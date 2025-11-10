名家論壇》黎榮章／鄭麗文親中與網路輿情

▲國民黨主席鄭麗文的兩岸路線備受外界矚目。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文正式就職，她的兩岸路線從競選期間就備受外界矚目，她曾說要讓台灣人自豪地說「我是中國人」、稱普丁是經由民主選舉產生的總統，種種發言都引發諸多批判，8日鄭麗文出席統派團體舉辦的所謂「白色恐怖追思大會」，卻被外界質疑追思對象包含過去中共在國民黨政府內安插的最高階共諜吳石，民進黨呼籲鄭麗文「勿敵我不分、配合中共統戰」。

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察鄭麗文當選國民黨主席後的網路聲量趨勢，可發現她持續保有高話題性，單日聲量都在萬則以上，鄭麗文當選後的首波聲量高峰，熱門話題就與她的兩岸立場有關，民進黨政策會執行長吳思瑤批她「比洪秀柱更洪秀柱」，甚至直言「敵人已借殼上市」，單日聲量高達18.6萬則。然而儘管民進黨砲聲隆隆，但黨內對鄭的支持與熱情也很高昂，鄭麗文的就職演說同樣成為她的聲量高點之一，她說要「讓國民黨變獅群」，支持者大讚「很棒條條有理很深入」「條理分明，有目標有見識」，當日聲量也有10.7萬則。

廣告 廣告

▲鄭麗文：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

鄭麗文的兩岸確實受到政治圈、政媒圈高度關注，但相關言論在網路上的擴散程度如何？透過數據分析可發現，相關討論佔她整體聲量16%，接近2成，比例不算低，熱門話題就包括了她接受媒體專訪時說到「要讓台灣人自豪地說自己是中國人」，以其這番發言衍生的民調結果，僅24%民眾認同，且底下的留言大多不贊同她這些發言，批她「揣著明白裝糊塗」「人不要忘本」「要不要考慮直接移民過去啊」。

然而，若將分析範圍聚焦在國民黨同溫層社群，鄭麗文與中國相關言論的討論量就低很多，僅佔4%，相較之下，同溫層更在乎黨主席是否能帶來團結氣象，即便有討論，也是挺鄭的言論。例如外媒報導鄭麗文上台後，國民黨親中路線恐怕激怒川普，藍營社群的討論態度是嗤之以鼻，質疑「笑話」「關川普什麼屁事！」，又如趙少康在黨主席選舉結束後要鄭麗文「降低親中力量」，泛藍社群的回應也是「團結為要，別再說三道四了！」，明顯是一面倒挺鄭。

▲鄭麗文之中國人言論關討論，網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）

藍營社群對鄭的擁護，從貼文互動表現也可以發現。只要在藍營社群中，貼跟鄭麗文有關的貼文，互動表現都很不錯，熱門話題例如羅智強響應鄭麗文的小額募款行動，自願捐出50萬元給國民黨，底下網友就盛讚「團結就對了」「對！！同是國民黨為了國家您們要互挺！互助！互相加油！！！」以及王鴻薇貼出鄭麗文拜訪國民黨團的合照，支持者回文高呼「團結團結團結再團結」「一起為人民福祉與兩岸和平而努力」。

廣告 廣告

此外，鄭麗文當選後走訪花蓮，傅崐萁分享鄭到花蓮的活動與談話內容，同樣受到支持網友的熱情回應，直呼「期待不一樣的國民黨」「從基層打滾上來的黨主席才是能打，能戰的真主席！ 讚！加油」等。總體而言，在藍營同溫層社群中，短短兩周的時間內，就有600則和鄭麗文相關的貼文，總貼文互動數高達36.1萬次，顯然鄭麗文口條佳、論述清晰、戰力強的形象深得黨員的心，支持者對她寄予厚望，認為她能帶領黨走出長期在野的困境。

▲藍營同溫層：鄭麗文相關貼文數據分析。（圖／QuickseeK提供）

鄭麗文的兩岸路線被認為偏離台灣主流民意，但顯然藍營同溫層社群並不那麼在意，從網路留言可以嗅出，對藍營支持者而言，更重要的是新主席可否真正團結國民黨，讓國民黨重回往日榮光。至少團結黨內支持者這一點，鄭麗文目前做到了，接下來她能否更進一步說服中間選民，是國民黨能否再度偉大的關鍵。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》韋安／鄭麗文迎戰2026的「三道陰影」

名家論壇》黃創夏／別輕看鄭麗文，她比洪秀柱狠

名家論壇》賈程年／鄭麗文的「獅群」演說，真能做到嗎