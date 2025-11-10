名家論壇》黎榮章／鄭麗文親中與網路輿情
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文正式就職，她的兩岸路線從競選期間就備受外界矚目，她曾說要讓台灣人自豪地說「我是中國人」、稱普丁是經由民主選舉產生的總統，種種發言都引發諸多批判，8日鄭麗文出席統派團體舉辦的所謂「白色恐怖追思大會」，卻被外界質疑追思對象包含過去中共在國民黨政府內安插的最高階共諜吳石，民進黨呼籲鄭麗文「勿敵我不分、配合中共統戰」。
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察鄭麗文當選國民黨主席後的網路聲量趨勢，可發現她持續保有高話題性，單日聲量都在萬則以上，鄭麗文當選後的首波聲量高峰，熱門話題就與她的兩岸立場有關，民進黨政策會執行長吳思瑤批她「比洪秀柱更洪秀柱」，甚至直言「敵人已借殼上市」，單日聲量高達18.6萬則。然而儘管民進黨砲聲隆隆，但黨內對鄭的支持與熱情也很高昂，鄭麗文的就職演說同樣成為她的聲量高點之一，她說要「讓國民黨變獅群」，支持者大讚「很棒條條有理很深入」「條理分明，有目標有見識」，當日聲量也有10.7萬則。
鄭麗文的兩岸確實受到政治圈、政媒圈高度關注，但相關言論在網路上的擴散程度如何？透過數據分析可發現，相關討論佔她整體聲量16%，接近2成，比例不算低，熱門話題就包括了她接受媒體專訪時說到「要讓台灣人自豪地說自己是中國人」，以其這番發言衍生的民調結果，僅24%民眾認同，且底下的留言大多不贊同她這些發言，批她「揣著明白裝糊塗」「人不要忘本」「要不要考慮直接移民過去啊」。
然而，若將分析範圍聚焦在國民黨同溫層社群，鄭麗文與中國相關言論的討論量就低很多，僅佔4%，相較之下，同溫層更在乎黨主席是否能帶來團結氣象，即便有討論，也是挺鄭的言論。例如外媒報導鄭麗文上台後，國民黨親中路線恐怕激怒川普，藍營社群的討論態度是嗤之以鼻，質疑「笑話」「關川普什麼屁事！」，又如趙少康在黨主席選舉結束後要鄭麗文「降低親中力量」，泛藍社群的回應也是「團結為要，別再說三道四了！」，明顯是一面倒挺鄭。
藍營社群對鄭的擁護，從貼文互動表現也可以發現。只要在藍營社群中，貼跟鄭麗文有關的貼文，互動表現都很不錯，熱門話題例如羅智強響應鄭麗文的小額募款行動，自願捐出50萬元給國民黨，底下網友就盛讚「團結就對了」「對！！同是國民黨為了國家您們要互挺！互助！互相加油！！！」以及王鴻薇貼出鄭麗文拜訪國民黨團的合照，支持者回文高呼「團結團結團結再團結」「一起為人民福祉與兩岸和平而努力」。
此外，鄭麗文當選後走訪花蓮，傅崐萁分享鄭到花蓮的活動與談話內容，同樣受到支持網友的熱情回應，直呼「期待不一樣的國民黨」「從基層打滾上來的黨主席才是能打，能戰的真主席！ 讚！加油」等。總體而言，在藍營同溫層社群中，短短兩周的時間內，就有600則和鄭麗文相關的貼文，總貼文互動數高達36.1萬次，顯然鄭麗文口條佳、論述清晰、戰力強的形象深得黨員的心，支持者對她寄予厚望，認為她能帶領黨走出長期在野的困境。
鄭麗文的兩岸路線被認為偏離台灣主流民意，但顯然藍營同溫層社群並不那麼在意，從網路留言可以嗅出，對藍營支持者而言，更重要的是新主席可否真正團結國民黨，讓國民黨重回往日榮光。至少團結黨內支持者這一點，鄭麗文目前做到了，接下來她能否更進一步說服中間選民，是國民黨能否再度偉大的關鍵。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》韋安／鄭麗文迎戰2026的「三道陰影」
名家論壇》黃創夏／別輕看鄭麗文，她比洪秀柱狠
名家論壇》賈程年／鄭麗文的「獅群」演說，真能做到嗎
其他人也在看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 1 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 15 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 17 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 15 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 17 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 11 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 13 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 22 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 17 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 57 分鐘前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 22 小時前
颱風假有望？鳳凰暴風圈恐掃全台！11縣市侵襲機率破80% 最快今午海警
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，中央氣象署指出，預估昨（9）日晚間颱風登陸呂宋島後受地形破壞將減弱，今日北轉朝台灣接近，最快今日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前