名家論壇》黎榮章／健保補充保費爭議在哪？
[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良11月5日拋出健保補充保費改革方案，將租金、利息、股利這3項收入改用「年度結算」的方式，來計算課徵補充保費，只要年收入逾2萬元即收取2.11%保費。消息一出，震撼金融市場，存股族與月配息ETF投資人認為被針對，痛批衛福部是「股市禿鷹」，政院緊急出面滅火暫緩規畫，金管會則表示，會提出專業意見給衛福部參考。
透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，健保財務健康狀況是長期受關注的議題，但5日石崇良拋出補充保費的改革方案，評估有480萬人受影響，當天消息一曝光，聲量瞬間衝上9990則，隔天聲量更衝上頂點，達3萬9048則，行政院也立刻出面滅火，強調「暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全 、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。」因為政院因應快速，聲量隨即開始下降，改革方案拋出後的第三天，從3.9萬降到2.6萬，隔天再降到1.1萬，聲勢迅速消退。
補充保費改革議題，近期在網路上正聲量6780、負聲量2萬1608，好感度僅0.31。熱門負面話題包括國民黨痛批「有政府，變土匪」，指控賴政府透過「改革」之名，巧立名目來搜刮民脂民膏。時代力量黨主席王婉諭也直言「健保找財源，政府找錯對象了」，網紅Cheap則直批「低能政策」，指政府橫向協調失靈，金管會、財政部都說「我們也是看新聞才知道」熱門負面話題的來源跨度很大，從在野黨到網紅都有，顯然這個議題成功「出圈」，不只政治圈的人在關心。
進一步分析網路上針對健保補充保費的負面留言的內容主題，熱門討論主題大致分為7類，「批評政府像詐騙集團」最多，聲量佔19%，「要執政黨下台」18%、「質疑賠錢是否有補償」15%、「批評爛政府」13%、「批評此政策為撈錢」12%、「批政府連股息都要搶」11%，此外，還有11%表示「不要再投民進黨了」。由於台股近年指數居高不下，許多民眾都加入投資，但如今政府要對收租金、賺利息、領股利這3類人多收補充保費，頓時讓股民覺得被區別對待，分配正義與被剝奪感讓許多人頓時坐不住，這項研擬中的政策很快就被貼滿「搶錢/割韭菜」標籤。
衛福部端出「補充保費三改革」，看似開源，實則把手伸向小資股民、房客與領獎金養家的上班族。股利不等於獲利、租金成本終會轉嫁房客、獎金課徵直接衝擊青壯家庭；在「少子＋高齡」結構下，使用最多健保資源的不是上班族，卻老是叫薪資階級、青壯家庭來買單，既不公平也無助於健保永續。使用者付費是很基本的道理，若不去向使用者收費，一直盯著上班的薪資階級徵收費用，很難不讓人厭惡，也難怪這個議題會瞬間在網路引爆、暴露政府橫向溝通的短處。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
