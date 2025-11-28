名家論壇》黎榮章／測速照相議題之網路風向

▲資深藝人陳為民不滿台灣測速照相密度高得誇張，重砲開嗆是「國恥」。（圖／翻攝自陳為民臉書）

[NOWnews今日新聞] 藝人陳為民23日在個人臉書貼出一張台灣測速照相地點標記圖，抱怨測速照相機「跟疾病似的快速增加」，批評朝野民代都沒有人針對這些賺錢機器增加的情況發聲，簡直是「國恥」。很快就有立委在立法院對此進行質詢，藍委廖先翔25日在總質詢建議，測速照相機應訂定相關設置原則，讓中央地方都有所依循，不是想設哪就設哪，行政院長卓榮泰答詢說，要在地方自治事項討論；交通部長陳世凱則說，可以跟地方政府討論。

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察網路上有關測速照相的議題聲量，平日裡該議題聲量在數百則到千餘則之間，陳為民貼文當天，聲量升高到3018則，隨後因前議員、網紅呱吉與立委廖先翔跟進討論，讓議題聲量再往上衝高，呱吉說「我認為這是一個值得撇開政黨立場，認真討論的問題。台灣的速限設計到底有沒有問題？」單日聲量突破萬則，廖先翔則在臉書分享他的質詢內容，強調「中央應訂定設置要點」，讓議題聲量最高點突破單日2萬則。

▲測速照相機議題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

駕駛人難免都有被測速照相拍過的經驗，此議題在網路的正聲量2794、負聲量8529，好感度0.33明顯偏低，負面情緒濃度高。負面熱門文章就是媒體轉載陳為民的貼文，網友的留言也相當踴躍，包括「開了神盾後...車上的音樂基本上可以關掉了，因為神盾會一直叫個不停」「違規不是不能罰，數量多到離譜，已是變相斂財工具。」「竟然沒人覺得不合理的限速有問題」「一堆白癡說：你不要違規就好。」

不過也有人持不同看法，有網友認為「犯罪的人，也會砲轟監視器太多！」「測速照相不知救了多少人命呢？」當然也有人主張「多說無益，不違規就沒事」。

▲測速照相機議題：網路正負聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

在網路引發討論的測速照相議題，負面留言內容可大致分為幾種主題，認為「速限設計不合理」聲量佔熱門討論主題的25.8%、認為「交通問題不分中央地方」12.5%、批「政府斂財」12.0%、認為「浮濫檢舉也須檢討」11.9%、批評「垃圾政府」10.0%、認為「不合理的科技執法也應檢討」9.5%、批評「政府如同詐騙」9.3%、認為「道路設計和標線也應檢討」9.0%。

數據指出，有超過四分之一的負面留言都認為我國現行的速限設計與科技執法不合理，更進一步點出提其他問題如浮濫檢舉、道路與標線設計，也有不少民眾對政府滿滿怨念，痛批斂財、詐騙、垃圾都有。

▲測速照相機議題：負面聲量留言內容，主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

測速照相的議題在網路上短時間爆紅，顯然這是許多網友共同的生活經驗，陳為民說出了許多人的心聲，且網友關注面向不僅是測速照相，還有更廣泛的交通議題，這正是「民氣可用」之時，期待政治人物把握這個好的時機，若將議題焦點只放在「測速照相是中央還是地方權責」就太可惜，應該更全面性的討論台灣的道路政策，從中央到地方一起檢討交通問題，以回應民意。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

