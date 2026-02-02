名家論壇》黎榮章／民進黨桃園市長選舉派誰

▲桃園市長張善政上任至今保持高施政滿意度，他將在年底的九合一選戰競選連任，然而張善政的民進黨對手至今仍未出爐。（圖／桃園市長張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 桃園市長張善政上任至今保持高施政滿意度，他將在年底的九合一選戰競選連任，然而張善政的民進黨對手至今仍未出爐。TVBS民調中心去年12月底針對曾被點名的綠委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰進行與張善政的對比式民調，發現張善政面對民進黨上述3位潛在人選，支持度都在6成左右。民調顯示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，對決國民黨張善政，張善政支持度59%，王義川支持度20%，雙方差距略增至39個百分點。如果民進黨派何志偉與張善政對決，張善政支持度59%，何志偉支持度20%，雙方同樣差距39個百分點。民進黨若派黃世杰，則張善政支持度61%，黃世杰19%，藍綠候選人的雙方差距較王義川、何志偉相比，拉大到42個百分點。

透過QuickseeK快析輿情資料庫，若比較張善政與民進黨潛在桃園市長參選人的網路聲量，近兩個月來王義川總聲量17萬4608則居冠，張善政8萬3121則居次，何志偉1萬6583則第三、黃世杰2246則最低。王義川的熱門貼文凸顯他在立院的犀利表現，及其個人獨特的草根幽默，例如王義川在立院處理彈劾總統案時發言痛批，藍白席次未達彈劾門檻，卻還要彈劾、羞辱賴清德，「就是要亂而已」。另則熱門話題則是短影音，王義川在公聽會以閩南語發言，遭嗆「講國語好不好」後，王沉默後持續以閩南語怒嗆「聽不懂去找翻譯啦」。

何志偉的熱門話題都專注在桃園相關，例如他拋「桃園迪士尼」政見，以及呼籲在野黨好好審預算，不要讓北北基桃民眾依賴的TPASS消失。黃世杰的高聲量熱門話題則是被網紅推薦「桃園市長我支持徵召法務部次長黃世杰，因為他是非常了解地方，非常有水準的政治家。」聲量相對被動。

▲張善政、民進黨潛在桃園市長參選人：網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）

至於張善政與民進黨3名潛在桃園市長參選人的網路好感度表現，由高至低依序是黃世傑1.79、張善政1.05、何志偉0.73、王義川0.33，以現任市長而言，張善政正面聲量驚人，甚至比負聲量還高，在政治人物中算是難能可貴，張善政的正面熱門話題聚焦孩童、親子議題，例如他回應各縣市關注的營養午餐免費，強調桃園率先在2023年已經做了，還有寒暑假愛心午餐，讓中低收入以下及有需要的孩子在假期間也能吃到安心午餐；張善政近幾年除了當初的理工男形象外，還多了分溫暖和藹的大家長形象，更為立體。

而王義川雖是4人當中聲量最高，但好感度最低，負面熱門聲量來自於政治議題攻防，例如他回應黃國昌疑住仁愛路上億豪宅，稱「有錢就是有錢，不用裝窮假仙。」或者他批藍白的總統彈劾案「不會成功，騙騙無知草蔥」等，這些聲量雖有助於鞏固綠營基本盤，卻也累積了大量的負面標籤。

▲張善政、民進黨潛在參選人：網路正負面聲量與好感度比較（圖／QuickseeK提供）

最後比較民進黨3名潛在桃園市長參選人的自媒體經營表現如何？在王義川、何志偉、黃世杰中，王義川的社群操作極具個人特色，他雖有臉書帳號，卻已不再更新，社群主戰場是近年年輕族群聚集、更容易創造流量和傳播的Threads，一個多月來就有30篇貼文，總互動數328186 表現驚人，平均一則貼文有破萬的貼文互動。何志偉僅經營facebook，且成效一般，平均互動數1855。黃世杰則有 Facebook、Instagram、Threads三軌同時經營，然而三個平台的平均互動數都沒超過500。若未來民進黨是由王義川投入選戰，或可靠Threads創造有別以往Fackbook為主流的新的網路動員系統，相當有看頭。

▲民進黨潛在桃園市長參選人：自媒體經營表現（圖／QuickseeK提供）

張善政近年守住桃園的藍營基本盤，也拉攏中間選民，從目前民調顯示，民進黨不論派出誰，在張善政這道「穩定防線」前都會面臨一場苦戰；儘管民進黨提名未定，但目前民調和輿論都認為這場選戰結果較無懸念。綜合目前大數據來看，民進黨若提名王義川，靠著王的趣味和「黑紅」流量，或許有機會攪動這場支持度懸殊的比賽，轉化為一場能吸引年輕族群目光、聚討論度的選戰。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

