名家論壇》黎榮章／測速照相議題之網路風向
[NOWnews今日新聞] 藝人陳為民23日在個人臉書貼出一張台灣測速照相地點標記圖，抱怨測速照相機「跟疾病似的快速增加」，批評朝野民代都沒有人針對這些賺錢機器增加的情況發聲，簡直是「國恥」。很快就有立委在立法院對此進行質詢，藍委廖先翔25日在總質詢建議，測速照相機應訂定相關設置原則，讓中央地方都有所依循，不是想設哪就設哪，行政院長卓榮泰答詢說，要在地方自治事項討論；交通部長陳世凱則說，可以跟地方政府討論。
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察網路上有關測速照相的議題聲量，平日裡該議題聲量在數百則到千餘則之間，陳為民貼文當天，聲量升高到3018則，隨後因前議員、網紅呱吉與立委廖先翔跟進討論，讓議題聲量再往上衝高，呱吉說「我認為這是一個值得撇開政黨立場，認真討論的問題。台灣的速限設計到底有沒有問題？」單日聲量突破萬則，廖先翔則在臉書分享他的質詢內容，強調「中央應訂定設置要點」，讓議題聲量最高點突破單日2萬則。
駕駛人難免都有被測速照相拍過的經驗，此議題在網路的正聲量2794、負聲量8529，好感度0.33明顯偏低，負面情緒濃度高。負面熱門文章就是媒體轉載陳為民的貼文，網友的留言也相當踴躍，包括「開了神盾後...車上的音樂基本上可以關掉了，因為神盾會一直叫個不停」「違規不是不能罰，數量多到離譜，已是變相斂財工具。」「竟然沒人覺得不合理的限速有問題」「一堆白癡說：你不要違規就好。」
不過也有人持不同看法，有網友認為「犯罪的人，也會砲轟監視器太多！」「測速照相不知救了多少人命呢？」當然也有人主張「多說無益，不違規就沒事」。
在網路引發討論的測速照相議題，負面留言內容可大致分為幾種主題，認為「速限設計不合理」聲量佔熱門討論主題的25.8%、認為「交通問題不分中央地方」12.5%、批「政府斂財」12.0%、認為「浮濫檢舉也須檢討」11.9%、批評「垃圾政府」10.0%、認為「不合理的科技執法也應檢討」9.5%、批評「政府如同詐騙」9.3%、認為「道路設計和標線也應檢討」9.0%。
數據指出，有超過四分之一的負面留言都認為我國現行的速限設計與科技執法不合理，更進一步點出提其他問題如浮濫檢舉、道路與標線設計，也有不少民眾對政府滿滿怨念，痛批斂財、詐騙、垃圾都有。
測速照相的議題在網路上短時間爆紅，顯然這是許多網友共同的生活經驗，陳為民說出了許多人的心聲，且網友關注面向不僅是測速照相，還有更廣泛的交通議題，這正是「民氣可用」之時，期待政治人物把握這個好的時機，若將議題焦點只放在「測速照相是中央還是地方權責」就太可惜，應該更全面性的討論台灣的道路政策，從中央到地方一起檢討交通問題，以回應民意。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》陳佩修／「日本–台灣–東協」新戰略鏈結與中國滲透
名家論壇》賈程年／選新北，黃國昌OUT
名家論壇》黃創夏／習近平加速了美日台同盟
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 7 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 3 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 8 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 7 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
下周5檔台股抽籤開跑！仁大資訊最高抽中1張可賺1.8萬元
下周5檔台股抽籤開跑！今（28）日已有4檔率先展開初上櫃以及上市增資申購，其中仁大資訊（7767）若以市價59.6元試算，抽中1張最高可賺約1.8萬元，報酬率達四成五。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 6 天前