名家》單厚之／民進黨熱炒沈伯洋能加分？

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋遭對岸立案調查，成為台灣政治的焦點，賴清德總統為此槓上立法院長韓國瑜，曹興誠也要沈伯洋選台北市長，藍營則一邊嘲諷、一邊吹捧，如果沈伯洋真能代表民進黨參選，2026年的贏面就會增加不少。

上個月28日，重慶市公安發布警情通報，以分裂國家犯罪為由，立案偵查沈伯洋，依法追究其刑事責任。這原本只是對岸地方政府的作為，卻因為兩岸不斷的炒作，搞到好像對岸已經把沈伯洋定罪、全球通緝，只要出國就可能被抓補。即便國際刑警組織已經表明，紅色通緝令不得涉及政治性質活動，但沈伯洋已經被綠營塑造成被迫害的烈士和英雄。

賴清德上周還為此向韓國瑜喊話，要韓國瑜站出來維護國會尊嚴，結果被韓國瑜回嗆「自己生病要別人吃藥」，還說台灣最重要的四隻腳被賴清德打斷三隻。今天賴清德又再次回擊，強調砍斷桌腳的是中國，要韓國瑜一致對外，不該為侵略者找藉口。

一個對岸地方政府自嗨的假議題，居然能讓總統和立法院長針鋒相對，當成正事來對待，真是讓人啞然失笑。賴清德在第一波交鋒輸了一陣之後，居然還咬著不放，非要扳回一城，更是讓人無言以對。

聯電創辦人曹興誠連日呼籲民進黨徵召沈伯洋參選台北市長，認為以沈伯洋無懼迫害的勇者形象，與畏首畏尾、等著一國兩制後當台灣特首的蔣萬安，形成強烈的對比，是沈伯洋勝選的有利條件。沈伯洋一方面表示，自己參選必遭藍白抹黑，萬一沒有守住負面聲量將外溢到其他縣市，一方面又說「戰士沒有選擇戰場的權力」，如果民進黨要他做什麼，就會全力以赴。

明年「九合一」選舉，民進黨內憂外患，南二都內鬥檯面化，黨內裂痕不知最終能否修補，台北市又找不到強有力的參選人，黨內點兵從吳怡農、行政院副院長鄭麗君，一路點到前副總統陳建仁。

在正常的情況下，「九合一」大選的焦點通常會是台北市，2018年因為「韓流」突然崛起，所以高雄成為決定勝負的主戰場；2022年則因為蔣萬安、侯友宜都不想打得太熱，所以新竹市高潮迭起的「三角督」，成了各界矚目的焦點。

今年綠營已經確定提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧和可能代表藍營參選的台北市副市長李四川的民調原本就有一段落差，李四川又有台北、新北副市長的經歷，若和蔣萬安聯手參選，可以從雙北合作的角度，提出不同以往的政見和願景。如果民進黨在北市提不出讓人驚艷的候選人，雙北的選舉幾乎註定會打得很悶，連帶影響其他縣市的選情。

綠營焦慮可以想像，但此時大打沈伯洋這張牌，卻讓人看得一頭霧水。不管沈伯洋在綠營的人氣如何，以他的條件和資歷，根本撐不起雙北市長選舉的主帥。沈伯洋原本在綠營就是側翼、走偏鋒的角色，若以他為主帥，正規戰根本就沒辦法打，更不要說和蘇巧慧之間的配合。

民進黨應該不至於真的提名沈伯洋，但賴清德藉此炒作抗中保台，也很難站到便宜。今年823民進黨大罷免大敗，曹興誠和沈伯洋是公認的「頭號戰犯」，結果才不到3個月，兩人就滿血復活回到C位，這要讓中間選民怎麼想？對當初投下「不同意」的選民而言，毫無疑問是一種挑釁。

賴清德或許執著於和韓國瑜之間的勝負，但在拉抬曹興誠、沈伯洋聲量的同時，民進黨就已經先輸一籌了。

●作者：單厚之／資深媒體人



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

