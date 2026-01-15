名家論壇》韋安／國民黨粗暴「做掉」徐欣瑩

▲立法委員徐欣瑩。（圖／徐欣瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 本週三（14日），國民黨召開新竹縣長提名第二次協調會議後，黨中央宣布將採「七三制」辦理初選——黨員投票三成、民調七成。組發會主委李哲華強調，這是黨主席鄭麗文的期待，希望三月完成各地縣市長提名。

新聞很中性，但政治的關鍵從來不是流程，而是權力如何使用、制度是否被濫用。真正令人不安的是：這一次，七三制是被用來「處理」誰？

一、徐欣瑩真的「同意七三制」嗎？

媒體報導引述徐欣瑩「願意全力配合」七三制，但只要對照她臉書的完整聲明，就會發現巨大落差。她明確主張的是全民調初選，並論述全民調的公平性與正當性，直言民進黨、民眾黨都已採用，國民黨若走回頭路，只會自傷民主形象。

徐欣瑩從未公開「同意」七三制。那問題來了，是誰替她「同意」的？

關鍵在於，李哲華已明確表示兩位參選人協調「可能沒有辦法達成共識」，承認協調未果。但隨即以「大家都同意回到提名辦法」作結，將程序事實說成彷彿立場有共識。媒體因此轉寫為「參選人願意配合七三制」，讓徐欣瑩在新聞中，被代為「同意」了一個她從未認同的初選方式。

二、國民黨真的有「做掉」徐欣瑩的本錢嗎？

根據《美麗島電子報》最新民調，在所有可能對決組合中，唯一能與民進黨鄭朝方維持誤差範圍內競爭的，只有徐欣瑩。民調顯示，徐欣瑩對決鄭朝方的支持度為37.2%比35.1%，徐欣瑩小幅領先約2.1個百分點，雙方幾乎呈現五五波。

但若國民黨改由其他人選出戰，選情即出現明顯變化。副縣長陳見賢對決鄭朝方時，支持度為33.3%比38.3%，落後約5個百分點，選情轉為對國民黨不利。更重要的是，在黨內整合度上，徐欣瑩獲得40.2%的支持度，明顯高於陳見賢的28.6%，兩者差距超過11個百分點。

國民黨在新竹縣已經沒有「提名試試看」的空間，這是一場輸不得的選戰。但現在卻在唯一具民調競爭力的人選身上，硬加上「三成黨員投票」的關卡。

新竹縣具投票資格的國民黨黨員約九千多人，占全縣近六十萬人口的1.5%；上次黨主席選舉實際投票的約四千多人，占全縣人口0.7%。換言之，不到全縣人口百分之一的投票結構，在七三制下卻被賦予三成權重，足以影響縣長提名走向。

用這樣的人數比例，去決定六十萬人口縣市的縣長人選，新竹人會同意嗎？如果最後把唯一還有機會贏的候選人「制度性做掉」，國民黨輸的不是選舉，而是正當性。

三、別拿楊文科類比，這次沒有「奇蹟條件」

有人會說，當年楊文科民調也不是最高，黨中央堅持提名，最後還是贏了。但這是錯誤類比。楊文科具備極強的工程師背景、專業形象與治理說服力，能在選戰中完成「專業升級」。

這一次，如果不提名徐欣瑩，其他競爭者並不具備類似條件。他們既沒有跨科技族群的專業說服力，也缺乏在竹北與新移民社群中的形象優勢。而徐欣瑩恰恰同時具備兩者——既有知名度，又擁有科技、理工、專業背景；既是客家庄出身，又能與工程師、中產階級、年輕知識選民對話。她本身就是這場選戰中，唯一同時滿足「民調結構」與「專業形象」的人選。用制度把她做掉，不是謹慎，是自殘。

四、態度，決定國民黨還能不能爭取未來選民

新竹是科技人、中產階級、年輕知識選民高度集中的城市，是藍白合、爭取中間選民、展示政黨進化能力的重要指標區。

如果國民黨給外界的訊號是制度優先於民意、黨機器凌駕於候選人真實主張、用黨員權重壓過社會共識，那請問，藍白要怎麼合？中間選民要怎麼看？年輕人憑什麼相信國民黨真的在改變？

五、不只制度過時，更是被粗暴地用來對人動刀

七三制本身早已過時。在當前台灣政治實務中，無論民進黨、民眾黨，甚至國民黨在多數縣市，都已大量轉向全民調——目的只有一個：找出最有勝算、最能反映民意的人選。

國民黨中央在協調未果後，仍選擇將過時制度粗暴地凌駕於當事人之上。在當事人明確主張全民調、從未同意七三制的情況下，卻被以「大家都同意」之名代為發言、強行套用，這已不是制度選擇，而是對當事人政治主張與參選權益的直接剝奪。

當過時制度被拿來壓人、不公程序被用來取代民意時，傷害的就不只是一位參選人，而是整個國民黨的形象和正當性，也無法面對新竹縣近六十萬縣民對公平正義的基本期待。

最後要問的，不只是徐欣瑩同不同意，而是——「新竹人，會同意嗎」？​​

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

