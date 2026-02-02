名家論壇》韋安／新竹縣藍營初選之亂
[NOWnews今日新聞] 政治的風水，總會輪流轉。
2025年，民進黨一度氣勢如虹。大罷免遍地烽火、勢如破竹，卻在最後關頭樂極生悲。以32比0收場，一席未罷，「開高走低」完敗而歸。
進入2026年，綠營情勢仿佛好轉了。年底大選的縣市長提名陸續完成，連高雄、台南這些最複雜、最競爭火辣的選區，初選也都順利落幕。沒有什麼風波與後遺症，頗有「否極泰來」的味道。
而與此同時，藍營的霉運，卻悄悄找上門來。
國民黨年底縣市長選舉的提名，最受外界矚目、最有可能帶來整體選情風險的，竟然不是六都，而是一向不起眼的新竹縣縣長提名。
上週末，國民黨中央正式宣布，新竹縣將於2月2日啟動初選，採用「三成黨員投票、七成民調」的三七制，來決定未來的縣長參選人。
然而，在國民黨正式公布這個日程之前，媒體人黃揚明就已經提出警告——藍營若在新竹縣採用三七制辦理初選，所產生的人選，不僅可能「選不贏」縣長，更可能引爆負面連鎖反應，演變成「一屍五命」。這樣的警告，很快在媒體圈與輿論場引發共鳴。
但國民黨並沒有聽進去。仍然執意往前走。
那麼，藍營新竹縣這一局，真的有可能走到「一屍五命」？
一、全台唯一「三七制」初選：制度本身就出了問題
國民黨決定在新竹縣縣長提名中，採用三七制，在全台藍綠縣市長初選來看，是唯一的案例。近年不論民進黨或國民黨，進入縣市長初選，主流作法幾乎一律是「全民調」。
以國民黨目前的情況來看，台中市楊瓊瓔與江啟臣都有意參選，是否啟動初選仍在協調，但進入初選，大方向就是全民調；宜蘭縣方面，現任議長與不分區立委吳宗憲競逐，同樣採取全民調來解決。唯獨新竹縣例外。
經過黨中央兩次協調，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩，始終無法就提名方式達成共識，黨中央最終啟動黨綱中原本保留的機制，採用三七制來辦理。這個制度本身，問題不小。
三七制無法真正反映新竹縣整體民意，更無法驗證誰才是最強、最能打贏大選的人選。而這種機制，天然形成結構性不公平，對於長期掌握地方黨務機器的人選，具有明顯的優勢。
新竹縣國民黨黨員約一萬人，實際可能出來投票的約四千人；新竹縣總人口約五十九萬人。以極少數黨員投票，加權成「三成民意」，去決定數十萬選民未來的縣長人選，幾乎就是「反民主、反公平、反科學」的操作。
這種初選選出來的人，不只讓新竹縣選民疏離。初選的機制與過程，更會傷害國民黨整體形象，讓人產生「宮廷政治、黑箱協調、不透明」的聯想，並且外溢到全台各地。而最終人選夠不夠強、能不能說服中間選民，這些問題都會在未來選戰中被對手反覆檢驗。等於親手給民進黨提供無限量的「軍火庫」。
二、有解套方案，卻被粗暴否決
新竹縣的提名爭議，原本是有解套方案的。
1月14日，黨中央第二次協調時，陳見賢曾提出「開放參選」——不辦初選，兩人直接進入大選。當時徐欣瑩則主張全民調。
到了1月29日，徐欣瑩正式表態，願意退讓，不再堅持全民調，改為接受「開放參選」。這個動作，本可以為整場僵局解套：避免舉辦一場被質疑不公平、不科學的初選；避免國民黨以三七制推出可能選不贏的人選，而犧牲另一個有機會勝出的；避免為會引發全面爭議的人選背書；也避免兩派在初選中相互攻擊，讓黨內裂痕持續擴大。
這本來是一個「止血、避凶、降溫」的方案。但國民黨粗暴否決了。
徐欣瑩退讓後，陳見賢隨即表示「時空背景」已不一樣，不接受。緊接著，不到二十四小時，國民黨中央於1月30日直接宣布，2月2日舉辦初選，維持三七制。問題不但沒有被解決，反而進一步放大。
外界開始質疑：黨中央為什麼這樣急切、迅速，甚至粗暴地，否決徐欣瑩最新的退讓方案？與其他縣市一對比，不合理就更加明顯。無論宜蘭縣或台中市，同樣尚未完成協調，同樣存在進入初選的可能，但從未設定這種緊迫的時程。唯獨對新竹縣，不但急著定日，還維持一套對徐欣瑩明顯不利的制度，給外界的觀感，幾乎就是刻意打擊其中一方、偏袒另一方。
美麗島電子報董事長吳子嘉就在節目中直言，這種作法「根本就是欺負人」，並公開力挺徐欣瑩直接選到底。他的理由很簡單——既然是第一名，又反覆被不公平對待，為什麼不能選到底？當天下午，徐欣瑩便在臉書正式發文，宣布「一定會選到底」。
至此，新竹縣的提名爭議，不但沒有降溫，反而全面升高。
三、「一屍五命」前車之鑑，與未來隱憂
所謂「一屍五命」，並不是誇張的修辭。不久前才發生過的前車之鑑，就是最有說服力的例證。
2022年九合一大選，民進黨在桃園市長提名上並未經過初選，由蔡英文直接徵召林智堅參選。參選後不久，林智堅爆發論文抄襲爭議。面對質疑，民進黨並未道歉、承認或及早止血，而是動用整個黨的機器與政治能量反覆辯護，堅持提名正當性，試圖硬撐。
結果風波不但沒有平息，反而迅速擴大。論文門不只傷害了桃園市的選情，更影響了整個北台灣藍綠攻防的動態。選民的信任感急劇下降，不信任從桃園開始擴散，波及基隆、台北、新竹市等縣市。最後，不只桃園市輸掉選舉，新竹市、基隆市、台北市接連翻盤，民進黨整個北台灣全面潰敗。
國民黨在新竹縣所面臨的問題，其實跟2022的綠營沒有本質上差別——強推一套被廣泛質疑，不公平&不合理的「三七制」初選制度；最強最佳人選被粗暴排除，最後提名較弱、且會引發重大爭議人選。
在出現「開放參選」解套方案後，仍堅持錯誤的政策和方向，不修正。以為「三七制」是「黨的制度這樣寫」，就可以無視公平性、民意與政治後座力嗎？
結果，從制度面、操作面到實際行動面，一連串選擇，都留下可被外界質疑、批評，可被對手起底攻擊的空間，也為綠營提供了源源不絕的政治彈藥。如此發展下去，新竹縣的選戰，勢必被綠營操作成年底大選藍綠攻防焦點。國民黨在這個戰場，能得分還是大失血？可想而知。
一個原本只是地方縣市的初選問題，在錯誤的策略、制度與操作下，被一步步放大，負面議題外溢，成為藍營整體選戰破口。結果，從新竹縣起頭，一路延燒到新竹市、苗栗、基隆、宜蘭，最後演變成國民黨北台灣，全面性的選舉災難。
這正是國民黨2026大選，可能「一屍五命」潛在危機，和最大隱憂。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
