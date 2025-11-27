名家論壇》黃創夏／習近平加速了美日台同盟

▲中國國家主席習近平跑去「告洋狀」，希望川普大哥出面管教管教高市早苗，想不到川普立即發文說沒有談到台灣。（圖／擷取自央視直播）

[NOWnews今日新聞] 真的不愧是「總加速師」的榮銜，短短兩三天，台灣、日本和美國就默契十足地展現出新格局的「集體防衛」的新格局，「第一島鏈」已經是舊時的名詞，印太小北約正在隱隱成形當中。

一切都是那一通川普和習近平的通話所觸發的，雖然中國方面仍在堅稱是川普主動的，但川普根本不想交纏在這些雞毛蒜皮當中，他馬上打電話給高市早苗，除了細膩地讓日本之到川普挺高市之外，還貼心地告訴高市早苗隨時可以打電話。

廣告 廣告

有了川普的力挺，高市早苗內閣正式的內閣會議發出正式的公文書，堅定表明日本可以行使集體自衛權的既有立場不會改變也沒有必要重新檢討，這是鐵板釘釘將高市早苗的發言變成日本的既定新國策了。

在此同時，台灣的賴清德投書《華盛頓郵報》展現台灣自我防衛決心和落實的具體行動，宣布將要投入1.25兆元打造台灣之盾，增加台灣的自我防衛韌性，AIT的谷立言立即發臉書表達美國的歡迎之意，台美的默契也變得是「密不可分」。

原因很簡單，正如川普所宣稱的「台灣就是台灣」，習近平那種自我麻醉的「二戰時期秩序」想要剽竊《開羅宣言》和《波次坦宣言》那些中國共產黨根本只在扯國民政府後腿、中華人民共和國根本還沒有誕生的「假抗日」敘事，對川普而言根本沒有意義！

而美日台之這麼有底氣，正是看透了中國共產黨晚了八十年的「抗日」根本只是一場束手無策的吶喊。

這些年中國總叫囂台灣喜歡告洋狀「倚美謀獨」，真正面對壓力束手無策的，卻是中國！

深夜跑去「告洋狀」，希望川普大哥出面管教管教高市早苗這個小妹妹的人卻是習近平，《新華網》馬上依照慣例宣稱和川普痛陳了台灣問題，而且川普「理解」。

想不到川普不但立即發文說沒有談到台灣，還立即主動打電話給高市早苗，並說隨時歡迎高市打電話給川普，親疏遠近，一目了然！

這樣的發展透露了面對日本高市內閣界定台灣有事將是日本「存亡危機事態」的戰略清晰，共產黨目前已經晚了八十年才要認真起來的「抗日」黔驢技窮了。

近些年中國不是沒有「抗日」過，十幾年前胡錦濤任內末期，為了釣魚台紛爭，中國也發動民族主義小規模之「抗日」，海警船包圍騷擾釣魚台海域、中國境內發動遍地烽火的上街頭與抵制日貨。

胡錦濤敢，習近平不敢！

胡錦濤任內中國經濟和綜合國力正在上升期，胡錦濤延續鄧小平的「韜光養晦，永不爭霸」的基本國策，且讓中國人的日子一天過得比一天好，如今習近平和解放軍到處張牙舞爪，讓全世界都直接感受到《中國威脅論》且中國更不敢讓群眾上街頭，以中國內部經濟之脆弱和下滑，一不小心，中國群眾就是槍口對內，說不定就會演變成「第三次天安門運動」，共產黨政權也會到了「存亡危機事態」！

至於解放軍的軍事恫嚇更是令人發噱：解放軍四大軍區又是拍片、拍MV，但都是以比桿子代替槍桿子，號稱要實彈軍演，結果躲日本遠遠的在黃海難渤海灣內，最可笑的是在「劉公島」軍演，那是把中國對日本的國恥屈辱之重溫舊夢。

劉公島是過去大清帝國時「北洋艦隊」之起點，當時北洋艦隊也是號稱舉世無雙，軍威壯盛，但想不到就是在劉公島，被日本海軍徹底擊潰，「劉公島海戰」之後，日本陸軍長驅直入又在旅順和大連之役大獲全勝，這個過程就是中國最恥辱的「甲午戰爭」。

在「國恥之地」針對當年的戰勝國耀武揚威也不是不行，起碼要展現出「我武惟揚」的氣勢，實彈操演連小粉紅都譏笑是「打魚」，東部戰區釋放出的影片是「防空與電子作戰」的操演，完全是防守式的演練，似乎是怕被日本打進去！

這才是中國共產黨和解放軍最大的夢靨，日本雖然號稱是「非戰憲法」，沒有軍隊只有自衛隊，光是日本海上自衛隊在全世界海軍軍力排名上，不是第三名就是第四名，真要惹到日本反擊，共產黨遲了八十年的抗日，也絕對不會有美國的全力援助之歷史重演！

更可能的發展是：在美軍仍在橫跨太平洋援助台海的遙遠航程時，日本海上自衛隊已經逼近渤海灣，直接威脅北京和天津了。

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》黎榮章／大數據分析 財劃法爭議藍綠誰佔上風？

名家論壇》吳崑玉／民眾黨終究只是玻璃窗上的蒼蠅

名家論壇》單厚之／侯友宜真能再戰2028？