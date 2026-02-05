名家論壇》黃創夏／老大哥正在注視藍白
[NOWnews今日新聞] Big Brother is watching you！
藍白立委當心了，老大哥真的就在注視著你們。
史無前例，美國參議院軍事委員會主席韋克爾不只是在設平台公開點名藍白阻擋國防特別預算，令他失望，而在參議院正式的聽證會再度重申同樣的觀點，而且更加清晰地闡述原因就在於：中國對印太以及世界的威脅急遽升高。
從韋克爾的論述當中，藍白阻擋國防特別預算的行為，已經不只是蘇利文所說「向中國卑躬屈膝的玩火」，已經被美國定調是「台海和平的敵人」而且是「中國威脅的幫兇」，美國國會已經清楚認知不是谷立言辦事不力，也不是賴清德沒有說清楚，就是藍白惡意阻擋。
這樣的論調在美國國務卿盧比歐上周在國會聽證時強調第一島鏈的責任與義務相同，也符合美國的最新國家安全戰略報告以及國防戰略報告的基調：台灣的自我防衛能力在第一島鏈至關緊要，也該有相對應的義務。
阻擋者，美國行政和立法部門都會視為是中國擴張野心的幫兇！
而且不只是共和黨有這樣的看法，民主黨的蓋耶哥參議員也出聲痛批藍白阻擋國防預算是「輕忽中國的威脅不斷加劇，台灣立法院應該重新考慮」。蓋耶哥的表態不只是跨黨派一致，而且在國民黨林沛祥玩文字遊戲「還沒審核來刪減」說法後立即發文。
這種「無時差」的即時跨太平洋回應，正是說明了「Big Brother is watching you！」
這種呼籲的深沉思考說起來是蠻諷刺的，想不到台灣和美國想要打造「無人化戰力」飽受藍白阻擾而進度受挫，此時此刻中國的習近平已經讓解放軍真的打成「無人化軍隊」，軍委會、戰區司令、戰區政委等近60位上將和中將都被大清洗，解放軍領導層近乎真空，真的是一個「無人領導」的軍隊。
這樣的局面更可能是台灣未來更高的風險，因為習近平更可能戰略蠢動、盲目自信！
美國為了鞏固第一島鏈的拒止防禦，已經對台灣的拖延不耐了，除了AIT谷立言積極勸說之外，韋克爾和蘇利文等重量級參議員直接點名國、民兩黨在玩火，至感失望！
這樣的發展可以預料：接下來，美國會認為光靠AIT沒有用，應該是會動用CIA了。
因為雖然解放軍目前被習近平搞成「無人化部隊」，《紐約時報》分析可能會造成解放軍五年以上的「指揮鏈斷裂」，這樣的國家如果正常不會輕舉妄動，但過度裡防自信的獨裁者反而會因為再也聽不到理性評析而盲動躁動！
此時此刻，台灣更應該體認更該是利用時機加緊整備的黃金時間。
為了強化在第一島鏈的「拒止防禦」，從印太司令帕帕羅指出要大量部署無人載具、到美國參議院軍委會主席偉克爾訪問台灣、直到美國戰爭部最新戰略都提到一個核心重點：台灣的不對稱防衛戰力，當務之急就是無人機和無人載具。
這樣的無人載具不只是向美國購買，事實上是美軍急著想要和台灣的產業供應鏈積極合作，想要透過美國的腦和台灣的手，形成一個未來世代無人機和無人艦的「非紅供應鏈」。
理解這樣的避免人員直接曝露在戰場上的可能犧牲和避免台灣被封鎖後的彈藥和物資輸入難度大幅增加，賴清德總統的1.25兆元國防特別預算就有很大一部分是美台合作的增加台灣自我防衛韌性的無人載具產業投入，而AIT的谷立言也積極奔走勸說，直接挑明這一次美國不是指是賣方市場，對美國而言，美國自知工業製造能力有限，只有靠台灣的製造能量，才有可能達到美國戰爭部期待的一年至少提供一百萬台以上無人機給美軍保持全球的「以實力嚇阻邪惡軸心，保障和平」的戰略目標。
可惜國民黨和民眾黨聽不懂，更可能是如同美國蘇利文所痛陳的「為了向中國卑躬屈膝而阻擾台灣國防，無異是在玩火」，刻意而為。
如何對付這些「玩火者」？美國忍不住將要出手了！
在此，特別提一個個人淺見給AIT、白宮參考：那就「源頭打擊」吧！
只要藍白立委美阻擋一次，請川普就提高中國的關稅「10%」，從47%、57%、67%、77%‧‧‧直接施壓給阻擾台灣自我防衛能力提升的「源頭」吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
