名家論壇》黃創夏／鄭麗文比洪秀柱狠

▲國民黨主席鄭麗文上任，外界普遍認為，國民黨將以更猛烈的態勢，往親中紅統之路邁進。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 因為盧秀燕的怯懦與沒有肩膀，一個巨大的2026台灣政治變局正在快速展開，鄭麗文在她的特定盟友支持之下就任了國民黨黨主席，國民黨也被許多人視為正快速往比當年洪秀柱更猛烈的態勢往親中紅統之路邁進。

有些民進黨的人物表面上痛加撻伐，內心竊喜：他們認為鄭麗文的激進路線會造成國民黨本土派與地方派系的疑慮，擔心選票大幅流失，認為可能會重演當年國民黨「換柱」的變數，民進黨可以在2026本來居於弱勢的地方選舉撿到大便宜。

這樣的想法根本是一廂情願的過度樂觀，當年洪秀柱是要選總統，她造成的傷害是國民黨中央級的立法委員哀鴻遍野，但是2026只是地方選舉，偏重的是地方動員和內政攻防，一向和統獨議題關聯性不強。

也別想寄希望於中間選民，台灣民主投票數十年，縣市長投票率因為只是內部事務，中間選民和知識份子的投票率一向偏低，一般統計縣市長選舉投票率只有稍稍過六成，請參考今年的大罷免投票的投票率是約58%，說明了2026還是基本盤的動員為主，不是國家定位的對決，也不會發生地方造反要換洪秀柱的局面。

更要注意的是：在川普完全扭轉美中互動的規則之後，鄭麗文所帶領的國民黨更可能因此會和中南海的政治需求「心有靈犀一點通」，台灣的政治局勢反而更詭譎」」。

川普最近徹底表現了什麼叫做惡人自有惡人磨，別看中國這些年張牙舞爪、粗暴蠻橫，小流氓碰到真正的教父大哥，大氣都不敢哼一聲！

剛剛落幕的APEC「川習會」就是最鮮明的寫照，川普刻意在前往南韓前特別說：「台灣就是台灣」，警告習近平不要再在會面時搬出台灣話題當勒索的籌碼，美中之間該談什麼就是談什麼，不要囉哩吧唆。

習近平很「聽話」，見面的開場講話真的是一個台灣都不敢說，沒想到川普太了解中國的壞習慣，連給中國「各自表述」空間都完全封殺，川普在離開南韓的空軍一號立即告訴媒體在會談中沒有談到台灣，根本沒有討論！

讓慣於在《新華社》和中國外交部一項自吹自擂的大內宣中文稿中，再也無法一如往常的對內洗腦說美國總統同意「反台獨」和「一個中國原則」，美國會恪遵「三個公報」。

看到川普這樣子的對付中國，一向受到中國霸凌的台灣多數人都很解氣。

事實上，川普的動作更有翻轉美中外交往來近60年的主客易位：美國不再處處看著中國眼色，台灣就是台灣，和中國「田無交、水無流」，美中會談就談談美國和中國之間的議題，不要像從尼克森以來到拜登的那些美國前總統般「沒出息」，為了要拉中國成為對抗蘇聯或俄羅斯的同伴，每一次都配合中國在高峰會時應付中國拿台灣當成過場道具。

川普刻意強調「台灣就是台灣」，強調台灣半導體有多重要，也是一種全身的宣示：台灣在川普心中就是「有價值」，這個價值就是半導體，別再多談什麼「自古以來」、《開羅宣言》、「三個公報」‧‧‧這些老掉牙，中國如果真要台灣，也要考慮川普的反應不可預測。

這樣的美中互動主客易位讓中南海措手不及，中國又不敢惹川普，所以拿高市早苗接見林信義來當出氣筒，但也不過只是吠幾聲而已，高市不以為意，川普也沒放在眼裡。

不幸的是，當中國慣常伎倆在這次面對川普完全無效之際，有一個人對中國和習近平「送暖」了，這個人就是國民黨新科黨主席鄭麗文！

鄭麗文的「普丁不是獨裁者」引起各方撻伐，但再細看鄭麗文和《德國之聲》訪問內容，鄭麗文的是因為「北約東擴」引發俄羅斯戒心、東烏克蘭居民多數和俄羅斯同文同種‧‧‧說的正是俄烏戰爭以來，中國對內與對外的主要論述。

這樣的論述當然引起台灣知識的口誅筆伐，以及歐洲駐台機構的不滿，但是對於泛國民黨選民的反應卻是在「逢賴必反」情結下，竟然認為鄭麗文是提出「另一種觀點」！

這樣的對鄭麗文說法縱容的泛藍選民，再2026選局當中是否會引起新的逆流？令人關切、更擔心。

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

