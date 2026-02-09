名家》單厚之／《世紀血案》重溫黑暗歷史
[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》2月1日舉行記者會，短短幾天就迅速炎上，演員紛紛道歉、與劇組切割，導演徐琨華沉默2天後也向林義雄及家屬道歉，並表明會暫停參與所有的後製工作。這部電影大概是已經完了，不管製片方的初衷是什麼，結果顯然與他們想要的完全背道而馳，反而讓外界重新關注林宅血案那一段歷史。
《世紀血案》引發爭議後，隨即被起底製作公司是費思兔文化娛樂，創辦人是蘇敬軾，曾任百勝全球董事會副主席，將肯德基做成中國第一大連鎖餐廳品牌。部分綠營人士據此認為，是中資試圖重寫台灣的歷史。
費思兔2019年還拍過一部電影叫《幻術》，講的是319槍擊案自導自演，李登輝則是幕後的藏鏡人。完全站在陰謀論的角度，從綠營的對立面出發，做出簡單粗暴的指控，結果上映兩週就下檔，票房只有236萬，顯然是連深藍支持者都不願意買單。
這種悽慘的票房，要說是統戰或改寫歷史，顯然是極為失敗的，反而更像是極端同溫層想要透過電影的自HIGH。如今的《世紀血案》則像是《幻術》的翻版，從陸續透露出的訊息可以看出，多數演員對自己要演的角色並沒有太多的瞭解，拍片的速度也很快，完全不像是精心製作的電影，是否真的耗資5000萬也令人懷疑。如果不是意外炎上，《世紀血案》大概率會步上《幻術》的後塵，悄悄上映、悄悄下片、票房慘澹。
即便電影粗製濫造（或許片酬也不高），但參與的演員並不無辜。一個演員接個惡毒女配角色，都要擔心對自己職業生涯和形象造成的影響，遑論是參與這種高度政治敏感的演出。從事後演員的反應可以看出，很多演員對自己參與了怎樣一部的電影和自己的角色，並沒有清楚的認真，直到指責撲天蓋地而來，才發現事情大條，急忙切割。
演員聲稱自己被騙，說合約中載明製片方「已保證取得合法授權」，卻沒有獲得林義雄家屬的同意，以此推卸自己的責任。但古往今來所有的文學或藝術創作，從來沒有說必須要當事人獲家屬同意的。難道以後所有人拍到蔣介石，都要去找蔣萬安或蔣友柏要授權嗎？如果家屬意見不一致時，又誰說了算呢？網路上這麼多二創的萊爾校長，極盡醜化之能事，又有誰去跟萊爾校長要過授權？
林宅血案是慘絕人寰的悲劇，極端同溫層從陰謀論出發，有不同於大眾的觀點，但也應該要有一定的查證基礎，才能說服觀眾。《世紀血案》的問題不在於沒有獲得林義雄家屬的授權或同意，而在於沒有看到足夠的調查或查證，足以支持這種不同的觀點。
藝術創作是言論自由的一部份，但毫無根據或基礎的指控，就是污衊和毀謗，尤其是在林宅血案這種慘絕人寰的事情上。電影製作方想要講歷史，卻又完全不做查證、沒有做歷史的心態，翻車、被罵翻真的是剛好而已。因為《世紀血案》炎上，全民還重溫了一遍林宅血案，讓一些原本不瞭解那段歷史的年輕人，更加同情民進黨、討厭國民黨，與製片者想要的效果，完全背道而馳。
其實不僅僅是《世紀血案》，政治光譜另一端也有很多「文以載道」、想要包裹大量意識形態的影視作品，票房和收視率也都不怎麼樣。觀眾不是傻瓜，不會乖乖的吞下有毒的垃圾，尤其是在網路AI時代，做什麼也比看這些電影、電視有趣。政客和想搞政治的也該改變老舊的心態，別總覺得電影或電視劇就比較高級，沒能發揮想像中的影響力不說，稍有不慎就翻車。
●作者：單厚之／資深媒體人
本文為作者評論意見
名家論壇》楊威利／星光部隊撤離台灣？
名家論壇》鄭仲嵐／高市早苗大勝：台日安保未來可能實質升級？
名家論壇》陳佩修／泰國深層體制如何透過2026大選完成制度政變？
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
