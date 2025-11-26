名家論壇》黎榮章／財劃法爭議藍綠誰佔上風

▲行政院長卓榮泰親上火線說明院版《財劃法》，自信這是能凝聚最大共識的版本，喊話立院別再一意孤行。資料照。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院去年修正財劃法，卻出現統籌款計算公式錯誤等問題，藍白聯手再於14日、21日修正財劃法，除修正前述錯誤，也增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。行政院長卓榮泰指出，此版本財劃法將使政府必須加大舉債額度超過法定限制，行政院編不出這樣的預算、也沒辦法執行這樣的財劃法，隨後行政院也提出院版的財劃法草案，希望立法院能停止並收回通過的錯誤版本，讓中央維持財政調節能力。

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察財劃法的網路聲量趨勢，從修法前一天開始一週，話題聲量隨然有上升，但幅度不高，三讀當天聲量僅4479則，隔天5065則，高點也才1萬8247則，從數字上來看，財劃法修法議題雖有引發關注，但稱不上是爆炸式聲量。進一步分析熱門話題，發現也都是由國、民兩黨的官方創造，包括17日國民黨在臉書貼文，捍衛自己修財劃法的正當性，民進黨18日則透過影片說明財劃法修惡可能掏空國家財政，也未真正解決中央與地方分配問題，並強調民進黨執政以來持續改善地方財源。

▲財劃法：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

國民黨、民進黨在財劃法議題上的聲量國民黨24496則、民進黨24213則，相當接近。好感度部分國民黨0.25、民進黨0.27，也不分軒輊。有關國民黨的負面熱門話題，來自民進黨立委、行政院、地方執政首長（陳其邁）跟黨中央總動員，有吳思瑤在立院受訪痛批藍白「0討論就表決」、民進黨中央批藍白一年內兩度修惡財劃法、卓榮泰喊話要「全面迎戰」財劃法、陳其邁批國民黨在南部縣市的立委「到底怎麼會讓這種法案通過」。

而民進黨的負面熱門話題，則以國民黨立院黨團的攻擊為主，包括國民黨立院黨團、國民黨團總召傅崐萁捍衛修法正當性，稱「把錢還給地方政府 藍白協修財劃法幫民進黨圓夢」，國民黨團則呼籲，財劃法修正後，「總預算退回重編才是正辦」。

▲財劃法：國民黨、民進黨 網路聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

至於藍綠同溫層社群怎麼看財劃法議題？在發文數方面，民進黨同溫層社群中的討論稍多一些，有112則相關討論，國民黨同溫層社群的討論47則，雙方支持者的互動數則差不多，綠44582次、藍43888次，顯然即便各黨政治人物都積極為財劃法修正議題發聲，但仍不太能激起支持者討論熱情。

▲藍綠陣營同溫層社群：財劃法相關貼文 貼文數據分析（圖／QuickseeK提供）

財政收支劃分法是國家財政分配的最重要根本大法，因為稅收大餅只有一張，你多吃一口我就少吃一口，因此不管是中央、地方的垂直分配，或者地方政府之間的水平分配，都很容易引發爭執，調整不易，在馬、蔡任內均沒有修法。然而雖然此法重要，但事涉中央與地方政府的財源劃分，與民眾沒有直接相關，以至於廣大網友的討論度不高、連藍綠支持者社群都沒被激起熱情。對於這樣的修法，朝野政黨還是少點口水，回歸務實討論、實際想出解決爭端的方法為佳。



●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人



