名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉

▲行政院副院長鄭麗君近日出席「台美關稅談判說明記者會」，說明台美談判成果。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞沒完沒了。

2025年，一個台灣兩個世界全方面爆發，連國之大法憲法都各自表述，到了2026年，對美關稅談判出爐，毫不意外，執政黨和支持者都說談的好棒棒，而在野黨也一如既往說是談到喪權辱國，雙方口水噴飛。

這種局面之下又碰到2026又將是地方選舉大選年，分歧和對立只會繼續擴大，而兩大板塊核心選民也會各自更加集結而對壘更甚，這種局面之下，中間選民將只會更加疏離，投票率更低而讓對立亂象無從解決。

不要以為縣市長選舉在媒體上炒得火熱就是全民關注，2022年縣市長選舉火花四射，最後佔有超過全台灣六成近七成人口的六都，平均投票率只是低於六成，和2025的大罷免投票率多不了太多，不到2個百分點。

這種局面之下，雖然執政黨透過各種方式撻伐在野黨，但只要格局不變，最後仍是板塊對決，中間選民也只會更加疏離，一個台灣依舊會是兩個世界。

而執政黨又錯估一件事：就是賴清德和卓榮泰並沒有「粉」！

缺乏粉絲的格局下，除了只能鞏固基本盤之外，執政黨的最後選票無從擴張；在野黨也是吃定這種格局，反正開票夜在基本支持群捍衛之下，依然是在各地穩坐釣魚台。

俗話說：與莊家對賭必輸！

想要改變2026的基本格局，首善之都之台北市格局，必須當發動機造成改變，才會有變化。

民進黨面對具有現任優勢的蔣萬安，特別是無災無難到公卿的蔣萬安，在本來泛藍佔盡優勢的台北市長選戰，異常艱困，遲遲沒有挑戰人選。

直到最近「鄭麗君」這個名字再度成為討論的焦點，如果成真，台北市長選舉的格局才有可能重開新局，擺脫蔣萬安模式的沉默賽局。

目前民進黨在台北市長選舉的帶頭母雞難產，雖然吳怡農表達意願、網路湊熱鬧捧王世堅、或是一些亂點鴛鴦譜，坦白說都給人一種勉強找人湊數之感，無法帶動選情，讓民進黨的市議員參選人感到振奮。

因為這一、兩年以來，國民黨特別是立法院搞到大多數天怒人怨，但去年的大罷免還是證明了台灣的基本盤板塊並沒有因此鬆動，除了是國民黨基層死而不僵之外，更重要的是民進黨已經算是長期執政了，長期執政者不能只打「剪髮戰爭」，必須要有「加法戰爭」才能擴大號召。

在「減法戰爭」之下，痛恨對手也會刺激對手的基本盤危機感而更加凝固，至於中間選民會更趨於犬儒主義而覺得沒意思而更加疏離，投票率只會偏低而淪為基本盤戰爭。

想要爭取中間選民願意投票，執政者必須有能力打出「加法戰爭」。

鄭麗君就是民進黨目前出戰台北市長選舉的一張「加法戰爭」的籌碼，不但會讓民進黨的小雞感到振奮，而且也可以擺脫蔣萬安目前居於優勢的無災無難到公卿的基本格局。

因為鄭麗君的目前人設和歷練，已經是一種可以陳述是國際格局，和蔣萬安目前的路平燈亮水溝通（事實上還未必）的低度地方層次格局拉出另一種面貌，而台北市最多經濟選民和知識選民，當國際格局對壘地方格局，就不是完全由蔣萬安目前設定的格局可以滿足了，也可以是換鄭麗君變成莊家。

而鄭麗君參選還有一個意想步道的附加價值：喚起全台灣各地對於國民黨當前最大隱患鄭麗文的持續記憶。

滿巧的，「鄭麗君」和「鄭麗文」不但名字只差一個字，還是同年一起參與「野百合學運」而啟蒙，當鄭麗君真的參加台北市長選舉，以台北市首善之區的地位，鄭麗君的名字永遠會出現在公眾版面之上，很難不讓人同時記憶起還有一個鄭麗文。

當鄭麗君對照鄭麗文，那些國民黨各地方的參選人才叫做噩運當頭、惡夢連連，因為兩個人一對照，國民黨的負面觀感將在柯志恩、江啟臣、李四川、蔣萬安頭頂上躊躇徘徊，揮之不去。

不過，鄭麗君也有個短版，就是太清冷了，如果真的要參選，增加親和力將是首要的課題。

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

