名家論壇》韋安／藍白到底能不能合？

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談。資料照。（記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白合作的話題，最近又開始熱起來。國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌見面後，外界普遍認為藍白合作似乎有了雛形。但仔細觀察最近發生的三件事，就會發現：藍白還沒真正開始談，火藥味卻已經比誰都想得來得早。這三件事，每一件都像是一條隨時會引爆的火藥線。

一、第一條火藥線：戰狼來了

前幾天，陳智菡在臉書上寫了一段事情。

她說，自己上節目談藍白合作，講的是民眾黨有誠意合作、不希望民進黨漁翁得利，整合方式是民眾黨提出的，所以要做好準備。如果輸了，願賭服輸。

廣告 廣告

結果節目播出後，有新聞引用「不具名知情人士」說黃國昌不會退選、選到底。她出來澄清這完全子虛烏有。

同一天，國民黨桃園市議員凌濤接受訪問，直接說：「不應該由戰狼派影響藍白合的合作氣氛。」

陳智菡在臉書上回應：我和凌濤都是站在希望兩黨合作的善意出發，都在檢討歷史，都想往前看。但外界就是容易把話放大、見縫插針、亂帶風向。

這件事證明了一個問題：藍白雙方很容易造成誤解。

這是藍白整合最難跨越的第一條火藥線。

二、第二條火藥線：蔡壁如向國民黨攤牌

接著，蔡壁如在節目上直接向國民黨攤牌，講出更有火藥味的話。

蔡壁如說：「國民黨該讓就讓，不讓就不要談。」

她說得很直接：「如果你國民黨要這樣欺壓民眾黨，那民眾黨為什麼要跟你合作？我們就變成小藍了。」

她強調，大黨該讓就讓，這是釋出友好的條件。不然2026談不下去了，那麼多條件，意思就是民眾黨也沒什麼機會，「那請問一下，我為什麼要跟你們合作？」

她說，這本來就是大壓小，本來民眾黨就有自己的劣勢、國民黨本來就有優勢，「大哥沒有釋出善意，那大家都不要談了，自己的態度是這樣。」

蔡壁如這番話，直接把問題講白了：民眾黨不接受被安排，要被尊重。

這是藍白第二條火藥線——信任緊張感急速升高。

三、第三條火藥線：柯文哲選到底怎麼辦？

就在藍白還在試探彼此底線的時候，柯文哲已經開始動了。

他預告將啟動「土城十講」系列，用公開談話、思想內容、政策主軸重新站回舞台中央。黃國昌解釋，這是柯文哲在看守所期間讀了大量書籍後的智慧分享，也是對賴清德「團結十講」講不下去的諷刺。

但更關鍵的是：柯文哲這樣做，等於變成藍綠白當中第一個開始跑總統選舉行程的人。

問題來了。

萬一明年二月份官司判下來，刑期不到10年，柯文哲有資格參選。那到了2028年，如果他的民調比藍營的參選人低，但他還是堅持要選到底，怎麼辦？

這不是假設，而是真實可能發生的情況。

柯文哲的動作很清楚：不缺席、不沉默、不讓白營存在感下降、不讓合作被理解成「接受藍營安排」。

而綠營也趁機拋出「兩個太陽」的話題，讓藍白之間本來就敏感的權力排序更加複雜。

第三條火藥線，就是這個：當柯開始跑總統行程，藍白合作的變數就不只是民調，還有柯文哲選到底的可能性。

四｜三條火藥線揭露的真相：藍白合作充滿不確定性與變數

這三條火藥線說明了一件事：藍白合作充滿著不確定性跟變數，信任感極低。

凌濤有沒有誤解陳智菡？還是故意誇大其詞、刻意挑起對立？

蔡壁如的強硬表態，是捍衛民眾黨的尊嚴，還是又變成一個新的戰狼？

柯文哲會不會真的選到底？如果他民調低但堅持不退，藍白還談什麼合作？

這三個問題，每一個都直接影響著後面藍白合作的過程。

而這三條火藥線背後，共同揭露了一個殘酷的現實：藍白雙方根本不信任彼此。

當凌濤的話可以被解讀成善意也可以被解讀成惡意，當蔡壁如的攤牌可以被理解成原則也可以被理解成不合作，當柯文哲的布局可以被看成重返政壇也可以被看成準備選到底——這種所有動作都能有兩種解讀的氛圍，就是信任感極低的證明。

藍白還沒真正坐下來談，火藥味已經這麼重。接下來的路，恐怕不會比2024年更順利。





●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com



更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》黎榮章／測速照相議題 網路風向怎麼吹？

名家論壇》陳佩修／「日本–台灣–東協」新戰略鏈結與中國滲透

名家論壇》賈程年／選新北，黃國昌OUT