名家論壇》鄭仲嵐／戰狼中國與冷靜日本
[NOWnews今日新聞] 中日兩國關係，在這一個月內發生翻天覆地的變化。在12月6日以來，雙方激化到中國解放軍的戰鬥機對空中自衛隊的飛機實施雷達照射，引發日本外務省大幅度抗議，甚至召見駐日本大使吳江浩當面表達抗議。用雷達照射意味著「火控雷達鎖定」，因此具有極大的挑釁意味，一個誤會可能就會引發兩架戰機交火。
日本防衛大臣小泉進次郎在召開記者會時，除了對此提出抗議外，也稱「我們會毅然冷靜應對、才能朝向地區的和平與安定持續邁進」。只不過，中國外交部反而指稱是日本借題生事，稱只是「正常軍事活動」並稱日本戰鬥機頻繁抵近偵察干擾，才是最大的海空安全風險。
中國並一直不斷強調日本「危險照射」在先，也是做足姿態讓國內民眾看到中國剛毅的一面。上次的兩軍雷達照射，已經要追溯至2013年1月日方的護衛艦遭到中國海軍的軍艦照射，當時日本政府剛剛對釣魚台進行國有化半年多，兩國關係一度掉到冰點，但這次僅在一個月內就急遽下滑，步調之快令人震驚。
回想高市早苗在11月7日，於國會的預算審議、面對岡田克也質詢答辯時，提及若台灣周遭發生遭到中國軍事包圍與攻擊，那可以想定是一種日本的「存立危機事態」。結果此番言論之後引發中國外交部一連串大動作抗議，如今一個月下來，就連軍事層面上都出現交鋒，想必是許多人都始料未及的。
中國在國際持續反日
這一個月內，中國不斷處心積慮想針對台灣在國際輿論上拿下優勢。在高市於日本國會的「黨首討論會」的在野黨辯論中，提及1952年的《舊金山合約》日本已經放棄台澎主權，結果反而被中國外交部拿來作文章，稱該條約無效，結果卻意外引發台灣內部討論《馬關條約》是否仍具效力的風潮。
隨後是中國與法國的元首等外交行程中，包括外長王毅等還稱中法同為「二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事」。但弔詭的是，二戰戰勝國是中華民國，這樣表態或許也讓同為聯合國創始國的法國頗為尷尬，後來聯合聲明中也隻字未提及台灣。
而近來德國外交部長瓦德富也訪中，中方也持續耳提面命跟德國官方提及「切勿插手台海事務」。此外，中日兩國的爭論也延伸至聯合國戰場，這個月以來中國不只稱日本沒有資格成為常任理事國外，還致函稱日本要挑戰二戰後的國際秩序，引發日本回以致函抗議稱「與事實不符，缺乏根據，完全不能接受」。
外交組合拳的背後？
只是，中國這一連串的外交組合拳，也讓日本各界是丈二金剛摸不著頭緒，因此各界從上到下，目前還是採取靜觀冷處理。就連日本雅虎的民調中，也有超過七成的民眾認為中日關係不會出現太大變化。不過中國民間，已經從抵制赴日旅遊、消費日貨、在到阻礙日本歌手演唱等，展開一連串反日行徑。
其中，日方也想避免其他言論，反而被中國藉機操作，成為政府對強化輿論、鞏固民族意識的反宣傳。從過往排放核廢水、進而引發蘇州日本人學校校車與深圳日本人學校男童遭刺等事件，民族意識一直是中共當局收放自如的工具，日本有鑑於過去一波波的反日潮，已經不想在當中國對內宣傳的素材。
中國在不能大膽反美下，因此日本就成為轉移視線的絕佳攻擊對象。然而現在高市早苗也不同於過去男首相「一抗議即退縮」的老路線，不斷堅定自身立場。高市或許也自知無論什麼言論都會被拿來放大，不如就解釋清楚並明確立場，只是中國這套外交組合拳會打到多久？目前仍是無解，或許只能等中國國內既有矛盾先緩解了。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》楊威利／日本強化與那國島軍事部署
名家論壇》邱師儀／台灣有事的出路
名家論壇》黃創夏／習近平加速了美日台同盟
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 293
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 12
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 32
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
中國稱「自衛隊干擾飛行」 日官房長官反駁
[NOWnews今日新聞]中日關係緊張升溫之際，日本防衛省7日抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。但針對此事，中國方面主張是「自衛隊飛機嚴重干擾了中國軍機」。對此，日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」
