名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞] 對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主場優勢外，當然也想對國民黨展現兵臨城下的壓力，畢竟國民黨現今仍老神在在，似乎仍無提名的積極動作 ; 但平心而論，國民黨現今雖掌握三分之二縣市的執政權，但要穩守這些縣市卻有懸念，是以在綠白展開動員之際，藍軍完全沒有蹉陀的空間，主席鄭麗文應該快速啟動佈局，才能後發先至。
首先，台北、桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市，應隨即提名，至少讓外界覺得國民黨針對明年選舉，已經開始動了，好歹輸人不輸陣 ; 南二都鄭麗文也應隨即徵召柯志恩與謝龍介這「龍恩二人組」，畢竟他倆經營佈局已久，再加上綠營南二都不論誰出線，都可能因初選攻伐太兇，彌平衝突未必容易之際，藍軍更有以役待勞的本錢。況且鄭主席也不能給外界只有處理連任選區提名的能力，是以即便台南現今又有前立委陳以信想參選，但鄭也應有智慧、謀略及勇氣，啟動協調後，隨即徵召謝龍介。畢竟趁綠軍亂的時候，藍軍只要動得越快，「龍恩二人組」更能展現爆發力，至少有機會拚下一都，強化鄭的領導威望。
其次，新北與台中，前者民眾黨主席黃國昌已開啟競選模式，後者則有藍營的立院副院長江啟臣與立委楊瓊櫻競逐，情況當然比前兩類要複雜得多。以新北市來說，黃國昌確定參選，鄭麗文也應啟動李四川與劉和然的黨內協調，徵召勝率高者，一般認為是李四川。畢竟民眾黨與黃國昌已擺開陣勢，日前又與柯文哲合體直播，擺明了是在累積談判籌碼，而柯也特別點出藍白合的條件，這些訊息都預示了藍白合針對新北的協商未必順遂，藍營如果太慢徵召，加上後續又要啟動未必能快速取得共識的合推機制，綠營蘇巧慧早已以逸待勞，跑過新北市三輪了，藍綠實力更恐有消長之虞。
至於台中江、楊相爭，鄭麗文也應先協調後徵召，就是不要初選，畢竟只要初選，綠營勢必見縫插針政治操作，況且江啟臣還是立法院副院長，藍若啟動初選，除綠營及部分媒體會攻堅江要否辭副院長外，連韓國瑜都一定會被追問，勢必攪亂一池春水、使藍營情勢更為複雜外，若白營對副院長職務也有想像，更會直接衝擊藍白合，不可不慎。至於徵召人選，除了服務與政績這基本門檻外，更得符合六都首長政治魅力強、具議題操作能力、攻守戰力佳、能承載選民對其政治未來的期待與想像等條件，才能達到開拓選票、議題設定、強化網路聲量、讓對手懼怕與順勢將其擊敗這些目的。
基於此，若以上述標準評斷，江啟臣當然是徵召的不二人選，遑論日前媒體民調，江還贏綠軍候選人何欣純約18.9%。特別是2018年藍營初選，江雖輸盧秀燕0.6%，但仍擔任盧的總部主委，盡心輔選，擊敗時任市長的林佳龍取得輔選佳績，傳為政壇佳話，是以外界多把江視為盧的接班人，也讓台中選情單純化 ; 但楊瓊瓔也宣布參選，不僅吹皺一池春水，更使盧態度保留，多只強調黨內人才濟濟、個個是強棒，想為台中市民爭取服務都是好事、「加油」，盧並稱「我沒有接班人」，她相信黨內制度，會先協調，協調不成再初選。
吾人當然深知，盧想保持一定的高度來凸顯公平，就像國民黨主席選舉時與各候選人維持等距般的，更能同理盧心中「手心手背都是肉」的為難之處，但這考量似乎又流於藍營政治人物想「不沾鍋」的傳統心態，不僅少了些人情味，更會讓支持者覺得缺乏關鍵決斷的魄力，對盧未來進取大位真的好嗎，恐仍有懸念。
更甚者，盧若吝於表態，鄭麗文對台中提名的決策勢必更形保守，甚至可能以拖待變，將原本一盤好棋打到爛，況且明年台中市長選舉，不僅攸關盧的2028，也關乎鄭的主席職位是否能維穩，盧鄭在此局中已是「生命共同體」 ; 畢竟從候選人決定的那一刻起，不僅已預示了選舉的成敗，更可能影響黨內外各方的權力消長，盧與鄭勢必有此體悟，故其適時做個較清楚的表態不僅符合比例原則，也能讓黨內情勢單純化，更能避免綠軍見縫插針、政治操作。
再者，則是處理另外幾個最可能藍白合的縣市，如新竹市、嘉義市、宜蘭縣。畢竟新竹市在高虹安攻下市長寶座後已是民眾黨的本盤區，即便高現今停職，代理市長邱臣遠仍是民眾黨籍，藍營當然可順勢禮讓既凸顯誠意，也可作為談判籌碼 ; 再加上市長黃敏惠卸任後藍營也無強棒的嘉義市，若白營立委張啟楷有意角逐，藍營當然也可樂觀其成。甚至這雙雙禮讓，除可突顯藍營合作誠意之外，更可掛勾宜蘭縣、甚至新北市一併來談，國民黨更可能建構出相對優勢，立於不敗之地。
最後便是處理藍軍執政換屆的其他縣市或是綠營執政區塊，畢竟這時候鄭主席早已跨過了關鍵選區的提名難題，也累積了相當程度的協調功力與政治威信，這幾個縣市不論是協調、徵召或初選，除了鄭可能倒吃甘蔗外，提名水到渠成、強化勝率的機會都會更高。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
