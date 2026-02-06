名家齊聚揮毫送祝福 永和年味活動連辦兩天

《圖說》2026永和區新春揮毫活動，永和區長周慶珍〈右四〉與來賓開筆合影。〈永和公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】年味十足！新北市永和區公所今〈6〉起日一連兩天，在永和國父紀念館舉辦「2026永和區新春揮毫」活動，邀請國際知名書法家嚴建忠老師與多位貴賓共同開筆，並由12位書法名家現場揮毫，免費致贈春聯與書畫作品，祝福市民馬年幸福平安、馬到成功。活動同時規劃發財樹及吉祥春聯窗花DIY等體驗，吸引大批民眾一早排隊索取。

永和區長周慶珍表示，新春揮毫是重要的傳統文化活動，書法藝術更是華人社會珍貴的文化資產。每逢年節，家家戶戶貼春聯祈求平安順遂，今年特別邀請重量級書法大師嚴建忠老師開筆，更具象徵意義，也期盼透過這隻大紅「馬」，祝福市民朋友前程、財運一路長紅。

廣告 廣告

《圖說》永和區公所「2026永和區新春揮毫」活動年味十足。〈永和公所提供〉

今天活動由荃蘋舞蹈工作室帶來的新春舞曲揭開序幕，鑼聲響起後，14位小朋友隨著節奏舞動，手持象徵毛筆的道具揮毫起舞，象徵為新的一年開筆納福，場面熱鬧喜氣。隨後進行開筆儀式，特別邀請國際知名書法家嚴建忠老師蒞臨指導，藉由大師第一筆，為市民開福、開運，討個好兆頭。

嚴建忠曾任中華民國書法學會理事長，現為台灣國際蘭亭筆會會長、新北市緣旭書藝學會會長，長年深耕書法藝術，書風兼容碑帖，精擅篆、隸、行、草各體，不僅創作無數墨寶，也致力推廣書法教育，培育後進，對當代書藝發展具有重要影響力，並多次受邀擔任總統府新春揮毫開筆貴賓。

《圖說》荃蘋舞蹈工作室帶來的新春舞曲為永和區新春揮毫活動揭開序幕。〈永和公所提供〉

他以蒼勁有力的筆勢寫下取自毛公鼎的「馬」字開筆，氣勢磅礡，成為全場焦點，象徵駿馬奔騰、馬到成功，祝福市民在馬年事事順利。其他與會貴賓及書法名家也紛紛揮毫書寫或彩繪「馬」字，在歡樂氣氛中分享對新年的期待與祝福。