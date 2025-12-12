名家論壇》黎榮章／小紅書被禁輿情怎麼吹？

▲內政部封鎖中國社群平台小紅書一年，引發許多討論。（圖／X @xiaohongshu）

[NOWnews今日新聞] 內政部4日指，中國社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元；行政院發函小紅書母公司要求改善未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期1年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，形同封鎖小紅書1年。國民黨痛批，台灣自詡民主自由，沒想到有一天上網也要「翻牆」；民眾黨則說，政府到底是在打詐，還是有其他考慮，希望內政部對社會釋疑。

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察禁小紅書議題的網路聲量趨勢，記者會前一天，網路聲量3248則，記者會當天立刻衝上6萬1820則，議題持續發酵，聲量也持續往上攻，隨後來到14萬9408則、15萬3756則高點，顯然這項新出爐的政策受外界高度關注。議題的高峰話題包括內政部的記者會本身，以及台北市長蔣萬安在議題聲量高峰當天，也跟進此開嗆中央政府「反中反到自己變共產黨」，顯然此議題不只讓藍白立院黨團沸騰，受到的高關注度連地方首長都跟進評論，成為政治人物議題攻防的熱點。

▲小紅書：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

小紅書的議題與使用設定偏向年輕族群，分析小紅書議題的網路聲量來源佔比，以Threads為最大宗，有19萬776則相關討論，其次是臉書，有13萬8074則討論，其後依序是論壇有2萬142則、YT頻道6383則、IG 2292則、新聞平台1849則。因threads用戶同樣以年輕族群為主，讓threads成為了小紅書議題的主戰場。

用度第一時間選擇在演算法最容易擴散同溫層焦慮的 Threads 上發洩不滿與討論對策，例如Threads上有自稱住台北的香港人痛批「小紅書被禁明明就是因為政治 扯你媽詐騙」還有一名律師說「小紅書被封一年的消息， 讓我第一次，真正感覺到所謂的”『信仰崩塌』。」

不過也有支持的聲音讚嘆「內政部好猛 正式封鎖小紅書一年！超讚！」或說「有人跟我一樣 小紅書被管制，完全不受影響的嗎」

分析Threads上有關小紅書議題的文章內容主題風向，認為「小紅書配合政府就沒事了」23%、認為「以後無法看美甲文章」13%、諷刺「太子集團都能輕鬆交保」11%、認為「小紅書抄襲pinterest」8%、也有部分用戶表示「小紅書是女性主義的啟蒙」8%、認為「沒有小紅書追星、學穿搭很不方便」8%、表示「詐騙最大宗的社群軟體不是小紅書」8%、表示「這是藍白修的法」7%、認為「禁小紅書會讓民進黨掉票」7%、表示「小紅書的資訊含量很高」6%。

▲小紅書：Threads討論內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

結果顯示，將近四分之一的討論聲量並非激進地反對政府監管社群網站，而是抱持務實態度。用戶普遍認為只要平台願意落地、配合台灣法律，就不會有事。然而，小紅書用戶對小紅書依賴度高，若將 「無法看美甲文章」、「沒小紅書追星、學穿搭不方便」跟「小紅書資訊量很高」的看法加總，關於小紅書的生活實用性討論佔了 27%，超越了第一名的單一主題。

顯示，對許多年輕女性用戶而言，小紅書已非單純的社群軟體，而是「搜尋引擎」或「生活圖書館」，政府頒布的1年禁令對她們而言，是直接的生活不便，而非國安問題。

▲小紅書：網路聲量來源佔比分析。（圖／QuickseeK提供）

短期內，封鎖小紅書政策確實可能衝擊「年輕及社群族群」對執政黨的支持，然而，這種負面情緒不太可能擴散至整體選民，因為仍有許多民眾根本不關心、不是小紅書的使用者。

討論風向的數據也顯示，即便在threads的使用者，也就是年輕族群中，也有1/4的聲量是希望小紅書配合法規，說明對於重視國家安全、網路資安防護及詐騙防制的選民來說，這項強硬政策反而可能強化對政府的信任感。整體而言，小紅書禁令雖然激起許多討論，但還不至於造成執政黨的青年支持度大幅崩盤，或引發全民對立。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

