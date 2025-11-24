名家論壇》邱師儀／川普大於MAGA
[NOWnews今日新聞] 我們從小到大，應該都看過電影演過一種壞到令人不寒而慄的黑道老大，那種不只會修理對手，也常會冷不防修理自己人的老大。對自己的小弟該剁手腳就剁手腳，該取命的時候也是一兩秒的事。對這樣的老大來說，背叛自己的小弟比起敵人更可恨，因此自清門戶會是例行公事。更恐怖的是，跟老大一起喊打喊殺的小弟，如果有一天老大突然不想殺過去想殺的對象，小弟沒搞清楚狀況還在扮「衝組」，對敵人手來腳來連老大也拉不住，還要怨恨老大不讓殺，這時候下一個倒大楣的就會是自以為很衝的小弟自己。
這種老大彈性之大，甚至可以跟過去的敵人把酒言歡，如果很衝的小弟無法理解伴君如伴虎、沒有誰是永遠的敵人這件事情，那麼老大抓小弟來當祭旗也是剛好的事。
▲川普大於MAGA
這種老大就是川普，而這種小弟，就是瑪喬麗·泰勒·葛林 (Marjorie Taylor Greene)。葛林是來自於喬治亞州的美國眾議院議員，她從2020年開始擔任眾議員，她從川普崛起開始就是MAGA大將。葛林才在幾天前宣布辭去眾議員職務，她這一路走來似乎沒有從川普身邊的人，尤其是馬斯克身上學到教訓。
葛林鮮明的立場是反對H1B，除了反對非法移民之外，也反對合法移民。葛林也反對川普一天到晚飛國外，認為他應該把重心放在國內，更反對美國對外任何的參戰與軍援。這些都不打緊，葛林真正惹怒川普的，應該是支持厚達兩萬頁「愛潑斯坦檔案」(Epstein)的解禁，當中可能涉及川普的醜聞。
這一段時間以來，華人川粉圈（海外流亡中國人）有一種說法：台灣民進黨政府太左了，不但挺同志還參加一些自由派的國際組織，所以搞到川普最後拋棄台灣，跟習近平冰釋前嫌。但這種說法也許是對川普的一種錯誤認知，多少屬於華人自己的想像，台灣人應該要有一套自己更為美式的理解，不要從簡體中文去看。事實上，川普也沒多右，幾天前川普還在白宮招待左翼的新任紐約市長曼達尼，會前記者會白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)還說這兩天白宮將有共產主義者(communist)來訪。會後曼達尼站在川普右後方，雙手互握拱在前面。記者問曼達尼你是否曾經稱川普為法西斯主義者？川普淘氣的壓了曼達尼的手，搶著幫他回答：「你就說是，沒關係啦，我不介意」。川普還說他願意在曼達尼治理下的紐約市生活。
這就是葛林弄不清楚川普的地方，川普大於MAGA，MAGA只能聽令於川普。近來在川普眼中葛林就是一個不斷抱怨的瘋子，川普說「葛林跟很多人抱怨我不接她電話，但我要應付219名國會議員、53名參議員、24位內閣成員，全世界200個國家，還要過自己的正常生活，我不能每天都得接一個、只會咆哮瘋子打來的電話」。川普這段期間常被問到跟葛林之間的反目，川普總會說沒有人比我更了解MAGA。言下之意就是如果有人要打著MAGA的旗幟反過來號令我，下場就會淒淒慘慘。
今年已經快要過完，側面觀察川普上任以來一整年的表現，可以用八個字來形容：內鬥內行、外鬥外行。川普對付國內的民主黨很有一套，對付自己的MAGA更有一套，但對付世界級的惡棍，包括普丁與習近平，到最後都是好言相向，讓步的居多。11月27日就要到來的期限，所謂美俄共謀的21點計畫，其實就是普丁開出來的清單，川普要澤倫斯基吞下肚。然後川普與習近平在韓國見了面之後，美中貿易戰即刻停一年，中國進口美國關稅從57%降到47%，對中的芬太尼關稅從20%降至10%，甚至可能對中解禁輝達晶片Blackwell。
