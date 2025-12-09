名家論壇》鄭仲嵐／戰狼中國與冷靜日本

▲自從日本首相高市早苗11月7日於國會答辯時，提及台灣議題、存立危機事態，引發中國外交部一連串抗議以來，已過一個月，現在就連軍事層面都出現交鋒，想必是許多人都始料未及的。（中日關係示意圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日兩國關係，在這一個月內發生翻天覆地的變化。在12月6日以來，雙方激化到中國解放軍的戰鬥機對空中自衛隊的飛機實施雷達照射，引發日本外務省大幅度抗議，甚至召見駐日本大使吳江浩當面表達抗議。用雷達照射意味著「火控雷達鎖定」，因此具有極大的挑釁意味，一個誤會可能就會引發兩架戰機交火。

日本防衛大臣小泉進次郎在召開記者會時，除了對此提出抗議外，也稱「我們會毅然冷靜應對、才能朝向地區的和平與安定持續邁進」。只不過，中國外交部反而指稱是日本借題生事，稱只是「正常軍事活動」並稱日本戰鬥機頻繁抵近偵察干擾，才是最大的海空安全風險。

中國並一直不斷強調日本「危險照射」在先，也是做足姿態讓國內民眾看到中國剛毅的一面。上次的兩軍雷達照射，已經要追溯至2013年1月日方的護衛艦遭到中國海軍的軍艦照射，當時日本政府剛剛對釣魚台進行國有化半年多，兩國關係一度掉到冰點，但這次僅在一個月內就急遽下滑，步調之快令人震驚。

回想高市早苗在11月7日，於國會的預算審議、面對岡田克也質詢答辯時，提及若台灣周遭發生遭到中國軍事包圍與攻擊，那可以想定是一種日本的「存立危機事態」。結果此番言論之後引發中國外交部一連串大動作抗議，如今一個月下來，就連軍事層面上都出現交鋒，想必是許多人都始料未及的。

中國在國際持續反日

這一個月內，中國不斷處心積慮想針對台灣在國際輿論上拿下優勢。在高市於日本國會的「黨首討論會」的在野黨辯論中，提及1952年的《舊金山合約》日本已經放棄台澎主權，結果反而被中國外交部拿來作文章，稱該條約無效，結果卻意外引發台灣內部討論《馬關條約》是否仍具效力的風潮。

隨後是中國與法國的元首等外交行程中，包括外長王毅等還稱中法同為「二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事」。但弔詭的是，二戰戰勝國是中華民國，這樣表態或許也讓同為聯合國創始國的法國頗為尷尬，後來聯合聲明中也隻字未提及台灣。

而近來德國外交部長瓦德富也訪中，中方也持續耳提面命跟德國官方提及「切勿插手台海事務」。此外，中日兩國的爭論也延伸至聯合國戰場，這個月以來中國不只稱日本沒有資格成為常任理事國外，還致函稱日本要挑戰二戰後的國際秩序，引發日本回以致函抗議稱「與事實不符，缺乏根據，完全不能接受」。

外交組合拳的背後？

只是，中國這一連串的外交組合拳，也讓日本各界是丈二金剛摸不著頭緒，因此各界從上到下，目前還是採取靜觀冷處理。就連日本雅虎的民調中，也有超過七成的民眾認為中日關係不會出現太大變化。不過中國民間，已經從抵制赴日旅遊、消費日貨、在到阻礙日本歌手演唱等，展開一連串反日行徑。

其中，日方也想避免其他言論，反而被中國藉機操作，成為政府對強化輿論、鞏固民族意識的反宣傳。從過往排放核廢水、進而引發蘇州日本人學校校車與深圳日本人學校男童遭刺等事件，民族意識一直是中共當局收放自如的工具，日本有鑑於過去一波波的反日潮，已經不想在當中國對內宣傳的素材。

中國在不能大膽反美下，因此日本就成為轉移視線的絕佳攻擊對象。然而現在高市早苗也不同於過去男首相「一抗議即退縮」的老路線，不斷堅定自身立場。高市或許也自知無論什麼言論都會被拿來放大，不如就解釋清楚並明確立場，只是中國這套外交組合拳會打到多久？目前仍是無解，或許只能等中國國內既有矛盾先緩解了。

●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

