合作壓力」試圖逼國民黨讓位。更離譜的是，陳智菡還批評侯友宜「高民調也照輸」，難道她忘了最後是柯文哲輸侯友宜將近百萬票嗎？

如果民眾黨的合作策略是靠放話、亂算帳，那只會讓所有人看清：民眾黨終究成不了氣候。

四、新北不是白紙，黃國昌不能說要就要

新北藍營厚實的組織、議員系統、里長盤、各區派系、深耕十多年政績，都不是民眾黨一句「禮讓」可以抹平。更別說，新北副市長劉和然積極勤走基層、議長蔣根煌與地方派系的實力、國民黨副主席李乾龍的在地人脈，重點是，侯友宜的市政團隊仍是地方權力核心。

要國民黨把新北禮讓出去？是政治幻想。而黃國昌認為「只要他宣布參選，新北就必須讓位」的想法，更是脫離現實。

民眾黨希望透過談合作提高能見度可以理解，但若真想爭取新北，就必須面對最基本的條件：有沒有基層？能不能整合？民調是否穩定？有沒有地方互信？夠不夠格當「母雞」？很明顯，黃國昌全部不合格。

黃國昌想選，是他的自由；能不能選得成，從來不是他說了算。合作要靠實力，而不是靠喊話。而新北市長這一局，是絕對不會被民眾黨的政治操作左右。

●作者：賈程年／資深媒體人



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



