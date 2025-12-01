名家論壇》鈕則勳／鄭麗文應徵召藍軍穩台中

▲國民黨主席鄭麗文應該有明確的決斷力，在適當時機徵召江啟臣參選，而不是透過初選模式來決定。（圖／讀者提供，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 日前，網路媒體針對台中市長選舉公布最新民調，其間國民黨最可能的候選人、立法院副院長江啟臣的支持度超前民進黨徵召的候選人、立委何欣純約18.9%，江獲得43.9%民眾支持，何則有25.0%的受訪者支持，若以「看好度」來觀察，有52.7%的台中市民看好江啟臣會當選市長，看好何的只有21.5% ; 特別是江啟臣尚未正式宣布參選台中市長，但在民調支持度及看好度上已經碾壓甫獲民進黨徵召參選的何欣純，除了代表台中市民對江啟臣的肯定、參選是民意之所趨外，藍軍支持者更迫切期待江能夠披掛上陣成為黨的候選人，而這定於一尊的態勢或也應該是黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、地方黨部最大的共識與默契。既然如此，黨主席鄭麗文也應該有明確的決斷力，在適當時機徵召江啟臣參選，而不是透過可能讓綠營見縫插針或是黨內攻伐且可能導致衝突的初選模式，來決定候選人，畢竟若舉辦初選，對藍營勢必有幾個明顯衝擊。

首先，若進行初選，綠營除了容易見縫插針、挑撥藍營競爭者外，更有利於其在初選民調過程中進行政治動員、政治操作，甚至坐山觀虎鬥，坐收漁人之利，讓自己的候選人能以逸待勞。其次，黨中央應考量江啟臣為立法院副院長之身分，若採初選，將使其捲入黨務而遭綠營攻擊，且民進黨定會開始操作要求江辭去副院長一職，徒增對手攻擊空間 ; 甚至部分媒體也可能借題發揮，以議題操作來聚焦討論或創造爭議，攪亂藍營內部生態，遑論立院席次在「三黨不過半」的現實下，副院長職務是否出缺的懸念也將使黨內有志者和民眾黨皆有其想像，更恐讓好不容易維穩的「藍白合」橫生枝節，無異是搬石頭砸自己的腳。

再者，韓國瑜與江啟臣的立法院正副院長搭檔合作無間、內外兼備，韓主內進行黨團協商與折衝樽俎，江主外率領立委進行國會外交，「韓江配」對於強化國民黨團的立院戰力與黨內團結都有其戰功，堪稱「鋼鐵組合」 ; 若台中採初選制度，時間必須提早，且會讓韓國瑜也涉入險局，畢竟綠軍立委及部分媒體勢必追問韓，江參與初選，要不要辭副院長？不僅徒增韓的困擾，更會衝擊黨團團結與戰力，若以徵召決定人選，除時間除可控制外，也能降低前述風險，穩住立院優勢。

此外，以他山之石、也就是從民進黨在2022年台中市長選舉的佈局來看，蔡其昌也是在擔任副院長時參選台中市長，其間雖有黨內競爭對手也表態爭取，但過程中或早有蔡其昌定於一尊的共識與默契，最後民進黨是在黨內協調後，採取徵召蔡其昌的方式來拚戰台中，其目的即在維持副院長的高度並確保副院長一職不受影響，既能控制風險，也能避免藍營的可能攻堅 ; 是以國民黨也應參酌之前民進黨徵召蔡其昌的模式，一方面控制黨內攻伐與衝突的風險，另方面維持國民黨的國會戰力、強化團結。

基於以上論述，國民黨黨主席鄭麗文應私下針對可能人選進行溝通協調，比如可作幾波民調來進行協商，或洽詢現任盧秀燕心中最能穩守台中的最佳人選，是否與自己心中人選相符合，儘可能將事態單純化同時易於掌控；只要客觀訊息都指向江啟臣是定於一尊的不二人選，鄭麗文便應在適當時機進行徵召，若此，一方面能夠突顯出自己的決策與魄力，另方面也可以展現黨主席願意為選舉成敗負責的勇氣與態度，深化威望。

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授

