名家論壇》韋安／鄭麗文迎戰2026的三道陰影

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 鄭麗文當選國民黨主席後，的確重新點燃了深藍陣營的熱情。黨員恢復黨籍、志工回流、捐款活絡，這些都是真實發生的事。

然而，激情與振奮是一回事,能不能轉化為2026地方選舉，與2028總統大局的勝選實力，又是另一回事。問題的核心不在「她說了什麼」，而在於「她在台灣的結構性政治環境裡，會被怎麼解讀」。鄭麗文面臨的是三道無法回避的陰影。

第一道陰影：統獨意識一旦升溫，誰得利？

台灣的身份認同結構，長期趨勢非常明確。只認同自己是「台灣人」的比例約七成，認同「既是台灣人也是中國人」的約三成，「只認同中國」的長期維持極低。這代表什麼？只要統獨議題被重新推上檯面，不論誰先喊、誰挑起、誰只是「回應」，社會心理會自然向「台灣人認同」集中。統獨一熱，台灣人就會更靠向民進黨。

廣告 廣告

而鄭麗文若一再強調「中華民族情感」、強調「兩岸一家親」，即使她自認講的是「和平」，會外溢到統獨議題。在台灣社會語境裡，會被自動翻譯成：你在講統一。一旦如此，台灣總統賴清德不需要多做什麼。他只需要靜靜站在「台灣」那一邊，民調自然就會回升。這就是第一道陰影：統獨對決的地基，不是在同一塊土地上競爭，而是在不同數量級的認同上較量。

第二道陰影：語言風格與中間選民的距離

鄭麗文以「直接、火力強、立場鮮明」著稱，這種風格能立即召回深藍、激起情感動員、讓支持者覺得「終於有人敢講了」。這些都是政治資產。但政治不只靠掌聲，還要靠票。台灣選舉的勝負關鍵不在深藍，也不在深綠，而在中間選民與45歲以下的城市選民。

他們的政治情感通常不喜歡被逼站邊、不喜歡高分貝政治語言、不願被貼上統、獨、藍、綠的標籤。因此若鄭麗文的語言長期鎖在深藍情感回路中，會出現深藍更嗨，但中間不跟，年輕更遠的局面。激情是推進器，但過量，就是回力鏢。

廣告 廣告

第三道陰影：黨內路線共識尚未形成

黨主席不是政論主持人，也不是戰鬥型立委。黨主席的工作，是整合，而不是再切割。目前國民黨內的真實情況是，直轄市長多屬務實、中間、低衝突型路線，立法院黨團則以議題攻防與制衡民進黨為主，地方派系與中南部議員則關注選票結構與地方可操作性。這三者之間，本來就需要高度協調與妥協。

若黨主席上任後，路線先於整合，那麼縣市長、議員、派系幹部就會開始「觀望」。政治最怕的不是反對，而是：不跟、不動、不配合。而這件事，三個月就看得出來。能不能讓「深藍激情」與「地方生存」之間找到交集，將是鄭麗文領導的成敗轉折點。

激情是火，政治是水

鄭麗文帶來的，不是小變化，而是大位移。她讓國民黨不再模糊，而是選擇了更清楚、也更有風險的道路。但政治終究不是誰講得最大聲，而是：誰能不嚇跑人、誰能維持聯盟、誰能在激情之外留住現實選票。

鄭麗文的挑戰，不在她能不能「說服深藍」，深藍已經在她身後。她真正要回答的是：如何在不喚醒統獨對決的情況下談和平？如何在堅定立場與中間選民之間找到語言？如何整合一個本來就不屬於同一意識形態的國民黨？這三道陰影，不會自然消失。但如果她能跨過去，她的政治高度就不只是國民黨內的主席，而是改變台灣政黨版圖的主角。

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》黃創夏／別輕看鄭麗文，她比洪秀柱狠

名家論壇》賈程年／鄭麗文的「獅群」演說，真能做到嗎

名家論壇》吳崑玉／從非洲豬瘟到台中官瘟 任性官僚掐死韌性社會