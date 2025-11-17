名家》單厚之／民進黨熱炒沈伯洋能加分？
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋遭對岸立案調查，成為台灣政治的焦點，賴清德總統為此槓上立法院長韓國瑜，曹興誠也要沈伯洋選台北市長，藍營則一邊嘲諷、一邊吹捧，如果沈伯洋真能代表民進黨參選，2026年的贏面就會增加不少。
上個月28日，重慶市公安發布警情通報，以分裂國家犯罪為由，立案偵查沈伯洋，依法追究其刑事責任。這原本只是對岸地方政府的作為，卻因為兩岸不斷的炒作，搞到好像對岸已經把沈伯洋定罪、全球通緝，只要出國就可能被抓補。即便國際刑警組織已經表明，紅色通緝令不得涉及政治性質活動，但沈伯洋已經被綠營塑造成被迫害的烈士和英雄。
賴清德上周還為此向韓國瑜喊話，要韓國瑜站出來維護國會尊嚴，結果被韓國瑜回嗆「自己生病要別人吃藥」，還說台灣最重要的四隻腳被賴清德打斷三隻。今天賴清德又再次回擊，強調砍斷桌腳的是中國，要韓國瑜一致對外，不該為侵略者找藉口。
一個對岸地方政府自嗨的假議題，居然能讓總統和立法院長針鋒相對，當成正事來對待，真是讓人啞然失笑。賴清德在第一波交鋒輸了一陣之後，居然還咬著不放，非要扳回一城，更是讓人無言以對。
聯電創辦人曹興誠連日呼籲民進黨徵召沈伯洋參選台北市長，認為以沈伯洋無懼迫害的勇者形象，與畏首畏尾、等著一國兩制後當台灣特首的蔣萬安，形成強烈的對比，是沈伯洋勝選的有利條件。沈伯洋一方面表示，自己參選必遭藍白抹黑，萬一沒有守住負面聲量將外溢到其他縣市，一方面又說「戰士沒有選擇戰場的權力」，如果民進黨要他做什麼，就會全力以赴。
明年「九合一」選舉，民進黨內憂外患，南二都內鬥檯面化，黨內裂痕不知最終能否修補，台北市又找不到強有力的參選人，黨內點兵從吳怡農、行政院副院長鄭麗君，一路點到前副總統陳建仁。
在正常的情況下，「九合一」大選的焦點通常會是台北市，2018年因為「韓流」突然崛起，所以高雄成為決定勝負的主戰場；2022年則因為蔣萬安、侯友宜都不想打得太熱，所以新竹市高潮迭起的「三角督」，成了各界矚目的焦點。
今年綠營已經確定提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧和可能代表藍營參選的台北市副市長李四川的民調原本就有一段落差，李四川又有台北、新北副市長的經歷，若和蔣萬安聯手參選，可以從雙北合作的角度，提出不同以往的政見和願景。如果民進黨在北市提不出讓人驚艷的候選人，雙北的選舉幾乎註定會打得很悶，連帶影響其他縣市的選情。
綠營焦慮可以想像，但此時大打沈伯洋這張牌，卻讓人看得一頭霧水。不管沈伯洋在綠營的人氣如何，以他的條件和資歷，根本撐不起雙北市長選舉的主帥。沈伯洋原本在綠營就是側翼、走偏鋒的角色，若以他為主帥，正規戰根本就沒辦法打，更不要說和蘇巧慧之間的配合。
民進黨應該不至於真的提名沈伯洋，但賴清德藉此炒作抗中保台，也很難站到便宜。今年823民進黨大罷免大敗，曹興誠和沈伯洋是公認的「頭號戰犯」，結果才不到3個月，兩人就滿血復活回到C位，這要讓中間選民怎麼想？對當初投下「不同意」的選民而言，毫無疑問是一種挑釁。
賴清德或許執著於和韓國瑜之間的勝負，但在拉抬曹興誠、沈伯洋聲量的同時，民進黨就已經先輸一籌了。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》單厚之／新主席上任 國民黨換湯不換藥
名家論壇》吳崑玉／論用間—從吳石到鄭麗文的轉折與警訊
名家論壇》賈程年／鄭麗文竟成了「顫慄文」
其他人也在看
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 1 天前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 13 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
2026綠夢幻人選是他！周玉蔻預言：不會贏
[NOWnews今日新聞]民進黨2026將派誰出戰台北市長，成為外界關注焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；另外，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 1 天前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 1 天前
黃國昌與鄭麗文周三下午將會面 鄭將率傅崐萁等4人出席
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會面將在本星期正式舉行，目前預定本周三（19日）下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
2026戰新北！ 蘇巧慧、劉和然「互動冷」 傳李四川團隊成形｜#鏡新聞
2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨確定提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，民眾黨主席黃國昌日前就喊出要卸任立委後要成立競選辦公室。不過現在傳出，李四川鴨子划水，競選團隊已經成形。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 7 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中職》日媒熱議台灣主砲林安可挑戰日職 日本球迷憂心
統一獅主砲林安可申請旅外，統一球團今天公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，消息傳到日本媒體引發熱議，Sportsnavi更下標「通算112轟 台灣主砲加入西武嗎」列入編輯精選的新聞，上百名日本球迷熱議中。日本媒體「full-count」報導西武獅取得台灣主砲林安可的合約交涉權的新聞，其中底下最自由時報 ・ 2 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 11 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 11 小時前