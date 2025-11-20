名家論壇》賈程年／鄭黃會熱鬧有餘實質不足

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面，兩人互贈禮物，國民黨贈送陶瓷圓盤。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 藍白兩黨主席鄭麗文與黃國昌舉行主席高峰會談，對外宣稱「以行動顧台灣」、打造最強在野聯盟。從表面上看，這場會談象徵在野陣營合作的再出發，但2024該合未合的疑慮未解。從實質上看，藍白合問題仍舊複雜，鄭黃兩人也未經歷當時的折衝與摩擦，如今開心握手的背後，恐怕有更多的問題在等著。

第一個值得關注的是，兩位主席自身政治位階與黨內困境。

首先，這場會談的兩位主角鄭麗文與黃國昌，目前在各自政黨內的支持度，其實皆面臨不小挑戰。

廣告 廣告

鄭麗文在競選國民黨黨主席時，並未獲得執政縣市長或黨內公職的共識，上任後更尚未針對競選期間曾是對手的其他參選人進行整合會面，便匆匆前往與民眾黨主席會談，難免給外界「黨內未整合，先與外部結盟」的錯位觀感。

對一個百年大黨的主席而言，這是一個基本的政治程序與治理邏輯，但卻被她跳過。

黃國昌方面，則面對兩個更具根本性的問題：第一，他明年即將卸任立委，政治重心、權力基礎是否延續，外界仍不確定；第二，因狗仔風波掀起社會巨量討論，但至今未公開說明，政治透明度受到質疑。

當一位即將卸任的政治領導者，加上一位尚未取得黨內權力穩固的新任主席走在一起，要談的是2026地方選舉的「最強提名」，自然會讓人懷疑其政治能量與承載能力。

簡言之，兩位都尚未真正鞏固自身的政治基礎，卻提前宣布要牽動在野陣營的未來布局。這樣的合作，談得再漂亮，成效恐怕也有限。

第二個值得關注的問題是：鄭麗文身為國民黨主席，應先做什麼？

在台灣政治中，地方執政者是政黨的實質力量基礎，也是民意實力的展現，而國民黨目前擁有14席縣市首長。然而，鄭麗文上任後，卻在尚未與縣市長們逐一溝通、了解地方治理需求與提名規劃的情況下，就先與黃國昌會面，討論藍白合作與未來的選舉藍圖。

這明顯是政治程序的倒置，一個政黨主席，必須先整合自己，再整合盟友，尤其鄭麗文的黨內基礎並不深厚。

尤其地方選舉牽涉到派系、提名、資源配置，每一位執政縣市長都是關鍵角色。未與自己的隊友商量，就先跟外隊討論戰術，這樣的行為不僅難以服眾，也讓國民黨內部出現疑慮「主席的重心到底在哪裡？」

第三個值得注意的問題是：彼此信任仍然不足。就算不談兩位主席的政治位階問題，也不得不回到藍白合作最關鍵的一點：信任。

2024總統大選前的藍白合談判，最後破局成全民目睹的政治風暴。雖然事後雙方都強調願意重新合作，但事實上，在政黨之間、政治人物之間，那次事件所造成的裂痕並未修補。

此次的「鄭黃會」，從內容觀察，多是宣示型語言：「一加一大於二」、「台灣人民是最大贏家」、「攜手合作不是零和」。但缺乏信任基礎與具體合作機制，例如要如何進行民調？如何避免重演「願賭不服輸」？如何處理地方派系間的分配？如何建立信任的仲裁機制？

講白了，這些問題都沒有答案。

事實上，如果鄭麗文真想了解藍白合作的痛點，她應該去請教當初參與藍白談判的侯友宜團隊幕僚，就能知道合作為何最後走向破局、彼此之間的心結有哪些。如今在未處理根本問題的情況下，只靠領袖互相握手、送伴手禮、喊口號，就期待在2026能產生「最佳人選」和「最強治理」，恐怕只是「期待值過高、現實感不足」。

總的來說，「鄭黃會」固然提供一個政治舞台，讓外界看到在野合作的可能性，但從政黨運作實務分析，此次會面熱鬧有餘、實質不足。兩位主席自身的政治位階仍未穩定、黨內整合尚未完成，加上藍白之間歷史性的互不信任尚未修補，要談「最強合作」恐怕言之過早。

●作者：賈程年／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》黃創夏／鄭黃會？兩個闇弱黨主席之取暖

名家論壇》吳崑玉／高市早苗只是講出了日本人心底的話

名家論壇》單厚之／熱炒沈伯洋 民進黨真能加分？