名家論壇》韋安／柯志恩難成韓國瑜第二？
[NOWnews今日新聞] 2022年高雄市長選舉落敗之後，國民黨早就把柯志恩「定於一尊」。讓她得以長期在高雄經營，一步一步跑基層，也累積了穩定的支持度，只是一直沒有受到太大關注。不過最近半年，她接連撿到槍，選情開始升溫。
一、兩年沒掉過四成
TVBS 2024年9月，對高雄市長選情民調顯示，柯志恩的支持度約在40至43%之間。一年多後的2025年12月1日，TVBS最新一份民調顯示，柯志恩對上賴瑞隆為40%比42%，小輸2個百分點；對上許智傑為42%比35%，贏7個百分點；對上邱議瑩為43%比35%，贏8個百分點；對上林岱樺為40%比30%，更贏了10個百分點。
這代表柯志恩已經在高雄，建立了一個不容忽視、四成支持度的基本盤。不像過去的國民黨候選人從兩、三成起跳，柯志恩是直接從四成起跑。
二、對手接連出事
林岱樺去年原本在多份民調中，都在綠營參選者中居於領先地位。但今年三月爆發助理費案後，雖然她仍堅持參選，最新民調顯示她的支持度已落後柯志恩10個百分點，從原本的綠營領先者變成最弱的一個。
賴瑞隆本來是綠營中最被看好、可能出線的人選。12月1日TVBS民調顯示，他的支持度為42%，對柯志恩40%的支持度出現小幅領先2個百分點。但這份民調是在12月初公布，調查時間落在12月5日爆發其兒子校園霸凌事件之前，因此尚未反映這起事件對他支持度的衝擊。
許智傑、邱議瑩雖然沒有重大爭議，但在同一份民調中，支持度都落後柯志恩7至8個百分點。綠營主要對手不是受傷，就是顯得疲弱，這讓原本看似穩定的高雄選情，開始鬆動。
三、連番撿到槍
今年八月開始，美濃大峽谷案持續發酵。高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地，遭人盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4個大型坑洞。檢方表示，該處盜挖深度達20公尺、面積超過6公頃，不法所得超過3億元。橋頭地檢署自8月27日起執行多波搜索行動，至今共羈押16名被告，並查扣怪手16台及砂石車10輛。
與此同時，月世界一帶也爆發數百公噸垃圾遭非法傾倒事件。橋頭地檢署調查發現，岡山區碧紅里長涉案，隨後遭收押禁見。民進黨高雄市黨部也火速開除其黨籍，企圖止血。
柯志恩則緊抓這些議題猛攻，接連會勘現場、召開記者會，把原本看起來零碎的地方弊案，包裝成「長期執政下的治理失靈」。TVBS民調顯示，岡山、美濃一帶，柯志恩的支持度從9月的36%躍升至12月的42%，賴瑞隆則從46%下滑至38%，柯志恩首次在該區取得領先。對她來說，這是一把實實在在撿到的槍。
四、韓國瑜模式無法複製
2018年的民進黨，陷入嚴重內部分裂，前朝與陳其邁陣營之間並未完全整合，基層存在怨氣甚至抵制，讓韓國瑜得以從裂縫中崛起，那是一場「執政者自己造成的真空」。
但2026年的情勢完全不同。高雄民進黨雖然有初選競爭，但最終仍會高度團結，任何派系都不可能再重演2018年那種「放生式選舉」。
更關鍵的是，陳其邁本人是具有未來性的政治人物，一定會全力輔選綠營候選人，延續高雄的綠色執政。《天下雜誌》2025年縣市長施政滿意度調查顯示，陳其邁拿下71.8分，六都第一。《遠見雜誌》2025年滿意度調查顯示，他的滿意度約在73%左右，同樣居六都之冠。TVBS在2025年12月1日公布的最新民調更顯示，高雄市民對陳其邁市政表現的滿意度高達65%，不滿意僅23%。以這樣的高民意支持度，為任何一位綠營參選人站台輔選，對柯志恩都是非常大的壓力。
韓國瑜的力量來自「庶民情緒動員」——他能在夜市、農會、宮廟掀起浪潮，用簡單語言凝聚情緒，從而改變整個城市的政治氣氛。柯志恩則是「白領學者型」，論述重邏輯、重政策、重內容，不走情緒動員路線，也較難製造韓國瑜式的群眾旋風。她的優勢在於中產、中間與理性選民，而不是街頭式動員。
五、勝負在中間選民
根據政治大學選舉研究中心最新民調，台灣整體各政黨支持度中，中間選民或無反應族群佔38.2%。以此推估，高雄雖然是深綠城市，中間選民比例可能會少一點，但理論上仍然應該有三成以上的開拓空間。柯志恩若要跨越民意四成天花板，唯一的途徑，就是打開中間市場。
另一方面，民眾黨確定不會在高雄提名市長，藍白自然整合的空間比其他城市更大。若白營票源能夠有效集中，確實有可能把柯志恩推向過半的民意支持，甚至形成真正的PK盤。
撿到槍，可以讓她在短時間內衝高聲勢，但對柯志恩來說，這並不會自動把她變成「韓國瑜第二」。她能否為藍營翻轉高雄，全看她能否真正撬動中間選民，並將藍白票盡可能收攏。她走不通，也不能走韓國瑜的路，只能走屬於自己的那條路——一條白領、理性、中產、政策導向的中間路線。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》吳崑玉／君之視臣如土芥 則臣視君如寇讎
名家論壇》黎榮章／大數據分析柯志恩選高雄聲勢如何？
名家論壇》鈕則勳／台中提名，盧鄭已是生命共同體
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 137
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 37
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 23
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 12
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 117
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 23
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 57
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 37
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 90
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 25
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16