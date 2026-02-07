名家論壇》陳佩修／泰國政治轉換與女性力量

▲泰國本週末將迎來大選。圖為在街頭為心儀政黨及候選人造勢的群眾。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在曼谷觀察即將於 2026 年 2 月 8 日舉行的泰國大選，若仍以傳統的政治光譜或政黨對立來理解當前局勢，恐怕很容易錯失真正正在發生的轉變。過去二十多年，泰國政治經常被描述為一場結構性的拉鋸：城市與鄉村、曼谷與外府、精英與草根之間的對抗。這樣的理解，在塔信時代尤其鮮明——政治動員的核心軸線，是 Geography（地理）。

然而，這條主軸早已不足以解釋近年的政治變化。自 2020 年民主運動以來，尤其是 2023 年大選所呈現的投票結構與政治語言，一個新的關鍵詞已然浮現：Generation（世代）。年輕選民、新世代政治人物、數位動員與去威權的政治想像，正重塑泰國政治的節奏與議題設定。

但在曼谷進行選戰觀察與候選人訪談的過程中，我愈來愈清楚地感受到：若只停留在 Geography 與 Generation，對當前泰國政治的理解仍然是不完整的。Gender（性別），正在成為第三個、同時也是最容易被低估的關鍵變數。

▪️女性候選人，不只是「多了」

此次觀察期間，我訪談了幾位女性候選人，她們來自不同政黨、選區與政治路徑，並不共享同一套資源結構；但在訪談中，卻不約而同地展現出一種相似的政治姿態：她們並未將自己定位為「象徵性的女性代表」，而是主動把性別經驗轉化為政治論述與動員的起點。

這一點，與過去常見的女性參政敘事明顯不同。傳統討論多半停留在席次是否增加、是否象徵進步；但在泰國這一輪選舉中，女性候選人正在做的，遠不只是填補數字而已。

她們談照護、談勞動、談教育、談身體自主，也談制度改革與民主政治；而這些議題，恰恰與年輕世代最深層的不滿與期待高度重疊。性別不再只是單一政策領域，而成為一種重新組織政治議題的方式。

▪️Gender 如何為 Generation 提供政治能量

如果說 Generation 是一股潛在的政治動能，那麼 Gender 正在為它提供語言、情感與正當性。年輕選民對政治的疏離，往往並非來自抽象的制度辯論，而是源於具體而日常的生活經驗：就業不穩定、升學與階級壓力、照顧責任的不均分配，以及性別與身分所帶來的結構性限制。

女性政治人物，特別是非典型政治家族出身者，能夠將這些經驗轉譯為公共議題，使政治不再只是菁英間的權力競逐，而是與生活緊密相連的公共實踐。在訪談中可以清楚感受到，女性候選人與年輕選民之間建立的，往往不是傳統的領導—追隨關係，而是一種基於經驗共享的政治連結。

這種連結，正是世代政治能否被持續動員，而非僅在單一選舉中短暫爆發的關鍵。

▪️象徵政治的風險仍然存在

當然，女性候選人的增加，並不自動等於性別平等的實現。泰國政治長期存在的家族政治、地方派系與資源不均，仍可能將女性視為「較易被社會接受的面孔」，而非真正的權力轉移。

也正因如此，這一刻更值得被細緻區分與觀察：哪些女性政治人物是依附既有權力結構進場？哪些則是透過世代動員與議題政治建立支持？她們在性別議題上是選擇避談、工具化，還是主動提出結構性的改革想像？

這些差異，將決定 Gender 是成為 Generation 的賦權力量，還是被體制吸收的進步象徵。

▪️3G 轉換下的關鍵提問

如果說泰國政治曾經是一張由地理切割的選舉地圖，那麼今天，它正轉變為一張由世代重組的社會地景。而在這場轉換之中，性別並非附屬議題，而是一條正在重塑政治想像的主線。

2026 年的大選，不只是在檢驗哪一個世代能否真正進入權力核心，更是在檢驗泰國政治是否願意承認：民主不只是制度設計，而是與身體、照顧、勞動與尊嚴緊密相連的日常政治。

若 Gender 能夠成為 Generation 的賦權工具，這場選舉將不只是權力更替，而是政治語言本身的更新；反之，若性別再次被降格為象徵，泰國政治或許仍將困在舊結構的輪迴之中。

●作者：陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、東南亞研究中心主任，曾任職外交部

