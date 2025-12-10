名家論壇》黃創夏／習近平催生了印太小北約

▲在習近平和解放軍的「催生」之下，一個防範中國侵略的「印太小北約」正在誕生。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 這一段日子，日本人應該特別對台灣過去的處境感同身受，原來旁邊有一個躁鬱自大的惡鄰居，真的很煩。

嘴砲打不停也就算了，也開始惡搞「灰色作戰」，遼寧號航母故意繞過宮古海峽北上，艦載殲15戰機在兩天內起降近百次，然後用火控雷達間歇性照射日本的J15，還找了北極熊來助陣，轟六和俄羅斯的圖95共同繞飛日本南部海面。

這些像蒼蠅一樣的手法，台灣人在這四、五年間很熟悉，現在日本人也知道台灣人面對惡鄰的無可奈何。但是惹上日本，習近平和中國解放軍可真的要好好想清楚：你們的實力夠嗎？

坦白說，轟六和圖95體積龐大，速度很慢而且沒有匿蹤，別說要用愛國者三號飛彈了，真要是侵犯到日本領空，韓戰與越戰時代的40防空炮就足以擊落。

至於殲15挑釁日本的F15J更是不智，F15J是空中火藥庫，殲15因為遼寧號還是傳統古老的滑越式起降甲板，油料不能滿裝、飛彈只能帶個兩枚左右，真挑釁日本F15J，日本戰機只要多繞幾圈，不必開火，殲15就要沒油而墜落了。

但是中國還是樂此不疲要當惡鄰居，日本人終於知道一定要有所反制，接連從與那國島開始，一路布署飛彈，把日本和台灣之間的第一島鏈海域變成了「飛彈群島」以防範解放軍蠢動。

不只是日本，連遠在第二島鏈邊緣的紐西蘭也派了該國最大的海軍戰艦通過台海宣示台灣海峽的自由航行權，紐西蘭國防部公布的照片當中，刻意展示台灣的成功及護航伴隨紐西蘭海軍，也是宣示反制中國霸凌，台灣和紐西蘭的軍事合作也是無間。

在習近平和解放軍的「催生」之下，一個防範中國侵略的「印太小北約」正在誕生，而和歐洲的北約一樣，最關鍵的角色仍然是美國的積極參與。

川普總統公布了美國最權威的國家安全總綱《2025國家安全戰略》（簡稱2025NSS），被視為是美國將徹底摒棄冷戰結束以來的「世界警察」的使命感，強調只有「美國優先」為唯一指導原則，一切都以美國核心利益為依歸。

奉勸在台灣的那些親中紅統附和者、失敗主義投降者等等人不要因此有所誤解了，以為又可以炒作「疑美論」或「疑川論」，必將大錯特錯，因為在NSS的33頁文本當中，破例將台灣提了8次，而且完全以「台灣就是台灣」的全新認知為主軸，不提「一個中國政策」或是《台灣關係法》或是《六項保證》，完整說明了美國的核心利益只有「重建工業基礎」和「絕對軍事優勢」，目標就是實現「實力和平」維護台海和平。

印太司令帕帕羅更直截了當的說NSS的核心就是「印太就是第一優先戰區，台海和平就是焦點」！

在這樣的最高指導原則之下，NSS表明美國「將建立一支有能力在第一島鏈內有能力阻止侵略行動的軍力」，美國「必須致力防止台海爆發衝突，透過維持明顯的軍事優勢達到威阻效果」，而且美國深知不應該單獨負擔，美國的盟友「也必須實際行動投入更多資源和經費參與集體防衛。」

「集體防衛」就是說美國明確地告訴日本「台灣有事就是日本有事」，美國高度認可高市早苗的「台海有事就是日本的存立危急事態」，也同樣是在告知南韓、菲律賓、越南、東南亞各國和澳洲與紐西蘭，台灣有事的話，你們也會有事，因為台灣的重要性不只是半導體產業，而是要是被中國奪走台灣的控制權，就是控制了第一島鏈的樞紐，解放軍將會從台灣直接突穿第一島鏈威脅第二島鏈，並且將印太地區切割成東北亞和東南亞兩個美軍無法同時兼顧的兩個獨立戰場，而被中國各個擊破。

正因為如此，NSS還要求國務院的外交重點必須放在「爭取第一島鏈上盟友與夥伴同意，讓美軍更大量使用他們的港口和軍事設施」，並鼓勵這些國家加強自身的國防投資，尤其是能夠嚇阻對方（中國）侵略的能力建設，這不僅能串連起第一島鏈各國的海上安全，「也能提升美國及盟友共同阻止中國對台灣發動攻擊的能力，避免中國建立對美國極為不利，甚至讓台灣難以防守的軍事態勢。」

這些文謅謅的報告文字，其實重點就是美國明確承認解放軍「區域拒止∕反介入」建軍目標頗有成效，但美軍的對策已經不是當台海有事時，萬里迢迢的從美國派兵穿越太平洋馳援，美軍將會直接以絕對優勢軍力直接進駐到第一島鏈，並以「集體防衛」為核心，打造堅實的「印太小北約」。

這種部署完成之後，當台海有事，美軍當然不必「趕來」，因為他們早就在這裡了。

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

