名家論壇》鈕則勳／蔣萬安成藍營共主

▲從民調來看，台北市長蔣萬安的支持度對比綠營可能選將，勝出幅度相當明顯，連任幾乎已無懸念，而且在與輝達簽約後，聲勢更會「如虎添翼」，甚至可能成為藍營新共主。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 日前，TVBS最新台北市長民調顯示，蔣萬安支持度大勝王世堅與行政院副院長鄭麗君，蔣分別以60%與62%的支持度完勝王世堅的27%與鄭麗君的25%，交叉分析來看，蔣在20多歲年輕族群的支持度有54%，反超王世堅的38%。無獨有偶，震傳媒的民調也顯示，蔣萬安若對上閣揆卓榮泰，蔣62.7%的支持度大勝卓的24%，蔣若對上鄭麗君，蔣60.4%，鄭27.4%，若對上王世堅，蔣52.0%，王32.7%。從兩份民調來看，蔣的支持度對上綠營可能選將，勝出的幅度都非常明顯，連任幾乎已無懸念外，在與輝達簽約後，聲勢更會「如虎添翼」，甚至可能成為藍營新共主 ; 反觀綠營，除已陷入台北市難尋強將的窘境外，一個不小心，蔣萬安掛帥領軍所產生的效應，更可能威脅綠營的南二都。

蔣之所以會在民調中勝出，幾個原因脈絡其實頗為清楚。首先，蔣的政績明顯，除了大巨蛋啟用、生生喝鮮乳、輝達進駐台北等明顯政績外，日前「免費營養午餐」政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力，當然也是顯著原因 ; 而蔣已全然區隔藍軍其他大咖，不僅對敏感政治議題勇於表態，甚至敢對綠營高層的政治操作與攻堅，不假辭色的直球回應，已然讓蔣的人設跳脫原本傳統「溫良恭儉讓」框架，形塑成為「能辯敢衝」的梟雄格局，更讓藍軍民眾強化了對其支持的黏著度。特別是台北市與輝達簽約在即，而市民對於輝達落腳台北後可能帶動的各種相關正面效應，也產生強烈期待，更讓蔣有「如虎添翼」之能量。

其次，在TVBS民調的交叉分析中，王世堅在20多歲年輕族群的支持度已經落後於蔣，代表王之前「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面 ; 而蔣的「生生喝鮮乳」與「免費營養午餐」政策展現對於新生代年輕人的關懷，及前述蔣對政治議題勇於表態的果敢決斷力，也能讓年輕族群感受到蔣的暖心與Guts，這種「剛柔並濟」的個性特質，當然能對年輕票回流有相當助益。

再者，蔣之所以也能在民調中贏卓榮泰，主要是因民眾對「賴卓體制」並不埋單，除了美麗島電子報去年七、八月之後民調顯示總統賴清德與閣揆卓榮泰不滿意度幾乎多高於滿意度外，卓揆頂多是貫徹賴清德意旨的幕僚長，總是與立院在野黨鏖戰，不是將立院三讀通過的法案退回覆議外，就是啟動釋憲，近來甚至不副署，多引發爭議，特別是在政績不明顯的情況下，即便綠營有聲音想讓卓揆親征、披掛上陣對決蔣萬安，但民調中卓的支持度甚至連三成都不到，還輸給副手鄭麗君與王世堅，確實其來有自。

此外，就鄭麗君來說，綠營高層雖不斷藉川普對等關稅降到15%的系列政治操作想為鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限，原因不外如下。第一，鄭麗君本身的的形象定位不清，導致政治魅力不足，畢竟要選六都首長者，政治魅力及能量是基本配備 ; 第二，或也因民眾對綠營高層持續的政治操作或鬥爭在野、而拿不出實際明顯的政績有其不滿，導致「賴卓光環」本就有其局限性，而不足以支撐或拉抬鄭的政治能量。第三，當然也可能因為國民黨或在野頻頻反制及質疑對等關稅雖降，但台灣要付出的代價甚至可能讓護國神山「台積電」的全球優勢不復存在等論述，也產生了一定程度的效果，讓綠營想建構鄭麗君是「台美談判大功臣」的形象定位效果有限。

至於北市府稱農曆年前便會與輝達簽約，只要落實，這絕對是蔣萬安最顯著且重要的政績，對於已經政績明顯且順利調整人設的蔣來說，無異「如虎添翼」，畢竟有了全球AI領導品牌及教父黃仁勳的加持，不僅蔣更能穩住連任選情外，也能產生三個以輝達為基礎的擴散效應，鋪墊自己作為藍軍共主的能量。第一，李四川順勢被徵召參選新北市長後，蔣與李更能形塑「強強聯手、相互拉抬」的格局，抵銷民眾黨與黃國昌與國民黨談判的籌碼，讓李四川更能快速穩住局面 ; 第二，以「蔣李強強聯手」為基礎，這股強大能量便可輻射擴散到藍軍的北部及中部縣市，除了讓無變數選區之選情更穩之外，甚至能對藍營部分選區中茶壺內的風暴產生控制作用。

第三，綠營南二都在初選過程中已然鬥爭激烈，現雖人選底定，但是否能彌平心結仍有懸念，特別是在藍軍人選不弱、蔣萬安又在選情一片大好的情況下，只要能藉輝達效應挹注藍軍台南、高雄選情的話，便能讓綠營腹背受敵 ; 這時綠營的當務之急已經不是台北市到底要由誰出戰，而是在藍軍藉蔣萬安掛帥領軍強攻南二都的當下，如何才能守住基本盤，且不讓骨牌效應波及2028大選了。

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

