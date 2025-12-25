名家論壇》黃創夏／從危機社會到危機城市

▲民眾持續在台北車站M7出入口送上鮮花卡片，悼念挺身而出攔阻兇嫌張文卻遇害的余家昶，向他致敬。（圖／記者呂烱昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2000年4月，國際救難總署曾經造訪台灣，在一場行政院的會議上，這些國際專家表達了對台灣社會靈活應變與守望相助的精神，高度讚揚，無比佩服。

國際救難總署特別指出，在全球應變災情的處置當中，日本事前的計畫最周密、美國的事後復原最夠力，但是日本官僚體系的反應按部就班，往往啟動時瞻前顧後，第一時間的處置總時慢了幾拍。

1985年的阪神大地震正是如此，要不是山口組在災區承擔起應變責任，等到72小時才進入災區的日本自衛隊，恐怕要面對的是更嚴重的局面；後來的「311海嘯」也是如此，要等到4、5天之後，救災才按部就班。

美國應變的前期總是一團混亂，但美國的國力太強大了，事後的復原能力移海倒海，無所不能。就難總署提了很多次美國面對龍捲風橫掃為例。這樣的能量到現在還是如此，以21世紀的事件為例，不管是面對卡崔娜風災、911恐攻，現在那些災後廢墟早就不復存，而是更欣欣向榮。

當他們看到台灣在面對「921大地震」時，能夠不需要指揮的民間各自發揮、互相配合的民間動員能量，嘆為觀止。

這麼多年下來，很多社會學專家特別指出這是台灣從「移民墾殖」社會發展出的獨特「危機社會」意識和社會性格，因為滿清拿下台灣之後，也只把台灣視為化外之地，那些來台的先祖知道只能自救和相互扶持，成為了台灣高度「危機社會」的共識，有難必須同當，永遠都要有所準備，挺身而出和靈活應變。

可是，在台灣這些年的過度政治動員之下，第一線的主管政府和相關部門，再放煙火式的媚俗施政，以及噴口水的民粹政治之下，這樣的優良基因也已經質變了。

且看花蓮光復鄉地方政府的混亂、還有台灣的非洲豬瘟的地方第一線之狀況外，就看到台灣的應變能力，在主管行政層面的崩毀！

這一次的「張文無差別攻擊事件」，就是台灣連首善之都都成了「危機城市」的嚴重警訊！

張文的市中心鬧區無差別攻擊至今已經五天了，還是有著太多的謎團未解，特別是張文的那一台電競筆記型電腦，採用了最新的48位數，難以破解的密碼，讓他的動機、是否還有後續計畫、是否還有背後靈？都仍在迷霧當中。

然而，更讓人費解和揣揣不安的是在首善之區的台北市，台北捷運公司的因應和處置方式，更讓人費解：這樣的應變程度，怎麼可能保護乘客和市民的安全！

太不可思議了，透過游淑慧的質詢，我們竟然才發現在案發的下午四點到六點，竟然是捷運警察巡查的空窗期；而且明明中正一分局近在咫尺，竟然會說無線電是歐規，所以無法聯絡美規的警力支援？

更扯的是，北捷董事長還說七台監視器沒有壞，只是硬碟壞了，說廢話到如此境界，讓人瞠目結舌；而行控中心也沒辦法進行畫面連續監控，讓人懷疑台灣號稱資訊大國只是笑話！

這四個目前北捷的說法，只讓人發現：原來這麼多年以來，北捷從來沒有把捷運的安全是為第一順位！

例如，捷運警察局人力不足當然需要改正，但絕不是今天才突然發生的困局，資源就更應該用在刀口上，北車M8出口就是南陽街，下午五點正是中學生放學而且很多人要去南陽街經練功夫的時段，這樣的關鍵時刻是常識，怎麼會市警力空窗？稍有常識也知道該讓人力不足的北捷警力在下午兩點到四點稍微休息，重點就在放在下班放學的關鍵時段！

至於設備問題更扯了，北捷從馬特拉接手已經三十多年了，每年都賺到缽滿盆滿，有心改善也只是一點點小預算而已，怎麼會到現在才說有軟硬體的很好就可以解決的問題？

更何況，「都市游擊戰」的可怕，從切‧格瓦拉到前共產黨黨員卡洛斯倡議至今，已經八十多年了，加上鄰近的日本多次發生鬧區無差別殺人的警示，還有波士頓馬拉松爆炸案到前一陣子歐美公共運輸和都市鬧區的孤狼恐攻‧‧‧北捷的管理決策層和市府的監督部門，都沒有任何的感覺？

而且台北捷運還發生過鄭捷事件，怎麼還如此掉以輕心？

這樣子說台北市政府，或許有人會說未盡公平，事實上，今年的7月17日不就正在台北火車站，這次事件的是發點進行過「城鎮韌性」演習嗎？難道當天只是作作秀？

而在柯文哲市府時代，2017年8月10日，更有大規模的半預警是聯合防災演習，地點就在台北車站特定區，高鐵、台鐵家捷運、站前地下街、中山地下街‧‧‧進行「無腳本」各項公共風險的演練，還有專家小組評估，搞得和軍中的「師對抗」有聲有色，難道也是玩假的？都沒有發現這次張文事件的所謂四個缺失？

這裡要特別提醒：請不要因為這些缺失去責難第一線的執行人員，因為這樣長期的擺爛，問題就在管理層和相關部門。

更令人難過的是，又讓人想到在柯文哲任內，有一位北捷董事長就叫做「李文宗」，不禁感嘆，當北捷都淪落至此，從柯文哲到蔣萬安，白藍相承，繼續擺爛！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

