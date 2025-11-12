名家論壇》賈程年／鄭麗文竟成了「顫慄文」

▲國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因追思名單中包括共諜吳石，引爆政治風暴。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文辯才無礙、立場鮮明、敢於挑戰主流論述，一度讓藍營支持者寄望她能為國民黨帶來一股新氣象。然而，上週她以黨主席身分出席白色恐怖追思秋祭，因追思名單中包括共諜吳石，引爆政治風暴。

民進黨痛批她「歌頌共諜、配合統戰」，民眾黨也跟著開火；國民黨中央雖然反擊，但整體節奏紊亂、說法矛盾，結果不只沒止血，反讓鄭麗文在黨內外的形象急速下墜—從「戰將麗文」，變成了讓藍營基層都「顫慄」的「顫慄文」。

這場危機的本質，不在於活動本身，而在於鄭麗文的領導失靈。三大問題暴露無遺：沒有重量級幕僚給建議、現場無人應變、事後沒人協調發言。整個國民黨中央，看起來就像一台失速的機器。

首先，黨內「缺乏諍言」的問題嚴重。從事件發生到延燒，沒有任何一位黨內具份量的人士出面協助澄清，反而讓鄭麗文孤軍奮戰。過去不論連戰、吳伯雄、馬英九或朱立倫時期，遇到重大爭議總會有幕後智囊出面調度。但現在的國民黨中央，鄭麗文被一群同溫層包圍，沒有人敢講真話，也沒有人具備戰略高度。她雖自信滿滿，但缺乏能讓她「踩煞車」的人，這正是危機失控的根源。

其次，現場反應太慢、組織散漫。白色恐怖秋祭本應是展現歷史反省與社會和解的儀式，卻因媒體報導焦點偏向吳石，引發誤解。第一時間，黨中央文傳系統就要出面匡正，拉回風向，發言人或幕僚立即回應，避免爭議延續，但實際上沒有人站出來。當民進黨、民眾黨火力全開時，國民黨的回應一片混亂，讓整個議題被定調為「替共諜說話」，政治損傷難以回收。

第三，事後的發言與危機溝通幾乎全面癱瘓。事件延燒數天，黨中央既沒召開記者會，也沒整合口徑。立委系統、發言人系統全都噤聲，反而是黨內自家人蔡正元、丁瑀開炮，連前幕僚都跑去抗議，形成「外有敵、內有亂」的雙重災難。

更讓人不解的是，面對風波延燒，鄭麗文沒有選擇第一時間出面止血或說清楚爭議焦點，反而貼出一段受訪影音，重申「白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具」。這段話聽起來理性溫和，卻忽略了最該守住的核心價值—國民黨的中心思想。

白色恐怖固然是一段需要反省的歷史，但國民黨的立場從來不只是「反威權」，更是「護中華民國、拒極權滲透」。鄭麗文若只談「歷史和解」，卻迴避「國家安全」與「體制防衛」的價值主軸，就容易讓外界誤以為她在模糊立場、削弱國民黨長期以來堅守的反共精神。這樣的論述錯位，不只是輿論上的失分，更是價值根基上的動搖。

事實上，鄭麗文原有機會藉此事件展現中道思維，凸顯「歷史不應被政治操作」的價值立場。但她沒有把握這個機會。理性論述缺乏情感連結，危機處理缺乏速度與策略，讓外界印象從「聰明辯士」變成「政治孤島」。這樣的領導模式若不改，未來任何爭議都將重演。

國民黨此刻需要的，不是能言善道的「戰將」，而是懂得傾聽、能整合的領導者。鄭麗文若真想帶領國民黨轉型，就必須徹底改變思維模式，廣納懂媒體、懂世代的政治幕僚，建立快速反應機制與協調平台。否則，她不但無法說服社會中間選民，還可能失去黨內最後的信任。

鄭麗文當然不該成為民進黨口中的「共諜代言人」，但她更不能變成國民黨內人人心驚的「顫慄文」。政治最怕的，不是被攻擊，而是沒有人願意為你辯護。這場危機，應該讓她深思：是別人誤會了她，還是她真的走錯了方向？

●作者：賈程年／資深媒體人



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



