名家論壇》邱師儀／喋喋不休的川普
[NOWnews今日新聞] 就在星期二的時候，川普突然出現在白宮記者會上，目的是為了要對外展示他第一年的政績。這場記者會各界都用川普獨白(monologue)來形容，他不間斷地足足講了一個小時又廿分鐘，內容在抱怨、威脅與吹噓之間自由穿梭。然後川普講話所觸及的主題東跳西跳。他從宣稱上帝會認可他對明尼蘇達州衝突的處理方式，轉而為自己的移民政策辯護，又回憶起母親對他的疼愛。
他還透露了自己對索馬利亞的看法（「我甚至不認為那算是一個國家」）、為了取得格陵蘭他可能會走到什麼程度（「你們會知道的」），以及他願意將國民兵部隊部署到美國城市中的態度（「在我看來，一個城鎮有軍人駐守時，看起來會比較好，這些都是大隻的傢伙」）。
▲川普的文書夾
這個喋喋不休的川普，甚至會把講到他個人與「文書夾」之間的關係，對！你沒看錯，文書夾。當川普展示移民官所逮捕的犯罪者照片時，他解開夾著一大疊文件的大夾子，除了藉此顯示他的政績，他還提到那個大夾子的尺寸，然後描述如果夾到手指會發生什麼事？「那可能會造成不小的傷害，但你知道嗎？我不會表現出疼痛」，川普還說「就算手指掉了，我也會裝作什麼事都沒發生」。
在某些意義上，這個地表上最有權力的男人其實已經是一個邁向80歲的老翁，有人說「返老還童」，但如果這是一個超級有權力與影響力的兒童，這世界還真不能不跟著這「孩子」的邏輯跑。川普站在世界權力的浪尖上，已經沒有什麼可以阻擋他了，他活抓委內瑞拉的總統、他警告要把伊朗從地表上抹去，他繼續想著怎樣懲罰那些不讓他拿下格陵蘭的歐洲盟友。
川普第二任已經過了一年，加上對於他第一任時執政的觀察，很多分析家已經不再用「難以預測」來總結川普的執政，其實川普的目標簡單而明確，就是回到美國前物質時代的目標，石油、稀土甚至21世紀最有價值的物質利益-晶片。而所謂的川普主義，更新了1823年的門羅主義(Monroism)，但又不完全一樣。
▲川普版的門羅主義
所謂的門羅主義，對內指的是十九世紀時美國對於拉丁美洲的干預，對外指的是美國不去干預國際事務，尤其是歐洲事務。門羅主義被門羅總統提出時，美國仍是一個相對贏弱的地區霸主，因此當時門羅主義沒被當一回事，要一直到了廿世紀包括老羅斯福、甘迺迪、雷根與現在的川普才被發揚光大。
門羅主義幾乎預測了川普現在的作為，川普對委內瑞拉進行「斬首行動」，讓下一個可能被同樣對待的哥倫比亞惶惶不安。同時川普也很想干預古巴，更不用說最近被川普垂涎的格陵蘭。
對外，川普在副總統凡斯與MAGA孤立主義者（包括已經鬧翻的Marjorie Taylor Greene）等人的包圍下，幾乎就要放生烏克蘭，因為那個是歐洲事務。這種對歐洲內部爭議冷漠的川普風格也可能外溢到其他地區，譬如疑美論或疑川論的人也可能會說，川普對台灣安全興趣不大，除非台灣對於川普的物質利益有直接相關。
川普版的門羅主義已經被取了一個新的名字，叫做「唐羅主義」(The Donroe Doctrine)。
▲門羅防禦vs.唐羅攻擊
但唐羅主義與門羅主義最大的不同，是門羅主義本來是用來防禦的(defensive)，但現在的唐羅主義看起來比較像是用來攻擊(offensive)，門羅主義原本只主張美國要捍衛西半球（南北美洲、東太平洋、部分大西洋、部分北冰洋以及部分南極洲），或者更狹隘的中南美洲美國後院的地盤利益。
但是唐羅主義看起來已超越了西半球的地盤。雖然川普垂涎的格陵蘭是在西半球，管教的委內瑞拉、哥倫比亞、古巴都在西半球，但是曾被川普兩度轟炸的伊朗卻是在東半球。去年十一月白宮所發布的「國家安全戰略」(National Security Strategy or NSS)所提到美國在印太地區的利益也在東半球，甚至也跨越了地理意義上的西半球，進入了各種不同面向的美國利益，包括在AI、量子、航行自由、晶片供應鏈等面向上的利益。
▲唐羅主義受地緣限制
另外一個值得注意的唐羅主義特色，是川普對於比較近的地區干預的比較頻繁，但比較遠的地區就比較興趣缺缺。川普這種對鄰近地帶的關心展現在委內瑞拉與格陵蘭的例子上，但相對於遙遠的烏克蘭在俄羅斯併吞之下，與台灣在中國的虎視眈眈之下，川普可能因為太遠而缺乏意願也無力干預，事實上川普對於烏克蘭與台灣都曾有過太遠管不到的說法。
如果說美國從開國之初有由華盛頓所立下「美國不要介入國際紛爭」的耳提面命的話，門羅主義告訴美國人少管歐洲事務，那麼唐羅主義就會用距離華府有多遠來區分是否要干預？美國要管中南美洲、格陵蘭；但台灣、烏克蘭比較不願意管。然而，美國也曾管教過伊朗，但其實相對於美國直接干預中南美洲，川普更傾向遙控以色列作為代理人來看管伊朗。如果從這個標準來看，唐羅主義干不干預外國的確還是受到距離影響。
▲結語：台灣對美國又遠又近
所以這樣一路談唐羅主義下來，台灣變成一個既尷尬又衝突的例子。台北距離華府有12,656公里之遙，川普曾在2024年6月接受《彭博》專訪時，直言「台灣距離我們9,500英里，但距離中國只有 68 英里」。川普利用這種距離上的極大反差來強調美軍援台在物流與戰略上的困難，甚至曾以「筆尖」形容台灣領土之小，暗示在遙遠的距離外保護這個小島非常不容易。
儘管後來這樣的說法被當時他的副總統彭斯說「美國作為超級大國，距離不應成為防衛台灣的障礙」，但川普本人對台灣的基調似乎沒有大幅改變過，除了最近川普只說習近平如果在我任內打台灣，「我會非常不高興」。
但如果就此來看台灣離美國太遠的話，台灣其實因為台積電離美國又非常的近，近到川普巴不得混身上下都帶著台灣工程師文化的台積電就在美國落地生根。中研院政治學研究所有政治學者已在國際上發表一兩篇的科學研究，他們的發現可以直譯為：如果台積電變成「美積電」，事實上會增加美國人在台海發生戰事時由美軍介入保護台灣的支持度。所以美積電等於加速美國在台海發生戰事時放棄台灣的說法是不成立的。
總之，在川普只在乎物質利益的情況下，說台積電是台灣的護國神山可能難免過於濫情，但是在川普2.0時代，強調台灣對於川普的晶片價值，可能會比強調台灣位處第一島鏈怎樣制肘中共來得更為實際一些。
●作者：邱師儀／東海大學政治系教授、德州聖湯瑪士大學國際關係系訪問學者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
