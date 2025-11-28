名家論壇》陳佩修／新戰略鏈結與中國滲透
[NOWnews今日新聞] 中日關係近期因台灣議題而持續緊張，台海局勢與日本安全戰略的連動性日益明確。無論是日本首相高巿早苗的政策表述，或台灣面臨中國升高的軍事與政治壓力，都凸顯一個重要趨勢：「台日雙邊關係已無法脫離更廣泛的東南亞—印太區域脈絡而單獨理解。」在「權力轉移」與「地緣戰略再定位」加速的背景下，東協正成為決定印太秩序能否維持自主的關鍵節點；忽視東協，則台日任何因應中國的策略都將面臨結構性侷限。
一、東協是台日對中戰略的必要支點，而非附屬角色
日本最新的外交調整，將「自由開放的印太（FOIP）2.0」與東協的「印太展望（AOIP）」全面接軌，以制度化合作與安全協作提供區域公共財。此舉反映日本對國際權力結構變動的敏感：隨著東協經濟量體逼近、甚至將在未來超越日本，區域權力分布正發生位移。
從「區域主義」與「複合相互依賴」視角來看，東協已從大國競逐下的被動者，轉變為印太戰略結構的關鍵樞紐。其地緣位置、人口規模與政治中心性，使東協在台海安全、南海局勢與供應鏈安全上均具有決定性影響力。對台灣而言，「新南向政策（NSP）」若延續以經貿、教育交流為主的「低政治性」模式，將無法回應上述的區域權力結構轉變。東協不僅是台灣外交的延伸區域，更是台日共同抵禦中國戰略壓力的核心平台。
二、中國在東協的滲透已進入「制度重塑」階段
近年中國在東協推動的影響力策略，已自傳統外交與經貿滲透升級為結合軍事威懾、資訊戰與治理滲透的「灰色地帶戰略」；對於毗鄰中國的大陸東南亞國家（柬寮緬越泰；CLMVT），更出現明顯的「邊境霸權」作為，形成跨領域的複合性滲透。具體作法包括：以基建貸款打造政治依賴；重塑地方政治與社會網絡；操控資訊與媒體敘事；在南海以海警與民兵製造「既成事實」；以及透過科技合作深化治安與監控依賴。
從安全研究角度看，這已不是軍事擴張，而是「結構性權力滲透」，目的在於削弱區域國家政府的政策自主性；一旦制度依賴形成，東協國家的決策空間即受到長期制約。東協部分國家因此出現面對中國議題的「政策收斂」，傾向更保守或自我審查。對台灣而言，東協政策自主性的下降，將直接壓縮台灣的外交空間與安全布局。
三、日本 FOIP 2.0 的急轉向：不是圍堵中國，而是維護區域自主性
2025 年東協峰會上，日本首相高巿早苗明確指出，台海和平與南海穩定高度連動，兩者不再是可分割的議題。這一論述符合「區域安全複合體」的分析框架：台海與南海已成為單一、相互牽動的戰略場域。
日本的實際作法包括：第一、擴大 OSA（官方安全援助）：強化東協國家的海上安全、網路防護與非傳統安全能力。第二、推動「共創夥伴關係」：從援助轉向規範建構，以平衡中國在制度層面的影響力。第三、將東協視為日本能源航道與台海安全的前置屏障：形塑供應鏈安全與航線安全的戰略深度。
簡言之，日本意在確保東協不被單一大國吸納，而非尋求主導區域。
四、台灣的新南向政策必須升級為「區域戰略政策」
台灣的核心問題不在於是否增加與東協互動，而在於如何在區域權力轉移中維持自身的結構性位置。因此，新南向政策必須全面戰略化：
第一、建構多層次安全合作機制：與日本及友好國家合作於海巡、網安、能源與反滲透領域。第二、強化資訊韌性：協助東協抵禦假訊息與政治操弄，形成民主治理的共安架構。第三、打造可信供應鏈三角架構：以台灣科技、日本製造與東協市場形成分散化供應鏈，降低對中國依賴。第四、推動制度韌性建構：提升地方治理能力，避免成為外部滲透的弱點。
換言之，當前我們需要的是一項以「結構性保障」為目標的戰略新南向。
五、結語：台日與東協若無新鏈結，未來區域規則將由中國決定
當前印太地區最嚴重的安全風險並非軍事衝突本身，而是各國政策自主性在中國滲透下的逐步弱化。當東協的政策空間被重塑，台灣的國際布局、日本的安全邊界與整體區域規則，都將面臨由外力決定的結果。因此，台灣、日本與東協必須構築新的戰略鏈結，使區域合作超越傳統經貿模式，建立真正的安全共同體。否則，未來的印太秩序，將不再由台灣或日本參與塑造，而是被迫適應由中國主導的框架之內。
●作者：陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、曾任職外交部
