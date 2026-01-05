名家論壇》鄭仲嵐／高市早苗的2026開局
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗，在2026年新春開工的第一天，就在首相官邸舉辦記者會，大談本年的抱負。高市除了強調將持續與在野黨通力合作外，也希望早日設置跨黨派的「國民會議」，一同討論社會保障改革。上任還不到三個月，高市早苗的進擊步調，已經給了許多人耳目一新的感觸。
根據產經新聞跟富士電視台的聯合民意調查，高市早苗在2025年12月底時，依舊有75.9的高水準，甚至在最大難關的18至29歲年輕階層拿下92%的高支持度。就算是相對篇中間左派的朝日新聞，也調查出68%的支持度、共同通信也有67%的支持率，都是相當驚人的數字。
綜觀高市上任後，其特徵就是「拼命三娘」的工作能力。從剛上任旋即訪問馬來西亞、再回到東京接待美國總統川普、隨後再前往韓國參加APEC峰會，與中國國家主席習近平及各國元首會談等。高市健談的風格、以及開朗的關西漫談等，給了不少年輕一輩過去對政治家「老邁陳悶」的舊感，轉而支持高市。
再來就是國內方面，高市的內閣團隊也承諾要吸引各國大企業重回日本投資，從尖端半導體到人工智慧、造船、防衛等，要給世界看見「日本製造」的品質與堅實。此外，高市內閣承諾調整外國人政策，對於簽證申請、批准等將會更加嚴格，過去相對好拿的歸化日本籍，也將設置日語跟合法繳稅門檻，成功獲得新世代認同。
高物價及眾議院解散仍是課題
不過，高市內閣的啟程雖然順利，2026年還是有不少現實問題要面對，首當其衝的就是高物價以及日圓匯率震盪的問題。雖然日本景氣在逐步回升中，不過物價漲幅還是壓得年輕世代及中生代喘不過氣，東京公寓的購屋價格，無論是新房或是二手房仍是年年創下新高。
其次是國會的未過半數挑戰，雖然自民黨現在於眾議院還是勉強過半、但是參議院在前任首相石破茂時代損失不少，至今還是要尋求如日本維新會或是國民民主黨的合作才能讓國會順利運作。
也因此，坊間也有不少建議，認為高市可以趁著高民意支持下，於2026年度的預算成立後，順勢解散眾議院重選。然而高市不將解散納為考量，希望當下先拚國內經濟優先，這也是相對保守、但也是最穩健的作法。加上高市人氣雖高，但是自民黨政黨支持度並未有起色，因此先等到國內政策得到普遍支持後，再解散也不遲。
無論是哪個政權，「政局安定」始終是最大考量。除了經濟政策外，對外國人政策能否權衡得宜，皇室與皇位繼承的討論，甚至是憲法的修正等，其實都考驗高市的手腕。高民意的背後，還是有待觀察國民全體對國家景氣回復下的實際感觸。
與川普的合作及對中關係考驗
只不過，高市政權在2026年最大的對外關係，還是在美中關係下如何找到適當的定位。特別是對美關係，在川普政權就任下，高市早苗靠著過去與安倍晉三的友誼，適當程度在一開始維繫與川普的情誼。高市與川普也在2026年年初，再度靠著電話會談，確認將要在春天訪問美國。
然而川普的行動變幻莫測，在通話完的隔天，川普的特殊部隊也神速突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯、並直接活捉總統馬杜羅，未來日本採取何種姿態因應，也是各方關注的焦點。
對中國的關係則是重中之重。原先高市在上任後，一度在韓國的APEC峰會上營造良好的對話氛圍，但在高市於預算審理中，言明「台灣有事」將會是日本考量是否使用集團自衛權的案例後，中日關係立即陷入冷清，就連過往的交流也陸續中斷，飛機航班與觀光客也呈現銳減之勢。
但對日本來說，原先這幾年就已經「觀光飽和」的日本，面對眾多的中國觀光客赴日旅遊下，早就出現負荷不了的聲音。加上中國隨後又發動軍事演習，持續擾亂東亞局勢下，高市的民意支持反而持續不墜，縱使中方持續高調批判高市，但按照目前的情勢，中日衝突也不會有冷卻跡象。
而或許高市首相更需注意的，則是個人身體健康。自從上任以來，其「拼命三娘」的個性，幾乎一天沒睡多少時間，已經讓不少日本人擔心她的身體狀況。加上最近她才剛搬入首相公邸，一切都還未穩定下來，預計等到2026年中期高市慢慢穩住內外狀況下，才會有進一步的政治決策。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
