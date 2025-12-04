名家論壇》韋安／陳水扁做節目，有何不可？

▲最近傳出前總統陳水扁，可能重新出現在螢光幕前、主持節目的消息。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語臉書）

[NOWnews今日新聞] 最近傳出，前總統陳水扁可能重新出現在螢光幕前，主持節目。消息一出，反對聲浪馬上湧上來，很多人第一時間想到的，是他的官司、他的爭議。但大家仔細回頭，把蔣經國之後幾任總統攤開來比較，反而愈看愈覺得——如果只談「做事能力」，他在某些面向確實是一個指標性人物。

先把法律問題放一邊，那是司法的領域，各自有想法、立場。但有許多「看得到、摸得著」的事，很難假裝沒發生過。2000到2008年，陳水扁的總統8年，他到底給台灣留下什麼？

他任內，高鐵真正完工上線，世界上第一條「法國系統＋日本系統」混合的高鐵，在台灣跑起來。那不是簡單的工程拚裝，而是從財務斷鏈、技術整合，到地震帶安全、準點率，通通要硬著頭皮解決。今天大家南北一日生活圈習以為常，很少人會想到：那一段時間，是有人在扛風險、蓋高鐵，不是在錄政論節目。

他也處理了高鐵經過南科的減震難題。當年台積電等半導體廠，對南科是猶豫的——如果震動控制不好，良率出問題，整片晶圓報廢就是幾十億在燒。扁政府硬是成立減振專案，一路把工程做到讓台積電願意在南科蓋高階廠，後來南科變成護國神山的核心基地之一，這條線往回推，都會推回那幾個關鍵決策與承諾。

他還派張忠謀代表台灣，去河內出席 APEC，讓「台灣模式」和半導體實力，站上國際舞台。那不是一句口號的「外交突破」，而是用產業、用科技，把台灣推到全世界的供應鏈中心去。

陳水扁任內的《兩兆雙星計畫》，是台灣第一次把半導體提升為「兆元級國家戰略產業」。政府投入研發資源、人才補助與園區布局，形成「北設計、南製造」的核心結構：南科承接台積電高階製程，內湖、南港則聚集聯發科、聯詠、原相等 IC 設計公司，使台灣不只會做晶圓，更能設計晶片。

兩兆雙星最大的效果，就是讓台灣成為全球 IC 設計強國。當年政府明確支持通訊晶片、顯示驅動 IC、感測 IC 的研發，讓聯發科等公司快速崛起，直接奠定今日晶圓代工＋IC 設計的雙引擎模式。

根據 IC Insights、TrendForce 最新統計，全球 IC 設計市占率由美國約 70% 居第一，台灣以 18～22% 居第二，中國約 10% 居第三。也就是說，全球每五顆由設計公司打造的晶片，就有一顆來自台灣。兩兆雙星讓台灣科技業的戰略地位更完整、更不可取代。

治水也是一樣。圓山子分洪道、基隆河整治完成後，汐止、內湖、南港每逢大雨就泡水的惡夢，才真正開始減少。住在北台灣的人最清楚，以前一下雨就提心吊膽，如今淹水變成偶發新聞，不再是每年一次的集體災難。這些都是工程、預算、決心堆出來的，不是文宣堆出來的。

你可以不喜歡陳水扁，你可以對他的司法案子有很強烈的意見；但如果把這些具體建設、改革、拆彈式的工程通通刪掉，只留下情緒與標籤，那不是在面對歷史，而是在篩選記憶。

面對殘酷的現實：對照今天的台灣，最大的問題叫「停滯空轉」。

政黨忙著彼此鬥，藍綠每天在螢幕上吵，真正願意坐下來談基礎建設、產業升級、長照、教育、科技戰略的時間，反而越來越少。大家都在談政治，卻越來越少人真的在「做事」。

在這樣的氛圍裡，如果有一位曾經「真實做過一大堆事」的前總統，出來做節目、談政策、講他當年怎麼被罵、怎麼扛住壓力把事情做完——他不一定是聖人，但至少是一個很清楚的參照物、對照組。

不論你愛不愛他，他都已經是台灣政治史上的一個「標尺」：

• 一個曾經推動過大型建設、也跌倒過的總統。

• 一個讓人可以把「會做事」這件事，拿出來跟現在所有政治人物對比的對象。

讓這樣的人出來講話、做節目，讓社會重新把焦點拉回「誰真的做了什麼」，而不是只在「誰罵得比較大聲」。如果我們連這樣的對照都不允許，那台灣政治就只剩下仇恨記憶，而沒有建設記憶。

所以，道理很簡單：

陳水扁做節目，有何不可？

與其堵住他，不如讓他成為一面鏡子。

照出我們這二十年政治的空轉，也提醒藍綠兩黨：是時候，趕快把台灣拉回「做事的政治」。

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

