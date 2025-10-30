名家論壇》邱師儀／下馬威為川習重聚開場
[NOWnews今日新聞] 從川習在談判地金海基地(Gimhae Air Base)看起來，這個美韓聯合使用的釜山軍用機場，雖然是美中之外的第三國，但仍舊是美方佔一點優勢的場地。又在談判前幾十分鐘，川普倏地在Truth Social貼文談到美國即將恢復核子武器測試，既然擁核俄羅斯第二、中國第三，那川普就指示戰爭部以平等基準一樣測試美國核武器。
然後就是川習在談判會場外的見面，川普一見到習近平便緊緊握手，先說「這場會談將會很成功，我沒有懷疑」，但更高聲說：「但他是個非常艱難的談判者，這不太好…」然後川普拍拍習近平的右肩，硬笑了一下，習則面無表情甚至鐵青著臉回應。
▲以政對經的中方陣容
然後進到談判會場，美方官員包括：
1.貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）
2.商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）
3.國務卿魯比歐（Marco Rubio）
4.川普（Donald Trump）
5.財長貝森特（Scott Bessent）
6.白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）
7.美國駐中國大使珀杜（David Perdue）
中國官員包括：
1.商務部部長王文濤（對葛里爾）
2.國家發展和改革委員會主任鄭栅潔（對魯特尼克）
3.外交部長王毅（對魯比歐）
4.習近平
5.中共中央辦公廳主任蔡奇（對貝森特）
6.國務院副總理何立峰（對懷爾斯）
7.外交部副部長馬朝旭（對珀杜）
從這名單看來，美中的排場是以商對政，顯示兩國在乎的面向不同。川普先開場，一如過去誇獎習是偉大的領袖、我們關係很好之後，習接下去的開場比較值得玩味，習說：你非常關心世界和平，並熱衷於解決各種區域熱點問題…川普也協助促成加薩停火，以及協助泰國與柬埔寨之間的協議，並於週日在馬來西亞主持了簽署儀式。然後中方也協助調解泰柬兩國之間的爭端，並一直在「推動透過和平談判解決其他熱點問題…當今世界正面臨許多艱難的問題。中美兩國可以共同承擔大國責任，攜手合作，為兩國及整個世界的福祉完成更多偉大而具體的事情。」
▲習很難吃到台灣問題的甜頭
習隻口不提台灣，連暗指都沒有。但習在開場談到的，也沒有經貿面，全都是政治面，用政治面來誇獎川普，暗示了閉門之後台灣問題一定端上桌，然後中方可能設定用川普在乎的經貿利益來交換中方要的美方在台灣問題上的讓步，例如要川普說什麼「反對台獨」之類的話。
但川普顯然也知道這點，否則他不會在會前的飛機上談到「台灣就是台灣，沒什麼好談的」，一來這本來就是他手上的王牌，不會隨便出。二來美國媒體透漏川普在亞洲行前的白宮會議當中，已有相當多提醒川普不要在台灣問題上隨便出牌的內圍討論。又加上魯比歐在飛機上也明確提到要「台灣不用擔心，川習貿易談判不會發生放棄台灣的情況」。因此可以預料這場會談，習近平很難從川普身上吃到台灣問題面向上的甜頭。
▲川普形塑自己的台灣立場
然而，在整體川習有意願融冰的大方向下，正如川普已經預告，明年他自己會先訪中之外，也會邀請習近平訪美，也在海湖莊園。如果這次的川習會美方可以要到川普意志下的經貿利益（稀土、芬太尼、大豆、抖音等）、川普時不時的變化球不會讓習近平又關上心門、而川普也不至於從中方人員更不可能從習近平本人遇到澤倫斯基會面式的翻車，則美中融冰正如筆者這一段時間以來的觀察，是穩定進展中的。
所以雖然在這次會談美方不會正面觸及台灣問題，但接下來至少數個月的美中融冰期，在川普對上中國時要如何重新定位台灣？尤其比起在他第一任時由閣員包括國務卿龐貝奧等人主導的台灣定位，這一次的台灣定位會是什麼？將是首次由川普自己定位台灣，並且有機會具體化為他這一任以來的台灣立場甚至政策。
事實上，從川普第一任以來，如果你仔細回想，川普對於台灣的看法不是什麼筆尖大、很遠，就是晶片搶走我們的工作之類的零星說法，如果加總川普第一任至今執政已經邁入第五個年頭，說川普並不把台灣當成一個政治實體來看待都不為過。反而是台灣的科技業和與中國有關的台灣軍事預算等議題，比較能從川普口中聽到明確的說法。
川普過去有很多抗中的言論這個不用質疑，但問題是在川普的思考體系中，抗中是否就等於支持台灣的主權與國防？這個仍需觀察。所幸在內閣中還有一個主管外交事務，就算不能明著做也會從旁協助台灣的魯比歐，但他的確也無法太過高調。
▲逼川普思考台灣定位的是習近平
逼著川普重新思考台灣這個政治實體的，反而是習近平。因此接下來六個月，各種從川普嘴中說出來的台灣新定位都有可能，我們不應該超譯，也不應該昧於現實的自我感覺良好。
甚至有時候悲觀一點看待反而可以提醒台灣各界做好心理準備，並且沙盤推演出更多自保的備案。這過程中當然需要更多的情報蒐集，譬如在台日友好之下，這次與川普建立好交情的首相高市早苗與日方官員，是否能分享她們聽到川普對台的立場為何？同時，美國媒體接下來一定會有不少棄台論等方向的說法，許多由華府智庫學者寫出來的文章，在很大程度上都可以藉由台灣挹注資源來介入並且扭轉，更不用說新一代的台灣知美學者，有許多都有能力投書很好的國際關係雜誌，應該善用。但國際輿論要以川普喜歡的美國經貿利益為方向來推波助瀾，其影響力才會紮實且持久。
▲不是最好也絕非最壞的台灣安全
最後，就台灣安全而言，一個相對上比較和諧的美中關係對於台灣安全是否就一定不利？其實也未必，至少中共會少一點短期內武統的壓力。中共當然喜歡一個被美國邊緣化、然後台灣國內親共勢力瀰漫的台灣。但對於一個可能缺乏美國總統支持的台灣來說，多一點美中和諧，有可能和緩一下兩岸衝突。雖然中共總會希望在「統戰台灣」上漸漸的不戰而屈人之兵，但比起共軍容易在兩岸緊張時擦槍走火來說，中共要在情感上、認同上轉化台灣人則是艱難太多。現在對台灣來說絕不會是最好的狀況，但也不至於是最糟的情況。民主總要比氣長，此刻美國民主自己也風雨飄搖，跟台灣有一樣的處境，只是在不同面向上而已。
●作者：邱師儀／東海政治系教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com
