名家》楊威利／美國加速產武器 彈彈的憂愁

▲過往愛國者飛彈由雷神公司承製，目前另有洛馬集團產製。（圖／LM）

[NOWnews今日新聞] 先說結論再論述

※戰爭勝敗往往會是數量優勢取勝。

※彈彈的憂愁。

新聞

10月初美國《華爾街日報》報導，美國國防部要求軍火商大幅提高12種武器產量，已經曝光的武器包含愛國者飛彈、標準六型飛彈、PrSM飛彈、堤豐飛彈系統、JASSM、LRASM飛彈等。

▲標準飛彈為美國海軍制式防空飛彈，標準六型飛彈甚至可以當作反艦飛彈運用。（圖／US Navy）

戰爭勝敗往往會是數量優勢取勝

人類戰爭歷史發展到現代，致勝因素大致分數量與質量，或是有形與無形因素，有形因素可以量化而無形因素無法量化；前者例如戰車幾輛、軍艦幾艘，後者如士兵士氣、愛國情操、將領素質等，多年來哪一種因素占優，各界爭論不已。

廣告 廣告

過往在軍事科技較不發達以及黑火藥未發明的冷兵器時代，戰爭勝負的無形因素偶會奏效，如武將的武藝、君王的領導風格，甚至是守城將領的意志力等。但即使在中國古代，數量優勢的說法也還是有一席之地，這其中尤以孫子兵法為最，謀攻篇：故用兵之法，十則圍之，五則攻之，倍則分之，敵則能戰之，少則能守之，不若則能避之。

中國或西方黑火藥發明的中世紀後，即使是數量優勢的一方都不能取勝，以前比的是兵馬糧草的多寡，現在比的是誰的黑火藥以及火炮多。至於將領武藝、君王素質、守城居民士氣等因素，影響程度說真的漸趨低微，單憑人數優勢獲得戰爭勝利的最後時刻是一次大戰，當時雙方陣營比的是誰動員的軍力多，更精確的說是會開槍的士兵。

2枚原子彈投放於日本後開啟核子世代，此時再多人力投入戰爭也沒用，但這是指要繼續用核子武器攻擊對方的前提下，在不動用核武以及有限戰爭（Limit War）的思考下，人數優勢還是可以制勝的，例如韓戰時期的中國、越戰時期的北越等，但勝利方的人命損失卻是巨大的。

俄烏戰場上也有著數量優勢致勝的趨向，但卻不是過往的金戈鐵馬而是無人機，雙方每天投入的無人機消耗量上百架無人機以上，FPV無人機遺留的光纖導線遍布田野。目前的戰況是俄羅斯掌握烏東四省，烏克蘭被逼著上談判桌。

彈彈的憂愁

俄烏戰場上除無人機消耗量大之外，另一種武器就是各式飛彈，155公厘砲彈也很缺乏，歐美國家加開產能供應烏克蘭而俄羅斯也徵調北韓產製的砲彈。美國看到俄烏戰場實況，以及以色列與伊朗對戰時的消耗量，反思萬一中美發生軍事衝突時沒有彈藥該怎麼辦。

▲海馬斯火箭所發射的陸軍戰術飛彈已在俄烏戰場上大顯神威，美國進一步開發出PrSM飛彈取代。（圖／US Army）

開放相關技術讓盟國生產或是讓盟國購買是一招，但正本清源的還是增加本國產能，上述這曝光的六種飛彈我們先稱為「高階」的飛彈，這些飛彈的年產量相當有限。即使是「低階」的標槍飛彈等，美國的產能依舊有限，有幾次的台美軍售中也出現過供應不及的情況。

武器生產的弔詭情況是，武器基本上來說是消耗品而且少有挪用民生用途的可能，各式飛彈的生產用途就是爆炸、摧毀敵軍，單價高昂自不必說，這些飛彈跟罐頭食品一樣有壽限限制，飛彈過了壽限能用嗎？緊急時可以但沒人能保證其安全，因此各國各軍種採買飛彈時不會一次買齊，分年買幾批達成戰備目標是各國首選，彈彈的憂愁說之一就是，一國少有一次時間採購完備的飛彈數。

科技進步是彈彈的憂愁第二原因，武器科技的進步過往是10年，現在可能1-2年翻新一次，當有新飛彈出現或是精度更好、射程更遠與操作簡單的飛彈問世後，例如Spike ER飛彈問世後要不要採買？那原使用Spike飛彈的單位要怎麼辦？新武器與新科技的出現或是單位期待新飛彈的出現，都是盡量不大量採購飛彈的原因。

最後則是預算問題，一次採購大批飛彈絕對可以形成即戰力，但預算編列呢？通常額外軍費的來源是增稅、舉債或是削減其他部門支出獲得，但通常執政者不會說，分年度編列預算是一個不錯的選項。

夾在中美競爭下的台灣看到美軍增加飛彈的生產固然欣喜，但在籌措軍費增加戰備的同時，也應當正確的跟國人說明財源如何籌措，以利達成全民共識。

●作者：楊威利／資深軍事評論員



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

名家論壇》吳崑玉／高市早苗只是講出了日本人心底的話

名家論壇》單厚之／熱炒沈伯洋 民進黨真能加分？

名家論壇》賈程年／「鄭黃會」政治煙火 熱鬧有餘、實質不足