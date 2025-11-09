名家論壇》陳佩修／台灣的外交「突破」
[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴於11月7日現身布魯塞爾歐洲議會大樓，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，這是台灣副元首的一次在歐洲議會場地公開說談論中國與印太安全議題。政府當然視此為外交突破，象徵台灣民主再次被歐洲看見；然而，國內一如過往立刻出現批判聲浪，特別是引用旅美教授翁履中評論的「借場地」與「偷渡」說，以貶抑並質疑這一外交「突破」。同一事件、兩種詮釋，幾乎成了台灣外交討論的日常縮影。
外交的現實：在狹縫中尋求能見度
台灣的外交現實，使我們不得不一次又一次地尋求「突破」。這個字眼，在其他國家或許顯得誇張，然而在台灣，它幾乎是外交工作的日常語彙。原因並不難理解：在國際體系裡，我們既具備主權實體與民主制度，卻長期被排除在正式的國際組織與外交承認之外。
這種結構性孤立，使得任何形式的國際可見度（不論是議會演說、部長級互訪、或民間論壇等）都被賦予象徵性的意義。在這樣的處境下，台灣外交人員所謂的「突破」，往往不是打開一扇大門，而是設法在門縫中發聲。這種努力或許不顯眼，卻需要極高的技巧與耐心。對我們的外交人員而言，每一次能在國際場合發表意見、每一張與外國官員的合照，背後都代表數月甚至數年的鋪陳與協調。從這個角度看，「突破」的價值並非虛張聲勢，而是一種現實政治下的必然操作。
政治的撕裂：外交成績成為內政攻防
然而，國內輿論往往無法就此達成共識。長久以來政黨之間的對立，使外交成績成為內政攻防的延伸。支持者認為這是國家能見度的提升，批評者則視之為政治作秀或自我安慰。於是，每一次外交作為都陷入「是否算突破」的爭辯之中。
這種現象反映的，不只是意見分歧，更是一種「敵我不分」的政治氛圍：在對外需要團結的議題上，仍舊以黨派立場為界線。這也說明了台灣政治的內耗：我們對外爭取被看見，對內卻彼此否定。當外交成為政治鬥爭的延伸，其實損傷的不只是政府，而是整體國家的信任。
理性的共識：回歸國家利益的核心
毫無疑問的，外交成敗應該以整體國家利益為衡量，而非政黨得失。
台灣的國際空間確實狹窄，任何能增加能見度的行動，都值得被理性地評估與肯定；同時，我們也應誠實檢視這些活動的實質效益，而非因立場而過度誇大或貶抑。成熟的民主社會，能夠在競爭中仍保有共識，在辯論中仍維持尊重。這並不意味不能批評，而是要區分「理性檢討」與「否定存在」。如果每一次對外努力的成果都因內部互鬥而消融，台灣的外交就會永遠困在象徵與懷疑的循環裡。
結語：從蕭美琴到蔡英文，外交突破的延續
或許，真正的外交突破，不只是走進哪一棟國際機構的大樓，而是當台灣社會學會在面對外部挑戰時，先不彼此拆台。唯有如此，對外的突破才可能轉化為內部的自信與穩定。
正如蔡英文前總統接續赴德國出席「柏林自由會議」，與各國政要、思想家一同討論全球民主的未來。從蕭美琴在歐洲議會大樓的演說，到蔡英文站上柏林的國際論壇，這些看似象徵性的外交行動，其實構成了同一條軸線：在被壓縮的國際空間裡，台灣仍選擇以民主與自由為語言，讓世界一次又一次聽見台灣的聲音。
真正的突破，也許不在於誰踏進哪一個場合、握了誰的手，而在於這個社會能否在每一次被看見的時刻，以理性與尊重回應彼此，讓外交成就成為共同的榮耀，而非內耗的導火線。
●作者：陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、曾任職外交部
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
