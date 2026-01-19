名家論壇》陳冲／川普說 勿謂言之不預
[NOWnews今日新聞] 多年前，一位在台學中文的朋友，曾讚嘆中文的奧妙，一句「莫怪我沒早說」，可以六個字沒一字重複，以更典雅的方式表達:「勿謂言之不預」。
行政院發布對美關稅談判結果，從稅率跨國比較，頗為自得，而在野政黨則由GDP等主觀條件看，認為反居劣勢，朝野爭執不休。但從近一年的觀察，又曾多次提出建議與諍言的立場言，總是不解與婉惜，話說一年來，我在演講、專欄、或研討會中，總期盼主事者能多讀海湖莊園協議以及戰國策(合縱連橫)，以為決策捭闔、判斷虛實的參考，但似乎只是wishful thinking。
回溯2024/11川普愛將Stephen Miran發表俗稱海湖莊園協議的「重構全球貿易體系指引」時，或因過度跳脫傳統思考，世人並未重視，及至川普勝選上任，我在去年二月的演講時即提醒注意，但一般也不敢置信狂想真會付諸實施。2025/4/2白宮掀開對等關稅風暴，當天我應記者訪問時表示，提高關稅自傷，川普此舉「應是另有目的」，媒體下標雖曾引用，但因焦點多在官方回應，未太注意另有目的所指為何。
如果願意回顧海湖莊園協議，不難發現其中至少有三項重點，與關稅談判有關:
美國可操縱關稅議題，以換取貿易夥伴做重大的產業投資( the removal of tariffs in exchange for significant industrial investment)，可見關稅本身不是首要目的。
美國可利用關稅，促使其他國家在貿易或安全議題達成更有利的條件( tariffs create negotiating leverage for incentivizing better terms on trade and security )。
關稅作為談判工具，總統就幅度、時機等反覆無常的態度，可以製造恐懼與疑慮，將增加談判的籌碼( the President was mercurial in their implementation...adds to leverage in a negotiation, by creating fear and doubt)。
以上三點，在過去十個月的交涉或談判過程中，是否很常見?又是否很耳熟?其實這些伎倆早在2024年就已經見諸公開文件，川普如通曉中文，大可說:勿謂言之不預，我早把劇本公開了，各位還是要踩進陷阱，奈何?沒錯!其他國家沒讀過戰國策(合縱連橫)，也就算了，中華民國談判代表能說不知道戰國策是啥?能說沒看過海湖莊園協議?能說美國不是在照表操課?別的不談，日前(1/17)川普針對北約有意增援格陵蘭，就表示不配合美國的北約國家(第二點安全議題)，將加徵關稅!這不正是海湖的劇本，儘管並不符合北大西洋公約的規定!
美方商務部長事後接受專訪時，將半導體投資(台積電)一路喊到五千億美元，可以看出整個問題中心不在關稅，而是另有目的(勿謂言之不預)，其實早在2025/3/3台積電宣布加碼一千億，於白宮記者會中，針對該投資於中共拿下台灣時是否可minimize對美國半導體的衝擊時，川普瞻顧的措辭，以及事後部長的補充，美國意圖就昭然若揭:將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA重要的一著棋，至於三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山?是否士氣渙散?就非川普所欲關心。
勿謂言之不預，海湖莊園協議早已明示，關稅只是手段，稅率過高只會自傷。台美關稅談判，我們關心的不應是區區稅率，而是台灣長期建立的科研基礎，以及人才培養，在產能外移後，是否還會被視為戰略夥伴?
勿謂言之不預，戰國策早已明示，合縱連橫各有妙用，近日美國在格陵蘭布局，與歐盟過招，其結局究竟是秦國十五年不敢窺函谷關?還是秦一統天下?且看有無蘇秦或張儀出世!
至於所謂政府的融資保證機制，是否合法?是否可行?哈！有待下回分解。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
