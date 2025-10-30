名家論壇》黃創夏／「盧昌配」癡人說夢

▲黃國昌涉及的「狗仔風暴」越演越大，加上台中市政府未能掌握非洲豬瘟疫況，不僅讓人懷疑，連金流都說不清楚、豬都管不好的2人，談何促進藍白配。（圖／翻攝自盧秀燕、黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 雖然說「有夢最美，希望相隨」，但是自身的德行和能力如果根本上不了檯面，很多夢想往往還不必等到最後，很快地就會被視為是癡人說夢，徹底破滅，例如：所謂藍白合搶攻2028的「盧昌配」！

雖然因為非洲豬瘟疫情轉移了話題，但是黃國昌涉及的「狗仔風暴」還是越演越大，特別是箇中金流的脈絡越來越多線索，黃國昌的政治形象已經崩毀，別說得不到社會的認可，泛藍軍都開始對他避之唯恐不及，甚至連民眾黨的支持群在最近的如《震傳媒》的民調當中，都有極高比例對黃國昌可能涉及的醜聞，期期不可！

畢竟以政治跟監當成政治手段是民主之大忌，更何況從目前所有針對黃國昌狗仔風暴所牽扯出來的可能所謂金主，和狗仔風暴相關聯的一些案件當中，更已經被許多人質疑是利用資訊在處理一些利益衝突的爭議案件，這樣子的狀況發展下去，誰還敢相信黃國昌如果取得更大權力，不會把台灣搞成和威權戒嚴或是共產專制國家般的干涉人民自由與假借權力謀取既得利益集團的更大利益？

而且，等到2026年2月1日以後，柯文哲落實「兩年條款」，黃國昌就是一個「陽春主席」，沒有了立法委員的保護傘，恐怕北檢這一關將會更加嚴峻。

更不要忽視柯文哲的手段，黃國昌最近已經被搞到如此臭不可聞，柯文哲會不會趁勢拿回民眾黨？還在未定之天！

而黃國昌原本可能的「浮木」盧秀燕，也垮了。

盧秀燕最近的能力和本質現形，才真的是叫人瞠目結舌！

非洲豬瘟疫情爆發之前，盧秀燕和台中市政府沒有搞清楚情況，現在疫情爆發超過一個星期以上了，盧秀燕和台中市政府還是表現的是搞不清楚情況，何時爆發、哪幾個獸醫曾去處理、他們有盡職處理嗎、廚餘蒸煮是否符合規定、到底死了幾頭豬？盧秀燕和台中市政府的說法一變再變‧‧‧

讓人懷疑和擔心：連豬的管理都搞不定，這樣的領袖和團隊如果有一天掌理國家大政，將會帶來多大的不確定風險！

連豬都管不好！還肖想選總統？

盧秀燕和她的台中市政府團隊把這麼一件只要一個晚上相關部門主管人員集合起來徹查就可以弄清楚狀況的事情，卻能夠越搞越複雜、越來越狀況迷離，這樣的能力不但不能叫做「危機處理」，這樣蠢笨的能力，套句俗話說：真的是比豬還要笨！

這種笨恐怕還不是個案，上一次台中百貨公司發生氣爆案，台中市政府有一個說法「施工並未通報」，雖然卸除了直接責任，但也不禁讓人搖頭：台中市政府執行公權力的威信何在？怎麼有包商可以這麼漫不經心地就不通報而施工‧‧‧

同樣地狀況也在這次的廚餘蒸煮，在五月時，引發事故的豬場還依規定上傳蒸煮畫面達24次，後面就通報次數銳減，結果台中市政府官員還說是老人家不會上網。

這種說法真是天下奇聞：在短短四、五個月之內，如果真是年齡因素，請問一個人可以老化到多快？短短時間就從一個月可以上網24次的58歲資通能力變成不會網路的85歲？

台中市政府的反應更讓人驚訝，難道沒有能力察覺異常嗎？既然有異常，以台中市政府這麼龐大的行政體系和量能，發現怪異就該主動查察，竟然可以放任不管？只會讓納稅人痛罵：養這些官員何用！

這樣的欠缺危機查察能力恐怕也不能完全怪台中市政府的官員，他們的領導者盧秀燕也是同樣展現搞不清楚情況的特質，更沒有分辨輕重緩急的能力，什麼時候了，還在「購物節」，只會讓人痛罵：台中市長不是只要幹好「康樂股長」的職務就好！

這樣只有康樂股長素質的人物，如果當總統，請問2300萬人豈不是要天天提心吊膽！

盧秀燕，認清現實吧，好好幹好最後一年的台中市長任期，不要再幻想繼續登頂‧‧‧

更何況，盧秀燕也需要認清：盧秀燕當今的處境也應了民間的俗話：豬八戒照鏡子，裡外不是人！

除了各界對於台中市處理豬瘟的眾多質疑之外，國民黨內對於盧秀燕不敢承擔，結果搞出了個鄭麗文黨主席，也是頗有微詞，甚至大失所望而轉身離去！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

