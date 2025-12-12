名家論壇》韋安／柯志恩難成韓國瑜第二？

▲雖然柯志恩能在短時間內衝高聲勢，但這並不會自動把她變成「韓國瑜第二」，能否為藍營翻轉高雄，全看她可不可以真正撬動中間選民，並將藍白票盡可能收攏。（圖／柯志恩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 2022年高雄市長選舉落敗之後，國民黨早就把柯志恩「定於一尊」。讓她得以長期在高雄經營，一步一步跑基層，也累積了穩定的支持度，只是一直沒有受到太大關注。不過最近半年，她接連撿到槍，選情開始升溫。

一、兩年沒掉過四成

TVBS 2024年9月，對高雄市長選情民調顯示，柯志恩的支持度約在40至43%之間。一年多後的2025年12月1日，TVBS最新一份民調顯示，柯志恩對上賴瑞隆為40%比42%，小輸2個百分點；對上許智傑為42%比35%，贏7個百分點；對上邱議瑩為43%比35%，贏8個百分點；對上林岱樺為40%比30%，更贏了10個百分點。

這代表柯志恩已經在高雄，建立了一個不容忽視、四成支持度的基本盤。不像過去的國民黨候選人從兩、三成起跳，柯志恩是直接從四成起跑。

二、對手接連出事

林岱樺去年原本在多份民調中，都在綠營參選者中居於領先地位。但今年三月爆發助理費案後，雖然她仍堅持參選，最新民調顯示她的支持度已落後柯志恩10個百分點，從原本的綠營領先者變成最弱的一個。

賴瑞隆本來是綠營中最被看好、可能出線的人選。12月1日TVBS民調顯示，他的支持度為42%，對柯志恩40%的支持度出現小幅領先2個百分點。但這份民調是在12月初公布，調查時間落在12月5日爆發其兒子校園霸凌事件之前，因此尚未反映這起事件對他支持度的衝擊。

許智傑、邱議瑩雖然沒有重大爭議，但在同一份民調中，支持度都落後柯志恩7至8個百分點。綠營主要對手不是受傷，就是顯得疲弱，這讓原本看似穩定的高雄選情，開始鬆動。

三、連番撿到槍

今年八月開始，美濃大峽谷案持續發酵。高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地，遭人盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4個大型坑洞。檢方表示，該處盜挖深度達20公尺、面積超過6公頃，不法所得超過3億元。橋頭地檢署自8月27日起執行多波搜索行動，至今共羈押16名被告，並查扣怪手16台及砂石車10輛。

與此同時，月世界一帶也爆發數百公噸垃圾遭非法傾倒事件。橋頭地檢署調查發現，岡山區碧紅里長涉案，隨後遭收押禁見。民進黨高雄市黨部也火速開除其黨籍，企圖止血。

柯志恩則緊抓這些議題猛攻，接連會勘現場、召開記者會，把原本看起來零碎的地方弊案，包裝成「長期執政下的治理失靈」。TVBS民調顯示，岡山、美濃一帶，柯志恩的支持度從9月的36%躍升至12月的42%，賴瑞隆則從46%下滑至38%，柯志恩首次在該區取得領先。對她來說，這是一把實實在在撿到的槍。

四、韓國瑜模式無法複製

2018年的民進黨，陷入嚴重內部分裂，前朝與陳其邁陣營之間並未完全整合，基層存在怨氣甚至抵制，讓韓國瑜得以從裂縫中崛起，那是一場「執政者自己造成的真空」。

但2026年的情勢完全不同。高雄民進黨雖然有初選競爭，但最終仍會高度團結，任何派系都不可能再重演2018年那種「放生式選舉」。

更關鍵的是，陳其邁本人是具有未來性的政治人物，一定會全力輔選綠營候選人，延續高雄的綠色執政。《天下雜誌》2025年縣市長施政滿意度調查顯示，陳其邁拿下71.8分，六都第一。《遠見雜誌》2025年滿意度調查顯示，他的滿意度約在73%左右，同樣居六都之冠。TVBS在2025年12月1日公布的最新民調更顯示，高雄市民對陳其邁市政表現的滿意度高達65%，不滿意僅23%。以這樣的高民意支持度，為任何一位綠營參選人站台輔選，對柯志恩都是非常大的壓力。

韓國瑜的力量來自「庶民情緒動員」——他能在夜市、農會、宮廟掀起浪潮，用簡單語言凝聚情緒，從而改變整個城市的政治氣氛。柯志恩則是「白領學者型」，論述重邏輯、重政策、重內容，不走情緒動員路線，也較難製造韓國瑜式的群眾旋風。她的優勢在於中產、中間與理性選民，而不是街頭式動員。

五、勝負在中間選民

根據政治大學選舉研究中心最新民調，台灣整體各政黨支持度中，中間選民或無反應族群佔38.2%。以此推估，高雄雖然是深綠城市，中間選民比例可能會少一點，但理論上仍然應該有三成以上的開拓空間。柯志恩若要跨越民意四成天花板，唯一的途徑，就是打開中間市場。

另一方面，民眾黨確定不會在高雄提名市長，藍白自然整合的空間比其他城市更大。若白營票源能夠有效集中，確實有可能把柯志恩推向過半的民意支持，甚至形成真正的PK盤。

撿到槍，可以讓她在短時間內衝高聲勢，但對柯志恩來說，這並不會自動把她變成「韓國瑜第二」。她能否為藍營翻轉高雄，全看她能否真正撬動中間選民，並將藍白票盡可能收攏。她走不通，也不能走韓國瑜的路，只能走屬於自己的那條路——一條白領、理性、中產、政策導向的中間路線。

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

