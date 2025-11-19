名家論壇》黃創夏／鄭黃會之互相取暖
[NOWnews今日新聞] 雖然我是眷村長大的孩子，但是打小就愛看《霹靂布袋戲》，從童蒙時代到如今花甲之年，其中除了學習台灣特有的布袋戲文化之外，也常常在其中的經典台詞當中，領會到一些實用的道理。
例如，刀魔星野殘紅的名言「做任何動作前，先考慮實力」！
這句話用在最近的鄭麗文和黃國昌所謂的「藍白合」，真的是太貼切不過了。
明眼人不說瞎話，國民黨的李乾龍和李哲華對於地方生態都能夠信手捻來，如數家珍，黃國昌有沒有本事爭逐新北市長、民眾黨拿不拿得出縣市長等級的參選人？一目了然，根本就不可能讓出席次給黃國昌自欺欺人！
台北市的蔣萬安和新北市的李四川，他們的競選根本不需要黃國昌，只要能夠搞定輝達在台北市的總部，明年投票前和黃仁勳同台畫面，就讓黃國昌和他兩人得民調，別說2024年柯文哲再扯的「讓6趴」毫無意義，就算讓黃國昌的民調數字「開根號再乘以」都還是望塵莫及。
桃園張善政、台中江啟臣，也沒有黃國昌的插足空間，新竹縣自有在地客家勢力在主導，新竹市的高虹安也絕對輾壓黃國昌，至於其他縣市，民眾黨也拿出不來一個有機會的人選。
國民黨內在雙北、桃園和台中，當然有一些聲勢和票源在落選危險邊緣的縣市議員參選人，他們鼓吹藍白一定要合，只是基於自己票源可能被民眾黨市議員參選人瓜分票源而兩敗俱傷。
然而，2022年的時候是柯文哲聲勢持續上揚的階段，當時又是台北市市長，所以帶動了雙北如「學姊」這樣個位數的零星市議員席次，如今的黃國昌哪有如此能量？國民黨熟捻選舉實務的李乾龍和李哲華，根本不會被黃國昌想要效法當年柯文哲的買空賣空所蠱惑！
更何況，等到2026年的2月1日一大早，黃國昌不但不是立法委員了，從「狗仔隊跟監」到「凱思國際」，以及最新發展的被列入他字案的不違背職務收賄罪之被告，等到沒有國會保護傘，黃國昌更可能三天兩頭就到北檢報到，甚至可能和前主席柯文哲一樣，被請去土城「進修」，屆時黨主席職位都不保了，現在所有的承諾和共識，屆時都可能是廢話，所以國民黨和他會面，只是敷衍，應付應付了事。
黃國昌如此脆弱，國民黨根本不想和他多談實質，而鄭麗文情況也不樂觀，鄭麗文上任一個月搞的風風火火，但是蔣萬安、侯友宜、李四川、張善政、江啟臣、盧秀燕，甚至謝龍介和柯志恩哪一個仁和她唱和？
地方勢力當中，傅崑萁因為還有下一任總召尚未確定到手，所以還表現恭敬，雲林張家、台中顏家、彰化謝家、甚至屏東周家，也沒有人真把鄭麗文真的視為扛霸子！
說穿了，鄭麗文帶領的當下國民黨已經如《水滸傳》的「梁山泊化」，108條頭領隨然打著同樣的旗號，你是雙龍寨系統、他是大名府出身、哥是暫時依附及時雨宋江‧‧‧各幹各的事、各吹各的號！
這種情況之下，鄭麗文嚴厲地說出「黨紀」，令人大笑。
哈哈哈，大笑三聲！
生平第一次，許多人都突然對於國民黨所謂的「黨紀」有所期待。
具有陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿著有毛澤東頭像的衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。國民黨考紀會18日晚發布新聞稿表示，予以何鷹鷺停止黨職處分，國民黨考紀會表示，針對何鷹鷺拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。並強調黨紀沒有模糊空間。
黨紀沒有模糊空間？那麼國民黨何時要處分鄭麗文。
因為在「不拜介石，改拜吳石」之後，鄭麗文的立場不但有太多的模糊空間，很多的國民黨支持者不但是「議論」而且是絕望，因為他們一輩子奉行的「反共、抗俄」都已經被拋棄了！
《日經亞洲》日前專訪鄭麗文，想不到鄭麗文不但之前在上任前接受《德國之聲》時聲稱普丁不是獨裁者，又對《日經亞洲》聲稱2024年經濟學人智庫票選全球165個國家當中，最民主國家全球第12名，東亞第一名的台灣是「法西斯」。
鄭麗文更是鼓吹台灣有宣傳獨立的言論自由，當然也可以有鼓吹統一的言論自由，她反對提高軍事預算到GDP的3%到5%,，倡議「一中」可以保台灣。
鄭麗文的「不拜介石，改拜吳石」之後所展現的言行和態度，請問國民黨考紀會，你們的「絕無模糊空間」黨紀，要如何面對鄭麗文呢？
很多人都在拭目以待。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
