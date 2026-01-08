名家論壇》鈕則勳／藍白合國民黨未必佔上風
[NOWnews今日新聞] 民眾黨已展開對年底地方選舉的佈局，宜蘭縣徵召前立委陳琬惠出戰，嘉義市徵召立委張啟楷角逐，柯文哲更宣布要擔任張啟楷的競選總幹事，並在嘉義Long Stay，黃國昌也於日前宣布參選新北市長，二月一日卸任立委後競選動作將會更積極 ; 至於新竹市，高虹安二審貪污部分無罪，且已經復職，國民黨也願意以「現任優先」原則禮讓高，即便高已退出民眾黨，但新竹市仍是柯文哲的故鄉、民眾黨的大本營，國民黨也欲藉此區的禮讓來凸顯合作誠意，以利後續的談判。另外在藍營並無強將接班的嘉義市，禮讓民眾黨張啟楷的可能性也升高 ; 藍軍禮讓選區進行合作雖有其脈絡，但是否能夠在藍白合談判中掌握主場優勢，或許仍有懸念。
先以新竹市的禮讓來說，藍軍的脈絡至為清楚，其一是由於黨內想爭取角逐市長寶座的人選，知名度與政治實力與高虹安相差太遠，就算地方有反彈，但破壞力也不足 ; 第二，藍軍的如意算盤是將新竹市禮讓民眾黨作為藍白合的籌碼後，若再加上嘉義市也順勢禮讓給張啟楷，除了能進一步展現合作誠意之外，更能夠將這個兩市的禮讓掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，主導進程。第三，藍軍便能順勢向民眾黨要求配合協商之提案，不管是決定宜蘭、新北提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，藍軍都可能掌握談判節奏。
但問題是，新北市的談判勢必是藍白合深水區的議題，日前黃國昌正式宣布參選，柯文哲也到場力挺，「柯黃合體」除想形塑「強強聯手、相互拉抬」的效果外，當然還有幾個策略盤算。首先，黃國昌提早起跑，卸任立委後更將積極經營，特別是趁國民黨新北局勢仍然一定程度複雜的情況之下，黃不僅能建構以逸待勞的可能性，也能順勢補強地方組織的相對弱勢 ; 其次，柯黃連手便是要擋住國民黨在禮讓特定選區給民眾黨之後，順勢進行談判掛勾策略，向白營討要主導新北市與宜蘭縣合作提名遊戲規則的人情，而黃國昌提早起跑，柯文哲又助陣，也比較能夠強化對藍軍說「不」的底氣。
再者，也能突顯黃國昌及民眾黨選舉照自己的步調走，達到強化政黨主體性與建構選舉主場優勢的效果，進一步以議題操作拉高聲量，爭取談判籌碼，並運用「軟硬兼施」的戰術；軟的部分感謝藍軍禮讓部分縣市，硬的部分當然是藉以傳達「黃會堅守不讓」的訊息，看藍軍如何釋出資源交換，而這些策略盤算，對於迫切期待藍白合作以打贏年底選戰，以避免被黨內逼宮的國民黨主席鄭麗文來說，當然都是挑戰。
特別是柯文哲最近動作頻頻，從柯黄第一次合體直播，到柯「土城十講」啟動，再到幫黃國昌站台力挺參選，相關動作除了為柯的政治能量加溫之外，也在醞釀柯更具震憾力的大復活，而這個變數或許是藍白合談判中民眾黨的利基，確實得讓鄭麗文傷腦筋了。畢竟柯文哲藉能量加碼，除增加在藍白合談判過程中民眾黨的籌碼外，也能迫使藍軍正視白營的要求，讓藍軍釋出更多資源 ; 況且日前柯除拜訪立院國民黨團外，也和民進黨團總召柯建銘進行「雙柯會」，柯或許也想藉這個操作告訴國民黨，民眾黨除了藍軍之外，仍然有政治上的選項，企圖進一步制衡國民黨，以利白營在談判中的拉高開價。
更遑論柯透過議題造勢，並藉由媒體與社群傳輸，也可吊高小草與白營支持者對其大復活的期待，同時進行議題設定強化鞏固基本盤，作為與藍軍談判的堅實後盾，並且這些不斷操兵的動作，白營就更能強化年底選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢並擴張縣市議員席位。更深入來看，柯文哲說要在嘉義long stay，除為張啟楷助選之外，也想為民眾黨彌補南部選票不足的弱勢點，光從此點推論，就不能排除柯在2028年參選總統的可能，但從近期與藍軍的談判來看，柯藉此虛張聲勢的方式，至少也能膨脹和藍營談判時的權力結構，更有底氣能和藍軍平起平坐。
基於此，接下來深水區的藍白合談判，不論是新北市或是宜蘭縣，鄭麗文的黨中央勢必不可能贏者全拿，還得步步為營，才能在最小成本下換取最大利益。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com