▲到底什麼是愛潑斯坦檔案？
再講回愛潑斯坦檔案，為什麼川普原本反對公布這個逼迫未成年少女賣淫的性犯罪者愛潑斯坦的檔案？因為檔案一旦被公布，川普過去的骯髒事蹟就有可能被揭發。川普曾是愛潑斯坦多年好友，川普在愛潑斯坦的日記中出現，也多次搭乘愛潑斯坦私人飛機。但川普說他們在2000年代初期就決裂了，那是在愛潑斯坦被捕前兩年。
又MAGA大將葛林即使會冒犯川普，為什麼還是堅持要國會與總統公布這些檔案？原因在於MAGA 圈的一個大論述。MAGA 部分支持者認為政府在隱瞞真相，他們認為「官員隱瞞愛潑斯坦的真相」。所以他們對愛潑斯坦格外敏感，覺得這件事牽涉到「深層政府(deep state)」所隱藏的黑暗秘密。而所謂的深層政府是一種說法，即民選政治人物如總統並沒有真正治理美國，他們只是表面人物，真正做決策的是背後的官僚、軍方、情報機構、精英網絡等，包括CIA、FBI、國安單位、聯邦官僚、某些財團、科技精英等。換言之，像葛林這樣的MAGA信奉者，充滿了陰謀論思想，認為公布愛潑斯坦檔案，就能瓦解深層政府的詭計，即使愛潑斯坦檔案也記錄了不少川普的過去。
就川普來看，他知道在這些檔案裡，民主黨的骯髒事更多。而且民主黨政客再加上幾位背叛他的共和黨人（包括葛林）想要公布這些檔案，他們的目的就是要分散外界對於川普政績良好的注意力而已。川普最後同意簽署公布這些檔案，但也開始他對民主黨人的反擊。川普說就先從史黛西・普拉斯基(Stacey Plaskett)開始吧！普拉斯基是民主黨籍、維京群島在國會的無投票權代表。揭露的檔案顯示2019年她在國會監督委員會聽證會時，愛潑斯坦正傳簡訊給她，然後就影響了普拉斯基在現場的提問方向，那一場聽證會剛好在調查川普利益衝突與「封口費」等醜聞案，這裡指向了愛潑斯坦指揮普拉斯基想要攻擊川普。
此外，更腥羶色的是，檔案也揭露前哈佛校長賴瑞・桑默斯(Larry Summers)多次向愛潑斯坦徵詢，尋求如何追求一名他稱為「門生」的女性。而這女門生，正是後來在倫敦政經學院任教的終生聘經濟學副教授金刻宇(Keyu Jin)，她是中國高官金立群的女兒。有聽過金刻宇高論的人，都很清楚她對於國家資本主義(state capitalism)尤其是中國那一套的讚賞。而桑默斯從柯林頓政府到歐巴馬政府，不但做過國家經委會主委的官，也當到財政部長，標準民主黨人。所以川普在華府江山以總統之姿，掌握資訊之充足，號令百官之容易，解密的愛波斯坦檔案波及到眾多民主黨人，川普已經下令司法部長調查包括柯林頓、桑默斯、普拉斯基等人。
▲結論
所以川普不是什麼右翼堅定的信奉者，他是生意人，而且徹頭徹尾就是一個很懂得玩槓桿的政治博弈家。像葛林這樣的「深宮怨婦」很難情勒川普，葛林在X的辭職聲明中說她拒絕再當川普的「受虐婦女」(Battered wife)。但如果仔細看一下葛林到底在主張什麼？在反對什麼？你就會發現她的很多想法完全違反川普「高效率」那一套。
葛林深信QAnon陰謀論，對川普當年選情有利川普勉強和稀泥就算了；但葛林反對H1B簽證，川普說那誰要來教美國人做晶片？連川普都很清楚美國的強大真的還是要靠世界各國的頂尖移民。更不用說葛林認真推各州的AI發展禁令，說穿了就是要保障沒有競爭力的喬治亞州鄉下白人的飯碗，活生生就是盧德運動活化石(Luddite)。到頭來跟川普翻臉的，馬斯克是太衝，葛林是太魯，叫什麼MAGA、戴紅帽子的都不是川普本人，都是副牌而已，副牌隨時可以換，全看老大心情。
●作者：邱師儀／東海大學政治系教授、德州聖湯瑪士大學國際關係系訪問學者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