即時中心／林韋慈報導日本昨（7）日清晨迅速對外公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，從事發到說明僅不到10小時，反應速度遠快於過去僅有的兩起同類事件。這次也是日本首次公開「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射狀況。當時，中國軍機自航空母艦「遼寧號」起飛，日本航空自衛隊則從那霸基地緊急升空，因應可能的領空侵犯。日本官房長官木原稔也在今（8）日再度回應。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
美2026國防授權法定案 最高可軍援台10億美元｜#鏡新聞
美國2026財政年度國防授權法，在參眾兩院協調後的版本出爐，美國最高可軍援台灣大約新台幣313億元，用來擴大台灣醫療設備、補給與戰鬥傷亡的照護能力，並且要在明年3月1日前，啟動兩國在無人與反無人系統的聯合開發生產計畫，但也刪除過去幾年常見，邀請台灣參加環太軍演的文字。專家分析，這是美國戰略模糊、但是戰術清晰的作為，認為與其寫難以落實的法案內容，不如台美雙方進行實質的軍事交流。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
批台灣是"極權國家" 應曉薇女兒澄清:誇飾說法
政治中心／綜合報導被視為一級戰區的中正萬華選區，藍綠白誰來出戰引發關注，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近來頻現身鏡頭前，傳出有意接棒，不過日前她在短影片上，談及小紅書被限流一事，稱台灣是極權國家引發網友撻伐，即便她急忙澄清是誇示形容，似乎也難止輿論。台北市議員應曉薇女兒應佳妤（12.06）：「關於2026佳妤動向，我想選與不選都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」被視為要接棒母親替藍營出戰中正萬華選區的政二代應佳妤，對於明年到底要不要參選，話說的曖昧，不過對於小紅書因涉及詐騙又不配合調查，遭到內政部下令封鎖一年，她卻把自己國家說得很難聽。中國軟體小紅書遭我國內政部限流，應佳妤批台灣是「極權國家」。 台北市議員應曉薇女兒應佳妤：「我在英國留學的時候，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家，沒想到有一天，在自己的國家用手機上網，還得開VPN。」民眾：「極權國家我覺得還好，就是都可以自由發表自己的意見，沒有那跟極權國家應該沒什麼關係，我覺得那是小紅書的問題，我覺得兩個不太相干。」脫口台灣是集權國家，結果挨轟，應佳妤趕緊澄清是誇飾形容，不是認為台灣真的成為極權國家，不過網友似乎不買單，留言大酸把隨意造謠說誇飾，那你還想選極權國家的市議員，黨內可能對手則是輕輕帶過。中正萬華議員擬參選人（國）李孝亮：「作為一個有自信的民主國家，我們應該要廣泛吸收不同資訊，接納社會不同的聲音，這樣才是真正民主國家的典範。」中正萬華議員擬參選人（民）張銘祐：「我想她是為了要結合時事議題，然後來發揮她的外表亮麗，然後會像中國的網紅一樣，會忽然間爆紅，吸睛度十足但是創意待加強。」2026中正萬華選戰，藍綠白有望上演三大金釵對決。（圖／民視新聞）中正萬華向來被視為一級戰區，綠營已經有多位新人表態參選，外界甚至關注藍綠白有望上演三金釵對決，馬郁雯力拚民進黨初選，國民黨則因應曉薇被停權，交給女兒應佳妤接棒，民眾黨有發言人吳怡萱，戰況空前激烈。原文出處：批台灣是極權國家 應曉薇女兒澄清「這樣說」 更多民視新聞報導藍委推「助理費除罪化」 黃智賢轟「這4種立委」適合下地獄準備好代母出征？ 應曉薇女兒批台灣「極權國家」大翻車急澄清中天重返52台？藍營強推衛廣法「逕付二讀」 民進黨團火大開轟民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。 先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已...匯流新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 2