名家齊聚中華大學藝文中心 「行．情」俞曉佩收藏展交織藝術與故事

中華大學藝文中心「行．情—俞曉佩收藏展」。





中華大學藝文中心推出「行．情—俞曉佩收藏展」，以「行行出狀元，處處嬉人情」為題，展出俞曉佩先生歷經數十年珍藏的書畫、雕塑、陶瓷、攝影及多媒材作品。展覽廳外，俞先生更貼心準備多件「生活藝趣品」，邀請貴賓與師生挑選喜愛的作品帶回收藏，讓現場充滿驚喜與互動。

俞曉佩先生擔任過台視、華視節目製作人、資深傳媒創意總監、 中華民國廣播電視公會前理事長及金鐘獎紀錄片評審。多年來，他拍攝藝術家紀錄片，結識眾多藝術名家，並收藏其作品。他相信「藝術與文物，件件有滄桑、人人有故事」，並鼓勵師生親近藝術，讓生活更具情趣與溫度，並在分享中傳遞美感與文化，嬉趣人情即玩家！

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，這場開幕茶會是一場別具意義的「行動藝術–Performance Art」，俞先生不僅親自主持與導覽，還讓學生挑選藝品帶回收藏，讓藝術教育更貼近生活，啟發深刻的感受與思考。他讚許俞先生「大氣、霸氣、生氣」，在82歲高齡仍展現創意與活力，為社會帶來溫暖與啟發。

中華大學劉維琪校長指出，AI時代影像與內容生成迅速，但「審美力、反思力與創造力」仍是學生的核心素養。學校透過藝文中心長期策劃展覽、表演、影展、創意競賽與講座，近年來更拓展至元宇宙藝文走廊與YouTube線上展，讓學生在多元場域中培養鑑賞力與創新思維。

開幕茶會名家雲集，國立新竹生活美學館館長葉于正、臺灣第一代抽象藝術大師霍剛、資深鄉土水彩畫家並獲得客家文化終生貢獻獎的張秋臺、新竹巨城百貨公司總經理羅仕清、國立台南藝術大學影視傳媒教授兼電影資料博物館館長井迎瑞，以及海基會前文教處長李國安等重量級貴賓蒞臨，與校內師生共同參與開幕茶會，現場交流熱烈，洋溢藝術氛圍。

